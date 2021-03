Es posible alcanzar la inmunidad colectiva y luego perderla, repetidamente. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a evitar que eso suceda

Noticias

(CNN) — Si crees que la inmunidad colectiva es la meta de esta pandemia, es hora de un baño de realidad. La inmunidad colectiva frente al covid-19 podría aparecer y desaparecer, dicen los científicos. O puede que nunca la alcancemos.

«Hay muchas cosas que tenemos que hacer para llegar a la inmunidad colectiva», dijo el Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

Pero que no cunda el pánico. Aquí explicamos por qué es posible entrar y salir de la inmunidad colectiva, y qué puedes hacer ahora para maximizar las posibilidades de acabar con el covid-19 de una vez por todas:

Por qué la inmunidad colectiva es tan difícil

«La inmunidad colectiva es el punto en el que hay suficientes personas que han sido infectados o vacunadas que básicamente no se puede mantener la transmisión comunitaria», dijo Murray.

«Y si un caso conduce a menos de una nueva infección, eventualmente desaparece».

Las estimaciones varían sobre cuánta población necesita tener inmunidad para alcanzar ese objetivo.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho que se podría alcanzar la inmunidad colectiva si el 70-85% de las personas son inmunes. El Dr. Jorge Rodríguez, internista certificado por la junta, estima que el número es aproximadamente del 85-90%.

«Si vacunamos al 70% de toda la población estadounidense, incluidos los niños, y luego otro 15-20% ya se ha infectado, creo que estamos bastante cerca de alcanzar la normalidad con el virus», dijo.

Pero hay un gran problema: nadie menor de 16 años puede recibir una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos en este momento. La vacuna de Pfizer / BioNTech está autorizada para personas mayores de 16 años, y las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para adultos mayores de 18 años.

Los tres fabricantes de vacunas están realizando ensayos de vacunas con niños. Algunos expertos en salud dicen que los niños en edad de escuela media y secundaria podrían ser vacunados para este otoño, pero Fauci ha dicho que los niños más pequeños probablemente tendrán que esperar hasta principios de 2022.

Y ese es un obstáculo importante para alcanzar la inmunidad colectiva, ya que los jóvenes aún pueden infectarse y transmitir el virus.

«Ya tenemos un 25% de nuestra población que no es elegible para la vacuna. Quiero decir, ya estamos comenzando con las manos atadas», dijo el epidemiólogo Ali Mokdad, profesor de ciencias de la métrica de la salud en el IHME.

«Por eso queremos que las personas que son elegibles para la vacuna, todas ellas, la tomen».

LEE: Directora de CDC está asustada por el rumbo de EE.UU ante el covid-19, pero no es demasiado tarde para evitar una cuarta ola

Los antivacunas podrían impedir la inmunidad colectiva

Una gran razón por la que podríamos nunca alcanzar la inmunidad colectiva es porque no hay suficientes personas dispuestas a vacunarse.

Si eso sucede, el virus tendrá amplias oportunidades de propagarse, lo que ralentizará el regreso a la vida normal.

«Es importante vacunar a tantos adultos como sea posible lo antes posible», dijo Rodríguez. «Si quieres que Estados Unidos se abra, vacúnate».

Eso incluye a adultos jóvenes y saludables. No solo pueden ser transmisores fáciles del virus; muchos también sufren complicaciones a largo plazo, como fatiga crónica, dolor de pecho, dificultad para respirar y confusión mental.

Aún así, alrededor del 20% de las personas encuestadas dijeron que definitivamente no se vacunarían o que solo se vacunarían si su trabajo o escuela lo requirieran, según el Monitor de Vacunas Covid-19 de la Kaiser Family Foundation.

Aproximadamente el 29% de los republicanos dijeron que definitivamente no recibirían una vacuna, y el 28% de los cristianos evangélicos blancos dijeron que definitivamente no lo harían.

Rodríguez dijo que cree que la duda sobre las vacunas se reduciría si todos vieran lo mal que el coronavirus puede devastar a las víctimas.

«Una de las razones por las que creo que mucha gente no cree en la gravedad de esta infección es que es diferente al cáncer. Si tienes un familiar que tiene cáncer, lo ves pasar por todo el proceso. Los ves pasar por la quimioterapia, los ves pasar por el marchitamiento… Ves lo horrible que es la muerte», dijo.

«En el covid, cuando un miembro de la familia está enfermo, lo llevan de urgencia al hospital y no lo vuelven a ver. No lo ven ahogarse en su propia flema. No lo ven jadeando por aire».

ESCUCHA: Advierten que pacientes recuperados de covid-19 padecen “déficit cognitivo”

La inmunidad colectiva puede cambiar dependiendo de la temporada

Murray dijo que cree que la principal razón por la que podemos «entrar y salir de la inmunidad colectiva» es la estacionalidad.

«Ahora sabemos que el covid-19 es bastante estacional. Hay más potencial de transmisión en el invierno que en el verano», dijo.

«Creo que la inmunidad colectiva puede ocurrir en el verano en niveles bastante bajos, como 55%, 60%. Y creo que para el invierno, será más cerca del 80% de inmunidad».

¿Cómo podrían afectar las estaciones la cantidad de virus que se propaga?

«Parte de esto puede ser la humedad. Por lo tanto, existe la idea de que a estos virus respiratorios no les gusta la humedad y, debido a que el aire exterior es frío (en invierno), se calienta dentro de la casa y, por lo tanto, la humedad relativa es menor en el invierno», dijo Murray.

«Podría ser la temperatura misma –que al virus no le gustan las temperaturas cálidas, le gustan las temperaturas más frías– en términos de cuánto tiempo permanece en el aire o en las superficies».

Pero las diferencias en la transmisión estacional también podrían deberse al comportamiento humano, como las celebraciones de las vacaciones de invierno y las personas que se reúnen en el interior porque hace frío afuera.

«Entonces hay algunos factores físicos, y luego definitivamente están estos factores de comportamiento», dijo Murray.

¿Cómo sabríamos si alcanzamos la inmunidad colectiva?

«Esa va a ser la parte complicada», dijo Murray. «Lo que va a pasar, muy probablemente en el verano, es que veremos muy poca transmisión. Y creo que todos dirán, ‘¡Es hora de celebrar! ¡Se acabó!’

«Y luego, en algún momento a finales de año, será ese período crítico en el que mucha gente puede sorprenderse con que el covid haya regresado. Y eso es lo complicado. No se trata tanto de cómo sabemos que estamos en inmunidad colectiva, sino de cómo anticipamos que vamos a perder la inmunidad colectiva».

Será más fácil de ver cuando perdamos la inmunidad de rebaño, Murray dijo, porque los números de covid-19 comenzarán a aumentar nuevamente.

LEE: «Yo maté a mi mamá»: el fuerte mensaje de Xuxa para crear conciencia por la crisis del covid-19 en Brasil

Las variantes nuevas (o futuras) podrían arruinar la inmunidad colectiva

Aquí está la buena noticia: las tres vacunas que se usan actualmente en EE.UU. brindan una fuerte protección contra las variantes conocidas de coronavirus.

Pero a medida que el virus se sigue propagando y se replica en nuevas personas, tiene más oportunidades de mutar. Y si hay mutaciones significativas, podrían surgir variantes nuevas y más peligrosas.

«Cuanta más replicación haya, más errores se producirán», dijo Rodríguez. «Piensa en un virus como un collar lleno de perlas de diferentes colores. Tal vez solo haya ocho perlas de colores para elegir. Y en la posición número 1, necesitas una perla roja. La posición número 2 es una perla verde. Ese es el código genético, esa secuencia de colores de perlas», dijo. «Cuando un virus se replica, se supone que debe hacer una réplica exacta de esos colores de perlas. Pero de vez en cuando, tal vez una perla verde entre donde se supone que debe estar una roja».

La clave es anular la cantidad de virus en circulación, para que tenga menos posibilidades de mutar y causar variantes más infecciosas o mortales.

Es por eso que vacunarse y seguir usando máscaras es tan importante, dijo Murray.

MIRA: Cuatro razones por las que no podrás deshacerte de la mascarilla inmediatamente después de vacunarte

Viajar podría hacernos perder la inmunidad colectiva

Incluso si EE.UU. (o cualquier otro país) cree que ha alcanzado la inmunidad colectiva, los viajes globales podrían presentar nuevos variantes y causar estragos nuevamente.

Eso podría ser especialmente peligroso si una nueva variante compromete la efectividad de las vacunas o vuelve a infectar a aquellos que han sido previamente infectados.

«La inmunidad colectiva no sucederá hasta que haya inmunidad global», dijo Rodríguez.

«El hecho de que tengamos inmunidad colectiva en Estados Unidos… mientras haya una afluencia de personas de otros países y otras áreas, siempre que haya una salida de estadounidenses que se vayan a otros lugares, las posibilidades de que la inmunidad colectiva no suceda son grandes».

Y si una nueva variante se propaga, ya sea por viajes nacionales o internacionales, podría infectar incluso a quienes no viajan.

«Puede que haya una persona en mi ciudad natal en Miami que no se vacunó. Y se contagia. Y no es un gran problema (para él) porque tiene 30 años y es asintomático», dijo Rodríguez.

«Pero en su cuerpo se replica (una variante). Y ese nuevo virus es resistente a todas las vacunas, y luego se lo contagia a alguien que está vacunado, pero no importa porque este virus es resistente, y esa persona lo contraerá. Este es el peor de los casos».

MIRA: Alergólogo explica los riesgos de las personas alérgicas con la vacuna contra el covid-19

La inmunidad podría desaparecer

La inmunidad menguante, ya sea por una infección previa o por la vacunación, podría ser otra razón por la que EE.UU. podría entrar y salir de la inmunidad colectiva.

«No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad a las infecciones naturales», dijo Rodríguez.

«He tenido pacientes que se han infectado, y comprobamos sus anticuerpos un mes después, y se han ido… He tenido pacientes que se han infectado en la primera oleada y todavía tienen anticuerpos. Pero es muy impredecible», dijo.

«Tampoco sabemos todavía cuánto tiempo vamos a tener inmunidad después de ser vacunados. No sabemos si es un año. Ni sabemos si son 9 meses. No sabemos si son 2 años. Obviamente, a las personas que participaron en los estudios (del ensayo de la vacuna) que comenzaron en octubre aproximadamente, se les sigue de forma regular» para ayudar a determinar cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna.

Murray dijo que sospecha que la inmunidad por vacunación será mejor que la inmunidad por infección.

«La pregunta es qué tanto», dijo. «Si la inmunidad natural (por la infección) está disminuyendo, digamos, entre un 20% y un 30% en el transcurso de un año o más, ¿una vacuna será solo un 10% (menos efectiva)? Estas son cosas que simplemente no sabemos».

Con dos problemas potenciales en el horizonte –la inmunidad menguante y la posibilidad de variantes nuevas y más peligrosas— Murray dijo que muchos científicos creen que «la gente va a terminar vacunándose de forma regular».

Esto sería similar a cómo las personas reciben una nueva vacuna contra la gripe cada año.

El covid-19 «puede existir para siempre, pero puede que no sea tan severo como lo ha sido esta vez», dijo. «Esa es ciertamente la esperanza».

Cómo maximizar nuestras posibilidades de acabar con el covid-19

El paso más importante es vacunarse, dijo Rodríguez.

«Al maximizar las vacunas, podemos minimizar la infecciosidad y las mutaciones», dijo.

«Cuanto más vacunemos, menos probabilidades tendremos (de entrar y salir de la inmunidad colectiva) porque habrá menos replicación».

Menos replicación significa menos oportunidades para que el virus mute y se convierta en variantes potencialmente peligrosas.

«El virus solo se replica cuando infecta a alguien. El virus no tiene el material para producir nuevos virus por sí solo», dijo Rodríguez. «Entonces, flotando, un virus no va a mutar».

Después de vacunarse, es importante «seguir aún las recomendaciones de los CDC, porque sabrán lo que está pasando en este país en cuanto a variantes», dijo.

«Ahora lo saben, por eso dicen: ‘Por favor, continúa usando máscaras’».

LEE: Las vacunas de Pfizer y Moderna son 90% efectivas después de dos dosis en condiciones del mundo real, según estudio de los CDC

El mejor de los casos y el escenario más probable

El mejor resultado posible es que el coronavirus «se queme solo porque hay tanta gente vacunada que no tiene adónde ir», dijo Rodríguez. «Eso es completamente posible».

Pero de manera más realista, debido a la duda frente a las vacunas y otros factores, el covid-19 estará con nosotros por mucho más tiempo, posiblemente en oleadas, dijo Murray.

Dijo que las personas pueden ayudar a prevenir otro aumento estacional el próximo invierno usando máscaras.

Usar mascarillas «realmente tiene un efecto enorme porque si va a haber transmisión, será mucho menos de lo que hemos visto porque muchas personas serán vacunadas», dijo.

«Así que solo se necesita un poco más de esfuerzo para detener en seco la transmisión».

Murray dijo que los pasos simples ahora pueden reducir las posibilidades de perder la inmunidad colectiva en el futuro.

«Cualquier cosa que corte la transmisión ayudará a reducir la aparición de nuevas variantes. Así que definitivamente la vacunación y definitivamente el uso de mascarillas», dijo.

«Realmente creo que depende mucho de lo bien que lo hagamos para convencer a las personas de que se vacunen y de lo bien que lo hagamos para distribuir las vacunas a los niños una vez que se aprueben».

MIRA: Crisis en los hospitales por covid-19, ¿cuál es la ocupación de camas en tu país?

El destino del covid-19 podría variar desde regresar todos los años hasta desaparecer por completo. Y el camino que tome está en gran parte en nuestro poder en este momento, dijo Rodríguez.

«Todos los días, cada segundo, cuánto va a durar esto está absolutamente en nuestro control, ya sea que seamos jóvenes o viejos, saludables o débiles».

Paul LeBlanc de CNN contribuyó a este informe.