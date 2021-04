The Weeknd dice que va a donar US$ 1 millón para la ayuda humanitaria en Etiopía

Noticias

(CNN) — El ganador del Grammy The Weeknd va a donar US$ 1 millón para ayudar a los etíopes en medio de la violencia que enfrenta el país.

El cantautor, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, dijo el domingo que realizará su donación a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Durante el transcurso del conflicto en Etiopía, que lleva cinco meses de duración, se cree que a miles de civiles los asesinaron, violaron y abusaron.

Una investigación reciente de CNN descubrió que hombres vestidos con uniformes del Ejército de Etiopía ejecutaron a hombres desarmados en Tigray. Una investigación dirigida por la BBC también publicada el jueves corroboró la misma masacre cerca de Mahibere Dego, área montañosa del centro de Tigray.

El viernes, el Gobierno de Etiopía desestimó la evidencia de estas afirmaciones.

«Se me rompe el corazón por mi pueblo de Etiopía mientras civiles inocentes, desde niños pequeños hasta ancianos, son asesinados sin sentido y pueblos enteros son desplazados por el miedo y la destrucción», dijo The Weeknd. Los padres del artista, que hizo el anuncio a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, son de Etiopía.

«Voy a donar US$ 1 millón para proporcionar dos millones de comidas a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y animo a aquellos que puedan a que por favor también den», escribió.

La situación que enfrenta Etiopía

La violencia persiste en Etiopía desde noviembre. En ese momento, el primer ministro Abiy Ahmed ordenó ataques contra el Frente de Liberación Popular de Tigray luego de denunciar que habían atacado una base militar federal.

La ONU anunció el 25 de marzo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía iban a iniciar una investigación conjunta sobre posibles delitos.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró que «el estallido del conflicto coincidió con la temporada alta de cosecha (de Etiopía), lo que significa que se perdieron empleos e ingresos, se interrumpieron los mercados, aumentaron los precios de los alimentos y se volvió muy difícil el acceso al dinero y al combustible». El Gobierno de Etiopía estimó que 4,5 millones de personas necesitan asistencia «vital» hasta finales de este año, informó la ONU.

Las causas que apoya The Weeknd

No es la primera vez que The Weeknd contribuye a una causa.

El cantante donó US$ 300.000 a la campaña global Ayuda para el Líbano en agosto pasado. El objetivo era ayudar a las víctimas de la explosión en Beirut que dejó más de 200 muertos, según informó su mánager.

Tras la muerte de George Floyd en mayo, The Weeknd también donó US$500.000 a grupos por la justicia racial. La Red Global de Black Lives Matter, Know Your Rights Camp de Colin Kaepernick y el National Bail Out Collective recibieron el apoyo del artista.

The Weeknd también se asoció con TikTok para una transmisión en vivo del 7 de agosto en el que se recaudaron más de US$ 350.000 para la Iniciativa por la Justicia Igualitaria. La recaudación se hizo mediante la venta de merchandising limitado.

Bethlehem Feleke, Eliza Mackintosh, Gianluca Mezzofiore, Katie Polglase y Nima Elbagir de CNN contribuyeron a este reporte.