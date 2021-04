“Sola”, de Tiago PZK, un crudo relato sobre la violencia de género

Noticias

(CNN Español) — Tiago PZK es una de las revelaciones de la música urbana en Argentina. A sus 19 años, se ha hecho conocido en el mundo del freestyle y ahora trabaja en su primer disco. Su primer sencillo, “Flow de Barrio”, ha tenido éxito entre los seguidores del trap. Sin embargo, asegura que quiere escapar de las etiquetas y promete una producción con distintos géneros, incluidos el punk, el rap, el reguetón y hasta la balada.

El último es el estilo de “Sola”, una canción que narra el modo en el que su madre fue víctima de violencia de género por parte de su padre y que llegó a ser parte de una campaña de Naciones Unidas para visibilizar ese flagelo que padecen millones de mujeres en el mundo.

En una entrevista con Marcelo Longobardi, el joven artista contó la historia detrás de ese tema y por qué decidió perdonar a su padre.

Marcelo Longobardi: Cuando escuché “Sola”, lo primero que yo anoté fue una frase que decía “los moretones no los tapa el rímel” (…) Y ahí conocí la historia de esa canción dedicada a tu madre, víctima de la violencia de género. Y supe que esa canción había sido para vos un profundo desahogo, como una suerte de catarsis, ¿no es cierto?

Tiago PZK: Cuando era un niño viví muchas situaciones de violencia de género, muchas situaciones tensas que te marcan casi rozando el trauma. De igual manera me enseñaron un montón de cosas positivas. Si tenés una de esas experiencias, tenés dos opciones o repetir la historia o lo agarras y lo transformas en algo bueno. Entonces, eso a mí me enseñó cómo yo quería ser realmente y cómo no quería ser. Mi madre es una persona muy fuerte, pero nunca pudo hablar, nunca pudo sacarlo para afuera.

Marcelo Longobardi: Quiero saber qué pensaron tus padres cuando vieron el video.

Tiago PZK: Mi madre se puso a llorar un montón.

Marcelo Longobardi: ¿Por qué?

Tiago PZK: Porque ella no podía hablar de ese tema con nadie. Ni siquiera con su propia familia lo podía comentar. Y yo también me lo guardaba, porque también me daba como vergüenza. Cuando te pasa algo así tenés miedo todo el tiempo, miedo de hablar y que te pase algo. Cuando dejé de tener ese miedo fue cuando escribí ese tema. Ella me dijo: “gracias por hacerlo por mí”.

Tiago PZK: Mi mamá no pudo hablar de violencia de género 1:03

Marcelo Longobardi: Me permito hacerte una pregunta muy personal. ¿Tu hermanita y vos también fueron víctimas de la violencia de tu padre?

Tiago PZK: Yo en algunos casos sí, por querer defender a mi madre. Pero mi hermanita era un bebé en ese momento. Gracias a Dios no lo vivió, así como lo vi yo.

Marcelo Longobardi: Sé que esa canción se ha vuelto una muy inspiradora para muchas personas que han vivido la misma situación.

Tiago PZK: Todos los días me llegan mensajes de gente contando su historia. Creo que eso es revalorar, hablé y eso está bueno. Y hoy en día mucha gente se anima y no se queda callada. Con esto rompí cadenas, rompí cadenas, y hablo por mucha gente también con el tatuaje (que tiene en el cuello).

Marcelo Longobardi: ¿Qué dice tu papá?

Tiago PZK: Él me cuenta que la gente le insulta cuando se enteran de que es mi papá. Pero bueno, él dice que no le importa eso mientras yo esté bien y me ayude a liberarme de todas las cosas malas que tenía en mi cabeza, él está contento.

Un estilo sin etiquetas

Marcelo Longobardi: Los que pertenecemos a otra generación queremos entender tu mundo, que básicamente se relaciona con las redes sociales, YouTube y el teléfono.

Tiago PZK: Sí, más que nada en este momento, que es todo muy virtual. Estamos en pandemia y todo lo que pasa en las redes sociales no se puede trasladar a la vida real como era hace dos o tres años. En mi mundo, por ejemplo, esta movida empezó hace muy poco a explotar acá en Argentina. Nadie escuchaba trap hace 4 años y en un momento explotó… antes de que apareciera el virus había festivales.

Tiago PZK: No me denomino como trapero 0:51

Marcelo Longobardi: ¿Lo tuyo es trap?

Tiago PZK: Lo mío no sé si es trap. Yo no me denomino con la palabra trapero. Yo siento que hago música. A lo que apunto a partir de ahora, ya con “Flow de barrio”, que fue el primer single de mi disco, es a que todo el disco sea diferente. O sea, hay un tema de punk en el disco, hay un tema de R&B, uno de rap, de trap, hay temas que son baladas.

Marcelo Longobardi: ¿Qué es lo que cuentas en “Flow de barrio”?

Tiago PZK: Es la experiencia de mi barrio. Esa canción para la gente que no me conoce y que quiere saber de dónde vengo, es la descripción perfecta (…) Creo que el concepto de “Flow de barrio” es algo mundial porque cualquier persona en el mundo puede identificar su gente, sus vivencias y sus costumbres del barrio.

Tiago PZK: En Argentina nadie escuchaba trap hace 4 años 0:44

Además de “Sola” y “Flow de barrio”, Tiago PZK ha lanzado varias colaboraciones con exponentes de la música urbana en Argentina como Lit Killah, Rusher King, Seven Kayne, Tobi y Bhavi. La mayoría de las producciones salieron a la luz durante la cuarentena, un periodo en el que empezó a darle forma al disco que viene en camino.