Felipe de Edimburgo, un príncipe consorte como ninguno

(CNN Español) — El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II por más de 70 años, falleció el 9 de abril y un día después la soberana le rindió un tributo a través de la cuenta oficial de Twitter de la familia real.

El mensaje recogió palabras de la soberana durante la celebración de sus 50 años de matrimonio en 1997: «Él ha sido simplemente, mi fortaleza y sustento durante todos estos años, y yo y toda su familia, como éste y otros países, le deben una deuda mayor que la que el jamás reclamaría» dijo la reina Isabel II.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021

Siempre visto al lado de la soberana, el duque de Edimburgo ha sido el príncipe consorte más longevo en la historia y fue conocido por su extraordinaria energía, entusiasmo y sentido del humor, ganándose el afecto de generaciones, como lo reconoció el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, luego de su partida.

El compañero y cómplice de la reina también logró crear un estilo y rol propio dentro de la tradicional monarquía británica.

El joven Felipe y su princesa

Pese a una infancia difícil y solitaria, el joven príncipe de Grecia y Dinamarca cultivó una personalidad que cautivó a muchos, incluida la joven princesa Isabel. Felipe tenía 12 años cuando la conoció, y ella solo 7 años.

Según Margaret Rhodes, prima de la reina Isabel II, la pareja se reencontró años después y la futura soberana ya no tuvo ojos para nadie más.

1 de 28

| El día que Isabel de York conoció a Felipe su destino no era ser reina. Tenía 7 años y era la dama de honor de su tía, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, quien se casó con el duque de Kent en la Abadía de Westminster. Felipe de 12 años, asistía como primo hermano de la novia. Cuando volvieron a encontrarse, cinco años después, en 1939, todo había cambiado. Isabel era heredera al trono, pues su padre asumió como rey luego de que su tío abdicara a la corona. Felipe era un cadete de 18 años. →

2 de 28

| El príncipe Felipe de Grecia juega al cricket en 1939, mientras estudiaba en Gordonstoun, un internado en Escocia. “¡Cuán alto puede saltar!”, dijo Isabel a su institutriz, Marion Crawford, en julio de 1939 cuando vio a Felipe saltando sobre las redes de tenis en el Royal Naval College de Dartmouth. (Crédito: ullstein bild/Getty Images)

3 de 28

| La princesa Isabel posa junto a un un pony en Windsor Great Park, durante su cumpleaños número 13, el 21 de abril de 1939. (Crédito: Central Press/Getty Images)

4 de 28

| La familia real llega al Royal Naval College de Dartmouth en 1939. De izquierda a derecha están el príncipe Felipe, la princesa Margarita, la reina Isabel, el Rey Jorge VI y la princesa Isabel. Esta última quedaría deslumbrada por el joven cadete de Marina durante esta visita. (Crédito: Keystone/Getty Images)

5 de 28

| Durante la guerra, Felipe le escribió a Isabel y la visitó en la Navidad de 1943. Isabel tenía 17 años y era una mujer joven. A él le pareció muy atractiva. Al final de la guerra, Felipe la cortejó con intenciones serias y la llevó a conciertos y restaurantes o cenaban en la guardería con la princesa Margaret.(Crédito: AFP via Getty Images)

6 de 28

| El príncipe Felipe es retratado en diciembre de 1946, cuando se desempeñaba como teniente en la Armada Real. (Crédito: Press Association/AP)

7 de 28

| La princesa Isabel, ahora heredera del trono, en su salón en el Palacio de Buckingham en julio de 1946. (Crédito: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

8 de 28

| Isabel y Felipe caminan juntos. Ella se había decidido por Felipe desde los 13 años y la guerra solo había intensificado el romance. (Crédito: Popperfoto/Getty Images)

9 de 28

| La princesa Isabel y el príncipe Felipe en su papel de dama de honor y acompañante durante la boda de Patricia Mountbatten y Lord Brabourne, en 1946. Felipe era primo de la novia. (Crédito: AP)

10 de 28

| Isabel, muy sonriente, y su prometido Felipe son retratados juntos en el Palacio de Buckingham en julio de 1947, después de que se anunciara su compromiso. (Crédito: Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images)

11 de 28

| Isabel y Felipe caminan hacia el altar de la Abadía de Westminster el día de su matrimonio, el 20 de noviembre de 1947. Crédito: (Bert Hardy/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

12 de 28

| Retrato de boda de la pareja real. (Crédito: ullstein bild/Getty Images)

13 de 28

| Isabel y Felipe pasan su luna de miel en Malta, donde él está asignado en la Marina Real. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

14 de 28

| Un retrato familiar en 1951, después de que Isabel y Felipe tuvieran a Carlos en 1948 y a Ana en 1950. (Crédito: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images)

15 de 28

| Isabel y Felipe visitan un parque nacional en Kenia en febrero de 1952. (Crédito: AFP/Getty Images)

16 de 28

| En Treetops Game Lodge, la princesa Isabel se entera de la muerte de su padre. (Crédito: NCJ Archive/Mirrorpix/Getty Images)

17 de 28

| Isabel, ahora reina, y Felipe regresan a Gran Bretaña después de dejar su gira por Kenia, tras la noticia de la muerte del rey Jorge. (Crédito: AP)

18 de 28

| La reina Isabel II y Felipe saludan al público desde el balcón del Palacio de Buckingham el día de su coronación en junio de 1953. (Crédito: Press Association/AP)

19 de 28

| El príncipe Felipe se sienta junto a la reina mientras ella lee un discurso a los miembros del Parlamento canadiense en 1957. (Crédito: Paul Popper/Popperfoto/Getty Images)

20 de 28

| Ana, Carlos, Eduardo y Andrés posan con sus padres en el castillo de Balmoral, en Escocia, durante las vacaciones de verano anuales de la familia real. (Crédito: Lichfield/Getty Images)

21 de 28

| La reina Isabel II y el príncipe Felipe durante su visita a Nueva Zelandia, en 1977. (Crédito: Serge Lemoine/Getty Images)

22 de 28

| La reina Isabel II almuerza con el príncipe Felipe y sus hijos, la princesa Ana y el príncipe Carlos en el castillo de Windsor en Berkshire, alrededor de 1969. Una cámara (a la izquierda) se ubica para grabar el documental de la BBC Royal Family’, de Richard Cawston. La producción siguió a la familia real durante un año y se transmitió el 21 de junio de 1969. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

23 de 28

| La reina y Felipe vuelan de regreso desde Yorkshire. Esta foto se tomó durante el rodaje del documental. (Crédito: Bettmann Archive/Getty Images)

24 de 28

| El príncipe Felipe camina detrás del ataúd de Diana, princesa de Gales, junto al príncipe William, el conde Spencer, el príncipe Harry y el príncipe Carlos, en septiembre de 1997. (Crédito: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images

25 de 28

| La reina y el príncipe Felipe observan algunos de los múltiples homenajes a Diana que dejó el público. (Crédito: Pool/AP)

26 de 28

| La reina Isabel, acompañada del príncipe Felipe, pronuncia un discurso en las dos cámaras del Parlamento para conmemorar sus 60 años en el trono británico, en marzo de 2012. (Crédito: Kirsty Wigglesworth/Pool/AP)

27 de 28

| La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, se toman de la mano mientras asisten a la inauguración estatal del Parlamento el 3 de diciembre de 2008 en Londres, Inglaterra. (Crédito: Anwar Hussein Collection/Pool/WireImage/Getty Images)

28 de 28

| La reina y el príncipe Felipe caminan juntos de regreso a Buckingham después de organizar una fiesta en junio de 2011. (Crédito: Matt Dunham/WPA Pool/Getty Images)

«Creo que se enamoró de él cuando solo tenía 13 años. Dios, él era muy guapo. Era como un dios vikingo. Ella nunca se fijó en nadie más y él se convirtió en una sólida roca a su lado», explicó Rhodes en una entrevista con CNN en 2013.

La pareja se casó en 1947. Para ello, Felipe tuvo que renunciar a su religión y sus títulos de Dinamarca y Grecia para naturalizarse como británico. Durante los primeros años de matrimonio, disfrutaron de su vida en pareja y también de su popularidad mientras Felipe continuaba su carrera como oficial de la Marina. Su primer viaje juntos a EE.UU. y Canadá, en 1951, congregó a multitudes.

Pero las cosas cambiaron para la pareja con la muerte del padre de Isabel, el rey Jorge VI.

La joven princesa fue coronada como Isabel II en junio de 1953 y Felipe abandonó su carrera naval para estar al lado de su esposa, representar a la corona en innumerables visitas de Estado alrededor del mundo y recibir a dignatarios y jefes de Estado por más de 70 años hasta su retiro de la vida pública, en agosto de 2017.

«Mi abuelo fue un hombre extraordinario»: el príncipe William rinde homenaje al príncipe Felipe

La personalidad de Felipe de Edimburgo y su relación con Isabel II

Felipe fue conocido a través de los años por ser un hombre directo, con una fuerte personalidad, amante de la conversación, un peculiar sentido del humor y sobre todo, por decir lo que pensaba, una característica muy celebrada por los británicos.

«Tenía una mentalidad muy independiente. Él decía y hacía lo que le parecía mejor y no le gustaba ser controlado», nos dice Max Foster, corresponsal real de CNN.

En un mensaje de homenaje a su padre luego de su muerte, la princesa Ana de Inglaterra contó cómo su padre siempre buscaba establecer un vínculo especial con los demás: «Su habilidad para tratar a cada persona como un individuo por derecho propio, con sus propias virtudes».

La relación de Felipe con su esposa ha sido descrita por muchos como una fuerte alianza y complicidad única.

«Tenían una relación muy sólida, ella se enamoró de él desde que era una niña y han pasado por todo juntos», nos dice Kate Williams, historiadora real de CNN.

El exsecretario de Comunicaciones de la reina, Simon Lewis, le contó a Christiane Amanpour, la presentadora jefa internacional de CNN, de cómo fue testigo durante su entrevista de trabajo de la relación tan cercana que mantenían fuera de cámaras. «La llamó Lilibeth, lo cual pensé fue una muestra muy cariñosa y que nos da una idea de su relación, una relación que estuvo impulsada por su mutuo compromiso de hacer lo correcto para el país y para la familia real».

En esa relación, Felipe se vio a si mismo con los ojos y oídos de su esposa, agrega el exsecretario de la reina. «Él realizaba actividades, salía, conocía a gente y llevaba todo ese conocimiento a la reina», se complementaban muy bien, añade Lewis.

Una fuerte alianza que se basó en personalidades muy distintas y hasta opuestas, explica la historiadora Williams.

«Ella es muy concienzuda y muchas veces silenciosa, él es mucho más extrovertido», dice Williams . She is a very conscientious, beautiful person and often quiet, he is much more outgoing,

Esa sólida relación y complicidad significó que mientras Isabel II es la jefa de Estado como reina, Felipe fue quien lideró la familia.

«Uno puede pensar que la reina está siempre a cargo y lo está en público, pero entre bastidores Felipe era el que tomaba muchas de las decisiones importantes para la familia, él era el patriarca», explica Foster.

El príncipe Harry rinde homenaje a su «pícaro» abuelo, el príncipe Felipe

Un príncipe consorte sin rol oficial

Con el humor que lo caracterizaba, el propio duque describió su rol en una ocasión como «el más experimentado develador de placas conmemorativas en el mundo».

Pero lo cierto es que su papel fue más allá.

1 de 47

| El príncipe Felipe de Reino Unido, duque de Edimburgo, posa con su uniforme militar alrededor de 1990. (Terry O’Neill / Iconic Images / Getty Images)

2 de 47

| El príncipe Felipe nació en las familias reales de Grecia y Dinamarca. Su familia abandonó Grecia en 1922 y se instaló en París después de que su tío, el rey Constantino I, fuera derrocado. (Topical Press Agency/Hulton Royals Collection/Getty Images)

3 de 47

| El príncipe Felipe vestido para una producción de “Macbeth” mientras asistía a la escuela en Escocia en julio de 1935. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images)

4 de 47

| El príncipe Felipe es el más joven de cinco hijos y el único varón. Después de la separación de sus padres en 1930, fue enviado a Inglaterra y criado allí por su abuela materna y su tío. (Hulton Archive / Getty Images)

5 de 47

| El príncipe Felipe se sienta con su prometida, la princesa Isabel, en julio de 1947. Se había convertido en ciudadano británico naturalizado y plebeyo, usando el apellido Mountbatten, una traducción al inglés del apellido de soltera de su madre. También fue un oficial de la Royal Navy británica y luchó en la Segunda Guerra Mundial. (Topical Press Agency/Hulton Royals Collection/Getty Images)

6 de 47

| El príncipe Felipe y la princesa Isabel se casaron en noviembre de 1947. (Hulton Archive / Getty Images)

7 de 47

| El príncipe Felipe juega en un partido de cricket en una aldea en julio de 1949. (Central Press / Colección Hulton Royals / Getty Images)

8 de 47

| Felipe y Elizabeth sostienen a sus hijos, el príncipe Carlos y la princesa Ana, en agosto de 1951. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images)

9 de 47

| El príncipe Felipe y la princesa Isabel bailan en Ottawa en octubre de 1951. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images)

10 de 47

| El príncipe Felipe y la princesa Isabel estaban de gira por la commonwealth —o mancomunidad de naciones— cuando su padre, el rey Jorge VI, murió el 6 de febrero de 1952. Ella era la siguiente en la línea para el trono. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images)

11 de 47

| El príncipe Felipe saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham después de la coronación de su esposa en junio de 1953. (Hulton Archive / Getty Images)

12 de 47

| El príncipe Felipe navega durante la Regata Cowes en agosto de 1962. (George Silk / The LIFE Picture Collection / Getty Images)

13 de 47

| El príncipe Felipe se ríe mientras los Beatles pelean por el Premio Carl Alan que presentó a la banda en marzo de 1964. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images)

14 de 47

| La reina y el príncipe Felipe, acompañados por sus hijos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham durante un desfile en junio de 1964. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images)

15 de 47

| La pareja real regresa al Palacio de Buckingham después de una ceremonia en junio de 1965. (Hulton Archive / Hulton Royals Collection / Getty Images)

16 de 47

| La reina y el príncipe Felipe abandonan la Abadía de Westminster en abril de 1966. (Central Press / Colección Hulton Royals / Getty Images)

17 de 47

| El príncipe Felipe compite en un partido de polo en bicicleta en agosto de 1967. (George Freston / Colección Hulton Royals / Getty Images)

18 de 47

| El príncipe Felipe pinta durante el rodaje del documental “Royal Family” en 1969. (Rolls Press / Popperfoto / Getty Images)

19 de 47

| El príncipe Felipe y su hija, la princesa Ana, preparan una barbacoa en el castillo de Balmoral en agosto de 1972. (Lichfield / Getty Images)

20 de 47

| La reina y el príncipe Felipe asisten al Royal Windsor Horse Show en abril de 1976. (Tim Graham / Getty Images)

21 de 47

| El príncipe Felipe participa en el Campeonato Mundial de conducción de carruajes en 1980. (Tim Graham / Getty Images)

22 de 47

| El príncipe Felipe pesca en un lago escocés en 1993. (Julian Parker / UK Press / Getty Images)

23 de 47

| El príncipe Felipe caza en la propiedad de Sandringham en 1994. (Julian Parker / UK Press a través de Getty Images)

24 de 47

| El príncipe Felipe recorre la Bolsa de Londres en 1998. (Tim Graham / Pool / Getty Images)

25 de 47

| El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, conversa con el príncipe Felipe en noviembre de 2000. (Anna Zieminski / AFP / Getty Images)

26 de 47

| El príncipe Felipe monta una minimoto en el Royal Windsor Horse Show en mayo de 2005. (Julian Finney / Getty Images)

27 de 47

| El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, asiste a la celebración del Día de la Commonwealth en Londres en 2011. (Allpix / Splash News / Newscom)

28 de 47

| La reina y el príncipe Felipe asisten a la ceremonia anual de Trooping the Color en junio de 2011. (Dan Kitwood / Getty Images)

29 de 47

| El príncipe Felipe visita la Abadía de Sherborne durante la gira del Jubileo de Diamante de su esposa, en mayo de 2012. (Chris Jackson / Getty Images)

30 de 47

| La reina presenta al príncipe Felipe con el más alto honor de Nueva Zelandia, la Orden de Nueva Zelandia, en el Palacio de Buckingham en junio de 2013. (Anthony Devlin / WPA Pool / Getty Images)

31 de 47

| El príncipe Felipe visita el 1er Batallón de los Guardias de Granaderos en febrero de 2014. (Paul Grover / WPA Pool / Getty Images)

32 de 47

| La pareja real llega a las carreras de caballos Royal Ascot en junio de 2014. (Steve Bardens / Getty Images)

33 de 47

| El príncipe Felipe firma el libro de visitas en el castillo de Hillsborough en Belfast, Irlanda del Norte, en junio de 2014. (Fotografía de la cárcel / Getty Images)

34 de 47

| El príncipe Felipe sonríe cuando visita un escuadrón de la Fuerza Aérea Auxiliar en Edimburgo, Escocia, en julio de 2015. (Danny Lawson / WPA Pool / Getty Images)

35 de 47

| El príncipe Felipe y su nieto, el príncipe Enrique, asisten a la final de la Copa Mundial de Rugby en octubre de 2015. (Phil Walter / Getty Images)

36 de 47

| La reina y el príncipe Felipe saludan a los invitados en junio de 2016, durante las celebraciones por su 90 cumpleaños. (Arthur Edwards / WPA Pool / Getty Images)

37 de 47

| El príncipe Felipe le da un banano a un elefante en Dunstable, Inglaterra, en abril de 2017. (Max Mumby / Indigo / Getty Images)

38 de 47

| El príncipe Felipe habla con estudiantes en mayo de 2017 durante una visita al campo de cricket de Lord en Londres. Abrió el nuevo Warner Stand del lugar. (Victoria Jones / PA Images / AP)

39 de 47

| El príncipe Felipe hace su última aparición pública antes de su retiro en agosto de 2017, asistiendo a un desfile de los Royal Marines en el Palacio de Buckingham. El evento también marcó el final de los 64 años de Felipe como capitán general, el líder ceremonial de los Royal Marines. (Hannah McKay / WPA Pool / Getty Images)

40 de 47

| El príncipe Felipe asiste a la boda de su nieto, el príncipe Enrique y Meghan Markle, en mayo de 2018. (Owen Humphreys / WPA Pool / Getty Images)

41 de 47

| El príncipe Felipe posa después de la boda de Enrique y Meghan en mayo de 2018. (Kensington Palace / Twitter)

42 de 47

| La reina Isabel y el príncipe Felipe asisten a un partido de polo en Egham, Inglaterra, en junio de 2018. (Antony Jones / Getty Images Europe)

43 de 47

| El príncipe Felipe es visto en la boda de su nieta, la princesa Eugenia y Jack Brooksbank en octubre de 2018. (Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images)

44 de 47

| El príncipe Felipe habla con sir David Attenborough antes de un almuerzo de la Orden del Mérito en mayo de 2019. (Jonathan Brady / WPA Pool / Getty Images)

45 de 47

| Felipe tuvo complicaciones de salud y fue trasladado al hospital King Edward VII el 17 de febrero porque se sentía mal, según dijo el Palacio de Buckingham. Allí fue tratado por una infección y se le evaluó una condición cardíaca preexistente. (Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)

46 de 47

| Tras 14 días y 13 noches en el King Edward VII, su estadía más larga en un hospital hasta la fecha, el príncipe fue trasladado al Hospital St. Bartholomew, también en Londres. Allí, los médicos continuaron tratándolo por una infección, además de hacerle pruebas y observaciones por una condición cardíaca preexistente. (Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)

47 de 47

| El 16 de marzo el príncipe fue dado de alta y se dirigió a su casa, el Castillo de Windsor. (Crédito: Jeff Spicer/Getty Images)

Además de sus compromisos al lado de Isabel II y un apoyo incondicional que pudo venir con frustraciones al dejar su carrera en la Marina, según muchos analistas, el duque de Edimburgo ha sido un activo representante de la corona.

El príncipe asistió solo a más de 22.000 eventos y 637 viajes al extranjero hasta que se retiró. Realizó cerca de 5.500 discursos y fue patrón o presidente de 800 organizaciones que fomentan particularmente la investigación y desarrollo científico, tecnológica, el impulso al deporte, y sobre todo, la conservación del medio ambiente. El Premio Duque de Edimburgo opera en más de 140 países y alienta a millones de jóvenes a servir a sus comunidades, experimentar la aventura y desarrollar y aprender de experiencias fuera del salón de clase.

Y aunque Felipe nunca tuvo un rol oficial y constitucional dentro de la monarquía, fue la propia reina Isabel quien puso en claro durante un discurso en 1952 que el príncipe consorte tenía un «lugar, preeminencia y precedencia» en su reinado.

El príncipe definió su propio rol en los años siguientes.

«Ha forjado su propio rol para sus propias ideas, especialmente en lo que refiere a ciencia y tecnología y durante ciertas ocasiones de la vida de la familia real como la coronación de la reina y su decisión de involucrar a los medios de comunicación», nos explica Williams

Los historiadores concuerdan en que fue Felipe quien convenció a la soberana a aceptar a los medios de comunicación como una forma de acercarse a su pueblo. Fue por iniciativa del duque que un documental sobre la familia real salió al aire en 1969 mostrando imágenes de su vida diaria como cualquier familia, como el príncipe preparando salchichas en la barbacoa. https://edition.cnn.com/interactive/2021/04/uk/special-relationship-prince-philip-and-queen-romance-intl-cmd/

«Creo que la historia reconocerá al príncipe Felipe por su rol de modernizador dentro del contexto de una institución tan histórica como la monarquía», una monarquía que necesitaba avanzar para las próximas generaciones, dice Lewis.

Su temprano interés sobre nuevas tecnologías también es otro ejemplo de cómo el duque intentó que la monarquía británica se ponga al día con los nuevos tiempos.

«En 1998 había 100 millones de usuarios del internet (en el mundo), hoy son 5.400 millones de usuarios. El príncipe Felipe se dio cuenta de este fenómeno y lideró la idea de que tener un sitio web para monarquía atraería el interés y atención en ella y ampliaría el alcance de sus mensajes» cuenta Lewis.

Los temas ambientales son otro ejemplo, añade el exsecretario de la reina.

El funeral del príncipe Felipe: así será la ceremonia discreta para el esposo de la reina Isabel II

Sus chistes y comentarios inapropiados

Y este modernizador que se adelantó a su tiempo también fue conocido por un sentido del humor muy peculiar, comentarios improvisados y muchas veces inapropiados, celebrados por muchos y criticados como racistas por otros.

En un tributo personal luego de su muerte, el príncipe Harry, duque de Sussex, celebró la personalidad de su abuelo y su sentido del humor. «Él era auténticamente él mismo, con un ingenio muy agudo, y llamaba la atención en cualquier lugar debido a su encanto y también porque nunca se sabía que diría a continuación».

Algunos comentarios, sobre todo acerca de otras nacionalidades, causaron controversia y fueron considerados racistas.

En 1998 y durante una conversación con un estudiante británico quien había estado haciendo excursionismo en Papua Nueva Guinea, el príncipe preguntó: «¿Entonces, lograste que no te comieran?», refiriéndose aparentemente a una creencia sobre canibalismo practicado en las islas del Pacífico Sur.

En 2003, durante la reunión de los jefes de gobierno de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth en Nigeria, un travieso Felipe saludó al entonces presidente Olusegun Obasanjo, quien vestía un atuendo tradicional de su país y dijo: «Usted parece que está listo para ir a la cama».

En América Latina, medios de prensa han atribuido al príncipe consorte haberle dicho en Paraguay en 1963 al dictador paraguayo Alfredo Stroessner: «Es un placer estar en un país que no es gobernado por su pueblo».

Un príncipe consorte como ninguno, que forjó un rol para sí mismo y quien siempre tuvo claro que su deber más importante fue su apoyo incondicional a su esposa, compañera y soberana del Reino Unido.