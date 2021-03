“La mujer transexual es la que nace con el espíritu de una mujer”, así se describe la modelo y actriz venezolana Isabella Santiago

Noticias

(CNN Español) – Con tan solo 22 años de edad, la venezolana Isabella Santiago se coronó en noviembre de 2014 “Miss International Queen”.

Quizás lo que llame la atención no es que una venezolana gane un concurso de belleza, sino que sea un certamen reconocido dentro de la comunidad trans por promover los derechos de personas transexuales y travestis.

Nació en Caracas el 18 de febrero de 1992 bajo el nombre de Kreiban Carballo Santiago. Desde temprana edad, no se sentía identificado con el sexo con el que nació.

“A mí me costó porque yo no estaba 100% segura si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal porque ese era mi discusión mental. ¿Está bien lo estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy sintiendo? Entonces era como una confusión mental que no me ayudaba mucho identificarme a temprana edad pero aun así, cuando yo tenía ocho años, sentía que algo extraño había en mi cuerpo porque sentía atracción hacia los niños, hacia el niño de mi edad en ese momento en la escuela o donde sea que estuviera, no sentía atracción hacia las niñas que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban, y siempre era el ejemplo de que a los niños le gustan las niñas y a las niñas le gustan los niños. Esto es algo mucho más sentimental”, dijo Santiago a Zona Pop.

La modelo asegura que el sentimiento de culpa vivió con ella en su juventud y más porque su familia era muy entregada a la religión.

Santiago dice que sentía que le estaba haciendo daño a su familia, sobre todo a su madre, quien hoy en día, es su mejor amiga y su apoyo más importante. Fue ella quien estuvo con la modelo tras someterse a una intervención quirúrgica. Justo en el momento que despertó de la anestesia le aseguró a su hija: “Tú siempre haces lo que quieres”.

En el Mes del Orgullo LGBTI, Zona Pop conversó con Isabella Santiago vía Skype. Además de conocer su historia, el podcast de cultura pop exploró con la modelo el tema de prejuicios hacia la comunidad trans en América Latina.

“Los prejuicios siguen y cada día son más aunque creamos que no, hay mucha más visibilidad, pero con muchas caras y diferentes historias. Dentro de la misma comunidad transexual hay varias comunidades transexuales”, dijo Santiago.

¿Hay rechazo hacia las mujeres trans?

Santiago dice que vive día a día el rechazo a la comunidad trans, algo que se puede ver al tan solo pedirle que muestre su cédula de identidad. Según sus documentos venezolanos, Isabella sigue siendo Kreiban.

El país latinoamericano no ha mostrado un progreso significativo en el reconocimiento de la comunidad LGBTI. En junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admitió una acción constitucional para permitir a personas transgénero obtener un documento de identidad que refleje su cambio de género, no sin antes pasar por una serie de exámenes médicos que incluyen evaluaciones psiquiátricas para verificar el cambio que género sea el pretendido.

A pesar de la decisión, según sus documentos venezolanos Santiago aún es hombre y esto le costó un papel por el cual audicionaba en Colombia, país en donde actualmente vive.

“Hace un par de meses participé en un casting para una campaña de unos productos y me quedé como protagonista, pero justo cuando envié mis papeles para el pago, al ver que mi nombre todavía es de un hombre, porque en Venezuela no he podido hacer el cambio por la situación que se vive, los directores de la campaña me dijeron que así no podían trabajar conmigo”, dijo Santiago.

En Colombia, la Sala Primera de la Corte Constitucional emitió en 2015 la sentencia T-063/15 que permite a las personas transgénero modificar el sexo en el registro civil y otros documentos de identidad, pero al ser de nacionalidad venezolana, es en el país en que tiene que hacer el cambio de nombre.

«Yo no vivo en Venezuela y por eso se me hace complicado estar allá por más de 3 meses que es el tiempo que te dicen que te pueden hacer los documentos, pero al parecer según en Venezuela te cambian el nombre de identidad pero no te cambian la identidad con que naciste. Y también hay un tema con el cambio de nombre en todos tus documentos legales, como lo es pasaporte, cuentas de banco y todo lo que corresponda tú nombre legal”, asegura la modelo.

Mujeres trans Laverne Cox de «Orange is the New Black» y las modelos Valentina Sampaio y Andreja Pejić han aparecido en las portadas de diversas revistas femeninas y han sido imagen de diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Marc Jacobs.

Caitlyn Jenner ha posado también para portadas como Sports Illustrated con la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de 1976. En ese entonces, era Bruce Jenner el que competía.

Santiago, quien se dedica al modelaje y a la actuación, sueña con seguir siendo feliz con su familia y por supuesto continúa preparándose en la actuación.

“Sí, sueño con ser una actriz de Hollywood, lo vimos en la pasada entrega de los premios Óscar, pero ahorita lo que sueño es seguir preparándome como actriz. Acabo de terminar las grabaciones de una serie para Fox Telecolombia y estoy ensayando una obra de teatro”, añade.

¿Cómo eligió su nombre como mujer?

Sus amigos le habían preguntado cómo se llamaría y su nombre lo escogió tras ver un película.

Según cuenta Santiago, ella siente una vampira dentro de la sociedad y un día que estaba con un amigo viendo una de las cintas de la saga de “Crepúsculo”, “Twilight” en inglés, protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La modelo se obsesionó con la historia entre vampiros y humanos, y justo al terminar de ver la película, su amigo le preguntó si ya había elegido su nombre como mujer y en ese momento le respondió: “Mi nombre es Isabella, como la protagonista de esta cinta, Isabella Swan”, pero cambió el apellido por el Santiago, su apellido materno.

Isabella Santiago es una mujer enamorada de si misma y de su familia, quien busca hacerse un lugar en el mundo de la actuación.

