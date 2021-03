Nike demanda al fabricante de los ‘Satan Shoes’ de Lil Nas X por infracción de marca registrada

Noticias

Nueva York (CNN Business) — Nike demandó al colectivo de arte detrás de los «Satan Shoes» de Lil Nas X que han provocado una reacción airada en las redes sociales.

En una demanda presentada el lunes, Nike acusa a MSCHF Product Studio, Inc. de infracción de marca registrada sobre los 666 pares de tenis Nike modificados fabricados en colaboración con el cantante de «Old Town Road». Los 666 pares se agotaron el lunes.

MSCHF no ha respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre la demanda.

Una captura de pantalla de Satanshoes.com muestra a Lil Nas X sosteniendo uno de los zapatos modificados.

En su demanda, Nike solicita a la corte que ordene a MSCHF «detener permanentemente» las órdenes de los Lil Nas X Satan Shoes «no autorizados». La demanda señala que los usuarios de las redes sociales han amenazado con boicotear a Nike por los polémicos tenis.

Lil Nas X no figura como parte de la demanda. Los representantes del músico no respondieron a las llamadas o correos electrónicos solicitando comentarios el lunes por la noche.

«Es probable que MSCHF y sus Satan Shoes no autorizados causen confusión y dilución y creen una asociación errónea entre los productos de MSCHF y Nike», dice la compañía de ropa deportiva en su queja. «En el corto tiempo transcurrido desde el anuncio de Satan Shoes, Nike ha sufrido un daño significativo a su buena voluntad, incluso entre los consumidores que creen que Nike respalda el satanismo».

Nike ha emitido declaraciones a varios medios de comunicación, incluido CNN, aclarando que «no tiene una relación con Lil Nas o MSCHF» y que «Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos».

Los tenis Nike Air Max 97 negros y rojas modificados, adornados con un dije de pentagrama de bronce y una gota de sangre humana en la suela intermedia, son el último producto de calzado personalizado de Nike lanzado por MSCHF. La compañía también lanzó un par de «Jesus Shoes» hechos a medida en 2019.

En su denuncia, Nike dice que los Satan Shoes presentan de manera prominente su famoso logo Swoosh.

La controversia comenzó la semana pasada con el lanzamiento del video musical del último sencillo de Lil Nas X, «Montero (Call Me By Your Name)». El video retrata al cantante vestido de manera provocativa como un ángel caído y un demonio que monta un tubo de stripper al infierno donde le da un baile erótico al diablo.

Tras el lanzamiento del video el viernes, Lil Nas adelantó el lanzamiento de sus nuevos Satan Shoes en Twitter.

Una escena del video de LIttle Nas X para la canción «Montero».

El día después de que Lil Nas X lanzó el video musical, respondió a las reacciones con una publicación que decía: «Pasé toda mi adolescencia odiándome a mí mismo porque toda la m****a que todos ustedes predicaban me ocurriría por ser gay», escribió. «Así que espero que estén enojados, sigan enojados, sientan el mismo enojo que nos enseñas a tener hacia nosotros mismos».

Lo que dicen abogados de marcas registradas

El episodio tiene todos los ingredientes para una potencial batalla legal histórica sobre los límites actuales de la ley de propiedad intelectual, según varios abogados de marcas registradas, quienes dicen que Nike tiene fundamentos sólidos para su demanda.

«Sí, Nike tiene un caso interesante por infracción de marca registrada y dilución por deslustre», dijo Alexandra J. Roberts, profesora de derecho de marcas y entretenimiento en la Facultad de Derecho Franklin Pierce de la Universidad de New Hampshire. «Los consumidores pueden ser engañados al creer que los Satan Shoes están autorizados o respaldados por Nike. Nike también podría argumentar que el uso daña su reputación al asociar su marca con símbolos satánicos».

Roberts y otros abogados dijeron que el problema de la marca registrada en juego se conoce comúnmente como la Doctrina de la Primera Venta, que otorga a las personas que compran una copia de un producto con derechos de autor el derecho a revenderlo sin el permiso explícito del creador.

Es un fundamento legal que otorga a los artistas que compran y reutilizan productos individuales con derechos de autor la capacidad de expresar y beneficiarse de su propia creatividad, según el abogado de marcas comerciales Josh Gerben de Gerben Perrott PLLC. Gerben señaló que los rediseñadores de tenis Nike como MSCHF suelen vender su trabajo en los mercados online.

«Hay todo tipo de artistas que salen y toman un zapato y hacen un montón de arte personalizado en el zapato y tal vez lo revenden por US$ 1.000-3.000», dijo Gerben. «Esto es algo de lo que Nike es muy consciente y no ha hecho absolutamente nada con que meterse porque hay una cultura de tenis aquí».

El problema para Lil Nas X y MSCHF en este caso, según Gerben, son los cientos de zapatos que se vendieron, ya que las obras de arte individuales son más fáciles de defender en los tribunales que los artículos producidos en masa.

«La gente piensa que Nike está detrás de algo porque hay muchos de estos [zapatos]», dijo. «No es solo una obra de arte que un artista tomó un zapato y fabricó. Es que alguien tomó un montón de zapatos Nike, los personalizó exactamente de la misma manera y los está vendiendo hasta cierto punto de una manera tan sofisticada que la gente piensa que Nike está involucrado».