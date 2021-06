¿En qué países de Latinoamérica es obligatoria la mascarilla contra el covid-19 y en cuáles no?

Noticias

(CNN Español) — Con el avance de la vacunación, y pese a que el covid-19 está lejos de superarse, algunos países han comenzado a flexibilizar las medidas que sirvieron para combatir la pandemia. Una de las primeras y más extendidas es el uso de mascarillas, que generó controversias en el inicio pero, finalmente, su uso se generalizó en tiempos de coronavirus.

Este viernes, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que desde el próximo 26 de junio ya no será obligatorio utilizar mascarillas en el exterior. La propuesta será estudiada el próximo jueves 24 de junio en un Consejo de Ministros extraordinario.

La decisión de España se suma a lo que sucede en Estados Unidos, donde algunos estados han comenzado a flexibilizar el uso de mascarillas.

Lo hicieron luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) anunció una nueva guía en la en la que indican que las personas completamente vacunadas contra el covid-19 no necesitan usar máscaras o practicar el distanciamiento físico en interiores o exteriores, excepto bajo circunstancias especiales.

Pero, ¿qué ocurre en América Latina? La región sigue siendo una de las más afectadas y muchos de sus países mantienen la obligatoriedad de utilizar mascarillas, tanto en en espacios públicos como cerrados.

El uso de mascarillas, país por país

Argentina: desde finales de marzo de 2020, el gobierno recomienda el uso de tapabocas o barbijos, aunque en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio para lugares públicos y cerrados con acceso público.

México: no es de uso obligatorio en espacios abiertos a nivel nacional, aunque cada estado lo regula de acuerdo a la situación epidemiológica. Por ejemplo, en Ciudad de México sí es obligatorio.

Uruguay: el uso de mascarillas no está regulado por ley a nivel nacional, aunque sí resulta obligatorio en algunos ámbitos privados de acceso público. En Motevideo es obligatorio utilizarlo en el transporte público.

Chile: no es obligatorio su uso en el exterior, pero sí en lugares cerrados.

Brasil: pese a que el Senado había aprobado el uso por ley de las mascarillas en la vía pública, el presidente Jair Bolsonaro vetó la norma en julio de 2020 y su uso es solo una recomendación.

Paraguay: es obligatorio en lugares abiertos, sean estos públicos o privados de uso público, en los que no haya posibilidad de mantener una distancia mínima de dos metros o puedan generarse aglomeraciones.

Perú: el uso de mascarillas es obligatorio en exteriores. Además, se debe utilizar doble protección en espacios cerrados.

Bolivia: es obligatorio en lugares públicos en los que no se pueda mantener distancia física. Cada región puede disponer otras medidas.

Colombia: el uso de mascarillas es obligatorio en el transporte público y áreas de aglomeraciones, así como en lugares públicos.

Costa Rica: no se obliga a usar mascarillas en el exterior, aunque sí en lugares cerrados de acceso público.

Cuba: el uso del nasobuco, como se le conoce a la mascarilla en ese país, es obligatorio por ley en la vía pública y su no cumplimiento acarrea graves multas.

Ecuador: el uso del «tapabocas» está reglamentado por ley para el espacio público.

El Salvador: es obligatorio por ley nacional utilizar mascarillas en la vía pública desde abril de 2020.

Guatemala: también es obligatorio para toda la población el uso de mascarillas en espacios abiertos.

Haití: su uso es obligatorio en el espacio público y cuando no se puede mantener el distanciamiento físico.

Honduras: el gobierno hizo obligatorio el uso de mascarillas en el exterior para toda la población en abril del 2020.

Nicaragua: nunca ha sido obligatorio. Es requerido en hospitales, bancos y comercios cerrados que lo establecen.

Panamá: en mayo de este año, el Gobierno tomó nuevas medidas y ratificó la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos.

República Dominicana: desde abril de 2020 el uso de mascarillas es obligatorio para toda la población en espacios abiertos.

Venezuela: es obligatorio en espacios públicos, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro.

Más allá del avance de la vacunación, el uso de las mascarillas sigue siendo una de las medidas más eficaces en la lucha contra el covid-19, según lo estableció la OMS.