Arrestan en Brasil a un peligroso líder de una de las organizaciones de narcotráfico más letales del mundo

(CNN) — La Policía de Brasil anunció este domingo que arrestó al presunto líder de una de las organizaciones transatlánticas de narcotráfico más letales del mundo, el «Primer Comando de la Capital» de Brasil, conocido como PCC.

André de Oliveira Macedo, o Andre do Rap, fue arrestado en su mansión en el elegante resort de playa Angra dos Reis de Río de Janeiro por la policía de Sao Paulo en una operación interestatal masiva donde se confiscaron dos helicópteros y barcos por un valor de 1,7 millones de dólares.

Operação desencadeada na manhã deste domingo (15/9) pela Delegacia Antissequestro de São Paulo, Subsecretaria de Inteligência da @PMERJ e pelo Serviço de Inteligência do #33BPM prende "André do Rap", integrante da cúpula do PCC (SP), em condomínio de luxo em Angra dos Reis.

El video de la Policía transmitido el domingo mostró el arresto de Macedo y otros sospechosos temprano en la mañana.

El comisionado de Policía Fabio Pinheiro Lopes, que estaba rastreando el paradero de Macedo, dijo que el sospechoso viajó mucho y fue identificado después de comprar barcos caros.

«Dijo que viajó por todo Brasil y que en algún momento vivió en Holanda», dijo Pinheiro.

Macedo, quien era buscado por Interpol desde 2013, supuestamente trabajó con la organización de la mafia ‘Ndrangheta’ de Italia para distribuir cocaína en Europa a través de la costa de Río-Sao Paulo.

De acuerdo con InSight Crime, The PCC, o es uno de los grupos criminales más poderosos del mundo con estrechos vínculos con la mafia italiana. Se cree que este grupo criminal es la organización más grande «y mejor organizada» de Brasil y sus miembros son de todos los estados del país; la organización criminal ha expandido sus operaciones tanto en algunos países de Suramérica como en Europa y Asia, según InsightCrime.

El PCC es una rama del Comando Rojo, organizaciones criminales formadas por prisioneros en el sistema penitenciario notoriamente mortal de Brasil. El grupo criminal cuenta con más de 11.000 miembros, dicen los investigadores.