EE.UU. va en camino de encontrarse con un récord de 2 millones de migrantes en la frontera sur, según estimaciones del Gobierno

(CNN) — Estados Unidos está en camino de encontrarse con más de 2 millones de migrantes en la frontera con México para finales del año fiscal, según estimaciones internas del Gobierno revisadas por CNN que marcan un récord.

Las proyecciones podrían estar sujetas a cambios en caso de modificaciones de política u otros cambios en América Latina. También se espera que los encuentros de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. estén compuestos en gran parte por adultos solteros, a quienes se les rechaza en la frontera sur de EE.UU. tan pronto como se encuentran bajo una orden de salud pública y, como resultado, también podrían contar como cruces repetidos.

Pero, combinados, los datos, basados en informes preliminares de este mes, ilustran el desafío continuo para la administración de Biden, que ya ha enfrentado una serie de obstáculos en la frontera entre Estados Unidos y México, particularmente con menores no acompañados y familias migrantes.

Los datos revisados por CNN muestran que se esperan hasta 1,1 millones de adultos solteros hasta septiembre, junto con alrededor de 828.000 familias y más de 200.000 menores no acompañados. Se espera que los encuentros de la Patrulla Fronteriza sigan aumentando mes a mes, según las proyecciones, que pueden variar.

La última vez que las detenciones de la Patrulla Fronteriza superaron el millón fue en el año fiscal 2006, según datos disponibles públicamente de Aduanas y Protección Fronteriza. Los arrestos de la Patrulla Fronteriza también aumentaron durante la crisis fronteriza de 2019, pero no llegaron a los 900.000.

Repunte de mediados de marzo

El subdirector de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo a los periodistas el martes que la agencia espera encontrarse con más de un millón de migrantes este año fiscal.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también advirtió sobre el repunte a mediados de marzo, diciendo: «Estamos en camino de encontrarnos con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años. Estamos expulsando a la mayoría de los adultos solteros y las familias. No estamos expulsando a menores no acompañados».

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional. Aduanas y Protección Fronteriza señaló los comentarios de Ortiz.

Es difícil comparar la situación actual con la de los últimos años debido a las circunstancias drásticamente diferentes, en parte relacionadas con la pandemia de coronavirus. Hay varios factores en juego, incluido el deterioro de las condiciones en América Latina, la demanda reprimida para ingresar a EE.UU. y una relajación percibida de la aplicación de la ley bajo el presidente Joe Biden, que están llevando a los migrantes a la frontera a lo que parece ser un ritmo acelerado.

La administración también se basa en una ley de salud pública conocida como Título 42 que fue invocada bajo el expresidente Donald Trump y permite a las autoridades fronterizas devolver a los migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México, ya sea a México o su país de origen. Los menores no acompañados no están sujetos a la política.

Las fluctuaciones en los flujos migratorios

Estas proyecciones también podrían incluir una gran cantidad de personas que cruzan la frontera dos o varias veces. En febrero, alrededor del 25% de las personas encontradas en la frontera habían cruzado más de una vez, frente al 7% de todo el año fiscal 2019, los datos anuales más recientes disponibles.

«Estamos viendo tasas de reincidencia más altas de lo habitual, como resultado de los protocolos de covid. Por lo tanto, la cantidad de encuentros, si bien impactan nuestras operaciones en la Patrulla Fronteriza, también pueden parecer exagerar los flujos migratorios que estamos viendo», dijo un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza a principios de este mes.

En su primera conferencia de prensa, Biden señaló que las fluctuaciones en los flujos migratorios son comunes.

«Sucede todos los años: hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno de enero, febrero, marzo. Eso sucede todos los años», dijo.

Conversaciones con México

Biden también dijo que su administración está en conversaciones con México para que el país reciba a familias migrantes expulsadas por Estados Unidos bajo la política relacionada con la pandemia, lo que indica la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre México para ayudar a detener el flujo de migración a Estados Unidos.

«México se niega a aceptarlos. Dicen que no los aceptarán, no a todos», dijo Biden, cuando se le preguntó por qué no se devolvía a algunas familias. «Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que veremos ese cambio. Todos deberían regresar. Todos regresarán. Las únicas personas que no vamos a dejar sentadas allí en el otro lado del Río Grande por sí solas sin ayuda son los menores».

Las familias de México y de los países del Triángulo Norte son enviadas de regreso a México a menos que el país no tenga la capacidad para recibirlas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado este mes. Si México no acepta a las familias, las procesan en Estados Unidos.

Las medidas tomadas en conjunto con México y otros países de América Latina podrían ayudar a la administración a medida que se enfrenta a una afluencia constante de migrantes. Pero todavía es probable que sea un desafío apremiante para los funcionarios, como lo demuestra el creciente número de menores.

Instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos

En los últimos días, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que está a cargo del cuidado de los menores migrantes, anunció una serie de nuevas instalaciones, apoyándose en centros de convenciones, sitios militares y refugios de afluencia para acomodar a los menores.

Pero incluso cuando esas camas se consiguen, cada día se encuentran más menores a lo largo de la frontera, lo que genera hacinamiento en las instalaciones fronterizas.

«Lo que nos atasca es el hecho de que tenemos que cuidar a 1.200 menores. Ya acabamos. Ya completamos el proceso de la Patrulla Fronteriza, así que si el HHS pudiera quitarnos estos menores de las manos, entonces sería mejor para todos», dijo el martes a la prensa el director interino de la División de Programas Operativos del Valle del Río Grande, Oscar Escamilla, durante un recorrido por una instalación fronteriza temporal.

«No estamos en el negocio de la detención. Nos vemos obligados a entrar en el negocio porque no podemos entregárselos a nadie», agregó.

Geneva Sands de CNN contribuyó a este informe.