La mujer con las uñas más largas del mundo se las corta después de casi 30 años

(CNN) — La texana que llegó a ser la mujer con las uñas más largas del mundo finalmente puede abrir una puerta sin miedo, pues acaba de cortárselas.

Ayanna Williams, de Houston, rompió el récord mundial Guinness de las uñas más largas del mundo en 2017, cuando medían casi 5,8 metros de largo. Le tomaba más de dos botellas de esmalte de uñas y 20 horas para hacerse la manicura.

Antes de cortárselas durante el fin de semana, la medida final de sus uñas fue de 7,5 metros. Esa manicura requirió de tres a cuatro botellas de esmalte de uñas en el transcurso de unos pocos días.

Williams hizo la tarea en una oficina de dermatología en Fort Worth, Texas, donde se utilizó una herramienta rotativa eléctrica para su primer corte de uñas desde principios de la década de 1990.

«Con o sin mis uñas, seguiré siendo la reina», dijo Williams, según Guinness. «¡Mis uñas no me hacen a mí, yo hago a mis uñas!».

Williams dijo que solo planea hacer crecer sus uñas unos 15 cms, según Ripley’s Believe It or Not!, que exhibirá sus uñas recortadas en su museo en Orlando, Florida.

Hasta ahora, Williams no podía realizar algunas actividades, como lavar los platos y poner las sábanas en la cama. Ella dijo que su nuevo objetivo es alentar al próximo entusiasta de las uñas que haga historia a buscar un título de récord Guinness.

El récord histórico de las uñas más largas en un par de manos femeninas todavía pertenece a Lee Redmond, quien comenzó a dejarlas crecer en 1979. Alcanzaron una longitud de 8,5 metros, pero Redmond las perdió en un accidente automovilístico en 2009, según Guinness.