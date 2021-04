Así despedirá la reina a su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Noticias

Londres (CNN) — De acuerdo con su enfoque de la vida sin complicaciones y sin tonterías, el funeral del duque de Edimburgo este sábado será un asunto silencioso para los estándares reales, pero mostrará sus raíces militares e influencia en la monarquía británica.

La ceremonia se llevará a cabo en la capilla de San Jorge en los terrenos del Castillo de Windsor a las 3:00 P.M. (10 A.M., hora Miami). Muchos lo recordarán como el escenario de momentos reales más jubilosos, como las bodas de Meghan Markle con el príncipe Harry en 2018 y el de la princesa Eugenia con Jack Brooksbank.

Pero a diferencia de esos eventos, no habrá multitudes. Como en muchas otras ocasiones el año pasado, el funeral del príncipe Felipe se ha adaptado en gran medida debido al coronavirus, con todos los elementos públicos eliminados.

Por supuesto, su familia más cercana estará allí, pero la regla de la congregación de 30 personas pone un límite estricto sobre quiénes más asistirán. No obstante, la otra familia de Felipe, su familia militar, jugará un papel esencial, con alrededor de 730 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados.

Si bien los cambios de última hora eran necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas pandémicas, los arreglos se planificaron meticulosamente a lo largo de los años, con el propio Felipe muy involucrado en ellos. El plan fue firmado por la reina y refleja los últimos deseos del príncipe, dijo el Palacio de Buckingham.

¿Cómo se desarrollará el día del funeral?

En la coronación de la reina, Felipe juró «convertirse en el soberano de la vida y de los miembros, y de la adoración terrenal; y la fe y la verdad os daré para vivir y morir, contra toda clase de personas». Y a través de su firme devoción como el consorte con más años de servicio, hizo precisamente eso.

Nunca quiso un funeral de Estado, generalmente reservado para los monarcas, y lo dejó claro a la Oficina del Lord Chamberlain, que ha organizado el evento. En cambio, será un nivel inferior, un ceremonial real, como se le otorgó a la reina madre en 2002 y a Diana, princesa de Gales en 1997. Pero seguirá siendo un recuerdo impregnado de tradición y simbolismo, desde el momento el ataúd sale de la entrada estatal del Castillo de Windsor y se procesa a través de los terrenos hasta la capilla de San Jorge.

El ataúd de Felpe ha estado en la capilla privada del Castillo de Windsor. El sábado por la mañana, se trasladará al Salón Interior, donde el decano de Windsor rezará una oración antes de que comiencen los eventos del día.

A las 2:41 P.M. (9:41 A.M., hora de Miami), el ataúd, cubierto por el estandarte personal del duque, será llevado por porteadores de The Queen’s Company, el 1er Batallón de Granaderos de la Guardia a la entrada estatal. Su espada y gorro naval se colocarán en la parte superior, junto con una corona de flores.

A las 2:45 P.M. (9:45 A.M., hora Miami), la procesión saldrá del cuadrilátero, encabezada por la Banda del regimiento de Granaderos de la Guardia, del cual Felipe fue coronel durante 42 años.

El ataúd se llevará la corta distancia a la capilla en un Land Rover modificado, que Felipe ayudó a diseñar, y estará flanqueado por portadores del féretro destacando sus relaciones con los Royal Marines, Regiment, Corps y Air Stations. Felipe, un héroe de guerra condecorado por su servicio en la Segunda Guerra Mundial, abandonó una floreciente carrera naval para dedicarse a sus deberes reales.

Los ensayos militares para los involucrados en la procesión ceremonial se llevaron a cabo en Pirbright, un centro de entrenamiento del ejército al suroeste de Londres, durante toda la semana. El jueves se llevó a cabo un ensayo general independiente, que incluye todas las bandas de servicio y el desfile fúnebre completo, en el Castillo de Windsor.

Tribu de Vanuatu rinde homenaje al príncipe Felipe, venerado por una profecía local

Este Land Rover fue modificado para transportar el ataúd del duque.

Soldados de la Guardia de Gales inclinan la cabeza mientras ensayan para el funeral del Príncipe Felipe en Woking, Inglaterra, el miércoles.

El príncipe Carlos y otros miembros de la familia real seguirán el Land Rover a pie, mientras que el personal de la casa de Felipe irá detrás. Los príncipes William y Harry caminarán en la misma fila, pero separados por el primo hermano Peter Philips. Los hermanos solían caminar hombro con hombro, pero el Palacio de Buckingham no se sentiría atraído por cómo se disipaban las tensiones familiares.

La reina, acompañada de una dama de honor, viajará a la capilla en una limosina Bentley State.

Los miembros de la familia que no participan en la procesión, como la duquesa de Cornualles y la duquesa de Cambridge, se unirán a la monarca de 94 años para ver el desfile fúnebre fuera del porche de la capilla en Galilea. Esto también incluye a los parientes alemanes del duque que asistirán, incluidos sus sobrinos nietos, el príncipe heredero de Baden y el príncipe de Hohenlohe-Langenburg.

En una ruptura con la tradición, los miembros de la realeza en la procesión no usarán uniforme militar y en su lugar usarán abrigos con medallas o vestidos de día.

La ropa se ha convertido en un tema candente en los últimos días, luego de que surgieron informes de que el príncipe Andrés, quien se retiró del trabajo real hace dos años, estaba considerando usar un uniforme de almirante.

La decisión de renunciar a la vestimenta militar también evitará que el príncipe Harry se sienta avergonzado, ya que fue despojado de sus títulos militares honorarios en marzo después de dar un paso atrás como miembro de la realeza superior.

A las 2:53 P.M. (9:53 A.M., hora de Miami), la procesión llegará a su fin al pie de los Pasos Occidentales de la capilla de San Jorge.

A las 3:00 P.M. (10:00 A.M., hora de Miami), se llevará a cabo un minuto de silencio nacional antes de que el ataúd continúe subiendo los escalones y sea recibido por el decano de Windsor y el arzobispo de Canterbury en la parte superior. El arzobispo dirigirá el servicio. Debido a los límites de la congregación de covid-19, solo los miembros de la familia involucrados en el desfile fúnebre ingresarán a la capilla después del ataúd.

De acuerdo con las reglas de salud pública, la congregación usará cubrebocas durante el servicio de 50 minutos.

Un coro de cuatro personas, sentado lejos de los dolientes en la nave, cantará una selección de música elegida por el duque.

El decano dará el elogio mientras se baja el ataúd a la Bóveda Real, donde muchos miembros de la familia real han sido sepultados. La bóveda, ubicada debajo de la capilla, fue construida por Jorge III, quien es uno de los varios reyes enterrados en su interior.

Sin embargo, no será el lugar de descanso final de Felipe. Cuando la reina muera, Felipe se reunirá con quien fuera su esposa durante 73 años y se trasladará a la capilla conmemorativa del rey Jorge VI (otra parte de la Iglesia gótica) para que se descanse junto a ella. Enterrados en la bóveda ya están el padre de la reina, su madre Isabel y su hermana Margaret.

«Mi abuelo fue un hombre extraordinario»: el príncipe William rinde homenaje al príncipe Felipe

La Capilla Conmemorativa de George VI en St George’s Chapel, Windsor.

El Castillo de Windsor ha tenido mucha historia y el sábado no será diferente.

Felipe fue a veces una figura controvertida, pero el legado que se celebrará el sábado es su pasión por la innovación, desde su impulso por permitir que las cámaras ingresen a la casa real para mostrar que la familia hace cosas normales, como organizar barbacoas, hasta su determinación de lanzar un sitio web oficial de la familia para difundir su trabajo al resto del mundo, hasta fundar el programa de premios del Duque de Edimburgo para inspirar a los jóvenes a realizar su potencial.

Cuando se convirtió en consorte, no tenía un rol definido, así que lo definió él mismo. Usó su perfil para defender los problemas que le importaban. Su lugar en la historia británica está asegurado por lo que hizo y no por lo que fue. Será recordado como un hombre que no solo apoyó, sino que también aconsejó, a una de las monarcas más exitosos de la historia británica.

Recordando al príncipe Felipe

Un hijo afligido recibe tributos a su ‘pa’

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla, salieron a pasear el jueves para ver los innumerables tributos florales que el público dejaba al duque de Edimburgo. Las flores, tarjetas y otros obsequios se habían dejado inicialmente fuera del Palacio de Buckingham, pero se trasladaron por la carretera hacia Marlborough House. También se espera que la reina los vea.

El sitio web de la familia real lanza un libro de condolencias

Se ha lanzado un libro de condolencias en línea en el sitio web oficial de la familia real, que permite a las personas dejar mensajes de condolencia. La familia ha pedido a los miembros del público que «consideren hacer una donación a una organización benéfica en lugar de dejar tributos florales en memoria del duque de Edimburgo».

La loca carrera de Harry de regreso al Reino Unido para el funeral

Con el coronavirus causando estragos en los viajes aéreos, muchos observadores reales estaban preocupados de que el duque de Sussex no pudiera asistir al funeral de su abuelo. Afortunadamente, el príncipe Harry voló al aeropuerto de Heathrow en Londres el fin de semana pasado y pasó la semana aislado en Frogmore Cottage en los terrenos de la finca de Windsor. Es probable que el duque haya querido seguir las reglas para los viajes en la era de la pandemia y garantizar un período de cuarentena antes de asistir al servicio este fin de semana. Como cualquier otro viajero que regrese al Reino Unido, Harry puede optar por probar su salida del período obligatorio de cuarentena de 10 días. Pero las reglas del Reino Unido para los dolientes que llegan al país le permiten asistir al servicio del sábado por «motivos compasivos» independientemente.

El princesa real durante su visita al Royal Victoria Yacht Club de Cowes en la Isla de Wight.

La reina regresa a sus funciones

La monarca de 94 años organizó una ceremonia el martes dentro de los confines del Castillo de Windsor para Earl Peel, quien recientemente dejó su puesto como Lord Chamberlain. Su oficina gestiona el programa de eventos ceremoniales de la reina, que incluyen desde fiestas en el jardín y visitas de estado hasta bodas reales y la apertura estatal del Parlamento. La princesa Anne también realizó su primer compromiso en persona desde la muerte de su padre esta semana, cuando visitó el Royal Victoria Yacht Club de la Isla de Wight, del cual Philip fue almirante.

Desde la bóveda real

Los tributos han llegado de todos los rincones del mundo desde que el Palacio de Buckingham anunció la muerte de Felipe el viernes pasado. El miércoles, la familia optó por usar sus cuentas de redes sociales para compartir buenos recuerdos de su amado patriarca. Las fotos de los archivos personales de la familia real, algunas de las cuales no se habían visto antes, mostraban al querido anciano de la familia con un «contagioso sentido de la aventura», como lo describió William.

La familia publicó esta conmovedora foto de Felipe y la reina rodeados por siete de sus bisnietos. La foto fue tomada en el castillo de Balmoral en Escocia por Catherine, duquesa de Cambridge en 2018.

Muchas fotos familiares como esta se han publicado en las diversas cuentas sociales de la familia esta semana.

Respuestas a tus preguntas

Las banderas de todo el Reino Unido se han reducido a media asta durante el período de duelo. Pero no todas las banderas.

Solo una bandera no está a media hasta: la que vuela sobre el Castillo de Windsor en este momento. ¿Por qué no? Porque es el Royal Standard. Pertenece a la monarca y muestra cuando está «en residencia».

Una palabra de la familia real

El conde reflexionó sobre su padre en un conmovedor homenaje el jueves, describiendo a Felipe como quien tiene una «habilidad única para causar una impresión duradera en un tiempo notablemente corto».

– Max y Lauren