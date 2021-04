Países de América Latina que han comprado la vacuna de AstraZeneca

Noticias

(CNN Español) — La vacuna de Oxford-AstraZeneca está en el ojo del huracán luego de que la Agencia Europea de Medicamentos concluyera que hay un «vínculo creíble» entre su aplicación y los efectos secundarios causados por una combinación de casos inusuales de coágulos de sangre y recuento bajo de plaquetas.

Aunque la AME no llegó a recomendar que su uso sea limitado, las autoridades de algunos países, entre ellos Reino Unido, han desaconsejado su uso, por lo menos para personas menores de 30 años. España anunció una medida similar y solo administrará esta vacuna a las personas de entre 60 y 69 años.

Lo cierto es que tanto el regulador europeo como su contraparte británica, han reconocido que la evidencia creciente apunta a un vínculo con la creación de coágulos de sangre. Pero las agencias han enfatizado que las posibilidades de coágulos son muy bajas hasta el momento y que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo muy efectiva para prevenir el covid-19.

La decisión de la EMA se basó en 18 muertes en 62 casos de coagulación en los senos que drenan sangre del cerebro y 24 casos de coagulación en el abdomen. Los casos se notificaron en una base de datos de la UE de países europeos, incluido el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas se han vacunado con el fármaco de AstraZeneca.

Estos son los países de América Latina que han suscrito acuerdos para comprar vacunas del laboratorio británico-sueco.

Argentina

Argentina llegó a un acuerdo con Oxford/AstraZeneca en 2020 para comprar 22 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, reportó Reuters.

Además, Argentina y México llegaron a un acuerdo con la Universidad de Oxford, AstraZeneca y laboratorios argentinos y mexicanos para producir hasta 400 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. El gobierno de Argentina dice que costarían entre 3 y 4 dólares por dosis, según anunció el presidente Alberto Fernández, en agosto de 2020. Esas dosis estarán disponibles para toda América Latina, menos Brasil, que llegó a un acuerdo propio. Esas dosis estarán disponibles para toda América Latina, menos Brasil, que llegó a un acuerdo propio.

«Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica, y a Argentina, particularmente, es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber adquirido, sino hubiéramos podido desarrollar este acuerdo», dijo Fernández, que agregó que para Latinoamérica los responsables de la cadena de producción serán Argentina y México.

Bolivia

El Gobierno de Bolivia anunció el 13 de enero que tiene un contrato con AstraZeneca para 5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

Brasil

Brasil suscribió acuerdos para recibir 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. En enero de 2021 Brasil autorizó el uso de emergencia de las vacunas de Oxford/AstraZeneca y CoronaVac. Las vacunas son importadas desde el Serum Institute por la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (Fiocruz).

Chile

Hasta la tercera semana de marzo, Chile había recibido poco más de 13 millones de vacunas de Sinovac y Pfizer-BioNTech.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo entonces que además de las vacunas de estas empresas, Chile estaba esperando 875.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca.

“Nosotros ya recibimos la carta desde Covax, de AstraZeneca para recibir en forma programada 875 mil dosis aproximadamente”, dijo París.

El Instituto de Salud Pública de Chile dijo el 12 de marzo que solicitó información a AstraZeneca sobre «antecedentes» de la vacuna contra el coronavirus tras el anuncio de la suspensión temporal del uso de la vacuna contra el covid en algunos países de la Unión Europea.

«Actualmente no existe evidencia suficiente para asegurar que los eventos tromboembólicos presentados estén asociados a la administración de la vacuna, por lo que no se justifica la adopción de alguna medida sanitaria en nuestro país», dice un comunicado del Instituto de Salud Pública. Para ese momento la vacuna de AstraZeneca ya tenía la autorización de uso de emergencia, pero no había empezado su importación, distribución y uso.

Colombia

En diciembre de 2020 la farmacéutica anunció que firmó un convenio con el gobierno de Colombia para el suministro de 10 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus que se utilizarán para vacunar a 5 millones de personas.

El presidente de Colombia Iván Duque defendió el 18 de marzo la vacuna de AstraZeneca apoyándose en los conceptos que por entonces habían emitido la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), diciendo que la vacuna es segura y que no amerita preocupación sobre su aplicación.

“Entonces, lo que podemos decir con esa información basada, además, en esos testimonios, que son confiables y creíbles, es que es segura la aplicación de la vacuna de AstraZeneca”, reiteró el Mandatario.

“Por lo tanto, el mensaje que queremos transmitirle es que no existen en este momento ninguna preocupación sobre la aplicación de esa vacuna”, añadió Duque.

“Las vacunas de AstraZeneca son seguras y eficaces y vamos, cuando ingresen al país, a proceder a hacer su aplicación con todas las medidas de seguridad”, dijo el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, junto a Duque.

Costa Rica

El país firmó un acuerdo con AstraZeneca para adquirir un millón de dosis contra el covid-19 para beneficiar a medio millón de personas. La vacuna tuvo un costo aproximado de 4 dólares por persona, según Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Ecuador

La farmacéutica informó de un acuerdo con Ecuador para adquirir más de 5,04 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, que esperan ser entregadas en el curso del primer semestre de 2021, según un comunicado.

El Salvador

La Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador aprobó en diciembre la “importación, distribución y utilización” de la vacuna contra el covid-19 elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, confirmaron las autoridades a través de un comunicado a finales de 2020.

Por el momento, las autoridades de salud del país no han encontrado razones para suspender de manera temporal la vacunación, como ya lo han hecho varios países en Europa.

Guatemala

El país recibió las primeras 81.600 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la OMS, parte de los 6,6 millones de dosis que espera recibir el país a través de este programa, según un comunicado del 11 de marzo del Ministerio de Salud Pública.

Honduras

Honduras firmó un acuerdo con AstraZeneca para la obtención de 1,4 millones de dosis, informó la Presidencia de ese país.

Tras conocerse la suspensión de la aplicación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca en algunos países de Europa, la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras dijo el 11 de marzo que el país no recibirá vacunas de AstraZeneca de los lotes que se investigan en Europa. En la nota de seguridad publicada por la entidad se aclaró que dentro de las vacunas que recibirá el país «no se encuentran incluidos esos lotes».

México

México firmó un acuerdo con AstraZeneca para obtener 30,8 millones de vacunas contra el coronavirus como parte de su plan para inmunizar a 83 millones de mexicanos en 18 meses.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que el país tenía aseguradas 18 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que están en el proceso de empaque final para iniciar la distribución para México y otros países de América Latina a mediados de abril.

Ebrard dijo que «este sería un gran paso para América Latina y el Caribe; podemos actuar juntos, podemos resolver estos importantes desafíos y podemos garantizar que nuestra gente tenga acceso a lo que tiene derecho».

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que se vacunará contra el covid-19 con las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. «No hay que tener miedo», dijo.

Panamá

El Ministerio de Salud aseguró que se firmaron acuerdos para adquirir 5,5 millones de dosis de vacunas de los fabricantes AstraZeneca, el programa Covax, Johnson & Johnson y Pfizer. De estas espera que lleguen más de 1.000.000 de vacunas de AstraZeneca y otra cantidad similar del mismo laboratorio a través de Covax.

Paraguay

El país recibió el 19 de marzo 36.000 dosis de vacunas de AstraZeneca a través de Covax. Según un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud, «en las próximas semanas se realizarán nuevos envíos de vacunas y se espera completar hasta fines de mayo, las 304.800 dosis» de esa vacuna en Paraguay.

Perú

AstraZeneca firmó un acuerdo con Perú para proveer 14 millones de dosis de la vacuna, según un comunicado de la compañía. Se espera que lleguen al país a mediados de 2021.

A través del programa Covax llegarán 13,2 millones de dosis. 117.000 de Pfizer y 400.000 de AstraZeneca en el primer trimestre de 2021, según el gobierno de Perú.

El gobierno informó que Perú tiene contratos firmados por vacunas de otros laboratorios como Pfizer (20 millones) y AstraZeneca (14 millones) y Sinopharm, de la que Perú compró 38 millones de dosis.

República Dominicana

El país firmó acuerdos para obtener 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca fabricadas en la India por el Serum Institute bajo el nombre Covishield. El 15 de febrero llegaron las primeras 20.000 dosis de estas vacunas.

El presidente Luis Abinader dijo que el país compró 10 millones a AstraZeneca, 8 millones a Pfizer y otros 2 millones a través del sistema Covax. A esto se suman los 8 millones de vacunas reservadas a Sinovac, que llegarían en abril y mayo, más las 768.000 del mismo laboratorio que el mandatario señaló que ya llegaron y los 2 millones que esperan que lleguen en marzo.

Uruguay

El país recibió las primeras 48.000 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford producida por SK Bioscience en Corea del Sur el 4 de abril de 2021, informó la OPS.

El país hizo acuerdos para adquirir 3,75 millones de vacunas contra el covid-19 y aspira vacunar a 2,8 millones de personas, según el presidente Luis Lacalle.

Daniel Salinas, ministro de Salud de Uruguay, dijo en su cuenta de Twitter que espera que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas expida su criterio independiente sobre la vacuna de AstraZeneca a propósito de las noticias de la Agencia Reguladora Europea y las complicaciones derivadas con la vacuna.

La de AstraZeneca fue una de las primeras vacunas que Comisión Asesora aprobó «por su seguridad y eficacia», dijo Salinas.

«Es una vacuna ya aprobada por la Comisión y registrada en el MSP. Nos aseguramos que la Comisión actualice toda la evidencia a efectos de brindar las máximas garantías», dijo en su cuenta de Twitter el ministro de Salud.

Astra Zéneca. Vacuna avalada por la OMS, la Agencia Reguladora Europea EMA.Esperemos que nuestra Comisión Nacional Asesora en Vacunas se expida con su independencia de criterio. Fue una de las primeras vacunas que la misma aprobó por su seguridad y eficacia. Calma.

