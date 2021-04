Egipto incauta el barco Ever Given como indemnización de más de US$ 900 millones para el canal de Suez

Noticias

(CNN Business) — Las autoridades egipcias incautaron un enorme carguero que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana el mes pasado, en medio de una disputa por daños financieros.

Un tribunal egipcio ordenó al propietario japonés del barco, Shoei Kisen Kaisha, pagar US$ 900 millones en compensación como resultado de las pérdidas infligidas cuando el Ever Given, con bandera panameña, impidió que el tráfico marítimo transitara por la vital vía fluvial de comercio mundial, dijo el martes el medio de noticias estatal Al Ahram.

La considerable factura también incluye las tarifas de mantenimiento y los costos de la operación de rescate, informó Al Ahram.

Una operación internacional de rescate funcionó las 24 horas del día para sacar el barco de las orillas del canal, intensificándose tanto en la urgencia como en la atención global con cada día que pasaba, ya que los barcos de todo el mundo, que transportaban combustible y carga vitales, no podían ingresar al canal.

Conoce la lógica de usar esta excavadora en canal de Suez 3:20

El Ever Given fue reflotado con éxito el 29 de marzo y trasladado al cercano Great Bitter Lake para ser inspeccionado por su navegabilidad y permitir que se realizaran reparaciones. Una tripulación de 25 ciudadanos indios permanece a bordo del barco.

Shoei Kisen Kaisha dijo que las compañías de seguros y los abogados estaban trabajando en el reclamo de indemnización y se negó a comentar más.

Los gerentes técnicos del barco, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), dijeron el miércoles que el barco había sido declarado seguro para su paso hacia Port Said en el mar Mediterráneo, pero que estaba detenido debido a la disputa entre la Autoridad del Canal de Suez (SCA) y los propietarios de la embarcación.

MIRA: Egipto pide US$ 900 millones a propietario del buque que se atascó en el canal de Suez

«La decisión de la SCA de detener el buque es extremadamente decepcionante», dijo el CEO de BSM, Ian Beveridge, en un comunicado. «Desde el principio, BSM y la tripulación a bordo han cooperado plenamente con todas las autoridades, incluida la SCA y sus respectivas investigaciones sobre la puesta a tierra… El objetivo principal de BSM es una resolución rápida de este asunto que permitirá a la embarcación y la tripulación partir del canal de Suez», agregó.

UK Club, una de las aseguradoras de Ever Given, dijo el martes que había respondido a un reclamo de la SCA por US$ 916 millones y cuestionó su base.

«A pesar de la magnitud de la reclamación, que en gran parte no fue respaldada, los propietarios y sus aseguradoras han estado negociando de buena fe con la SCA. El 12 de abril, se hizo una oferta generosa y cuidadosamente considerada a la SCA para resolver su reclamación», el declaración dijo.

UK Club dice que es la aseguradora de Ever Given para ciertas responsabilidades de terceros, incluidas reclamaciones por obstrucción o problemas de infraestructura, pero no es la aseguradora del barco en sí ni de la carga.

Buque Ever Given ya no bloquea el canal de Suez 1:23

Su declaración continuó explicando por qué UK Club cree que la magnitud del reclamo no es válida.

«La SCA no ha proporcionado una justificación detallada para este reclamo extraordinariamente grande, que incluye un reclamo de US$ 300 millones por un ‘bono de rescate’ y un reclamo de US$ 300 millones por ‘pérdida de reputación’. El encallamiento no provocó contaminación ni heridos. El buque volvió a flotar después de seis días y el canal de Suez reanudó rápidamente sus operaciones comerciales. La reclamación presentada por la SCA tampoco incluye la reclamación del rescatista profesional por sus servicios de rescate, que los propietarios y sus aseguradores de cascos esperan recibir por separado», dijo el comunicado de UK Club.

La carga del barco ha sido incautada hasta que se resuelva la disputa, según la Autoridad del Canal de Suez.

Se bloqueó el paso de más de 400 barcos por la ruta de navegación crucial cuando el Ever Given encalló el 23 de marzo. Las autoridades egipcias todavía están investigando por separado las circunstancias que llevaron a la situación.

Chris Liakos contribuyó con este informe.