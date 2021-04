La familia de George Floyd describe una experiencia desgarradora durante el juicio de Derek Chauvin, dice abogado

Noticias

(CNN) — Un abogado que representa a la familia de George Floyd le dijo a CNN el domingo que estar en la sala del tribunal para el juicio del expolicía acusado de matar a Floyd ha sido «desgarrador».

El muy esperado juicio de Derek Chauvin comenzó el lunes con un video que muestra los momentos finales de Floyd. Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de los cargos de homicidio intencional sin premeditación, de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio involuntario agravado.

Solo un miembro de las familias Floyd y Chauvin podrá asistir al juicio en Minneapolis debido a las restricciones por la pandemia de covid-19, dictaminó un juez en el caso.

Ben Crump, quien representa a la familia de George Floyd, le dijo a Jim Acosta de CNN que como hombre negro, quien también ha sido abogado de derechos civiles durante toda su vida profesional, cree que Chauvin será condenado.

«Mi corazón se ha roto antes, lidiando con el sistema legal estadounidense», dijo Crump.

Crump dijo que se sorprendió cuando los abogados defensores comenzaron a culpar a la multitud afuera de Cup Foods y que «lo único que mató a George Floyd fue una sobredosis de fuerza excesiva». El abogado defensor Eric Nelson argumentó que los transeúntes en el lugar de la muerte de Floyd se habían transformado en una multitud amenazadora. Esto, a su vez, distrajo a los agentes, dijo Nelson.

La despachadora del 911 de Minneapolis, Jena Scurry, fue la primera testigo en el juicio.

Una cosa que Crump encontró convincente, dijo, fue el testimonio de Jena Scurry, una despachadora del 911 de Minneapolis que dirigió a los agentes a la tienda Cup Foods, el lugar de la muerte de Floyd. Scurry llamó a un sargento de policía para expresar su preocupación por el arresto el día en que murió George Floyd, diciendo «No sé si tuvieron que usar la fuerza o no».

«Mis instintos me decían que algo estaba mal. Algo no estaba bien. No sé qué, pero algo no estaba bien», dijo Scurry que pensó mientras miraba el video. «Fue un período de tiempo prolongado».

Crump describió los comentarios de Scurry como un «testimonio bomba». Crump también se refirió al testimonio del teniente Richard Zimmerman, el principal detective de homicidios del Departamento de Policía de Minneapolis, quien dijo que Chauvin se arrodillara sobre el cuello de George Floyd después de esposarlo era «totalmente innecesario».

«Dice algo cuando los agentes de policía de más alto rango en el Departamento de Policía de Minneapolis también dicen que es ir demasiado lejos», dijo Crump. «Sabías que no se suponía que debías mantener a un ser humano boca abajo de esa manera donde no podía respirar. Y sin embargo, lo hiciste y lo hiciste incluso después de que él quedó inconsciente».

Lo que Crump dijo que no le gustó durante la primera semana del juicio fue la estrategia de la defensa para mencionar el consumo de drogas de Floyd. El consumo de fentanilo y metanfetamina se encontraba entre las «afecciones importantes» encontradas en la autopsia de George Floyd. Su novia, Courteney Ross, de 45 años, dijo en su testimonio que ella y Floyd eran adictos a los opioides.

«Se les va a enemistar una y otra vez cuando (los abogados defensores) traten de decir que la causa de su muerte no fue lo que vieron en este video, sino algunas trazas de drogas que se encontraron en su sistema», dijo Crump. La familia lo espera, agregó, y están preparados para la estrategia de la defensa.

El juicio de Chauvin está programado para continuar este lunes.

Ray Sanchez, Eric Levenson y Aaron Cooper de CNN contribuyeron a este informe.