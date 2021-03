Lo que sabemos sobre el sospechoso de tiroteo masivo en Boulder, Colorado: Ahmad Al Aliwi Alissa

Noticias

(CNN) — Ahmad Al Aliwi Alissa fue identificado el martes por las autoridades como el hombre armado que abrió fuego en una tienda de comestibles King Soopers en Colorado, matando a 10 personas, incluido un agente de policía de Boulder.

El nombre del sospechoso de 21 años, que está bajo custodia, fue revelado en una conferencia de prensa por la jefa de policía de Boulder, Maris Herold, quien no reveló un posible motivo del hecho sangriento.

Una búsqueda en la casa del sospechoso en los suburbios de Denver mostró la presencia otras armas, dijo el martes una fuente de alto rango de las fuerzas del orden. El arma utilizada en el ataque fue una pistola estilo AR-15 modificada con un brazo ortopédico, según la fuente.

Las autoridades creen que Alissa fue la única persona involucrada y que no hubo una amenaza adicional para la comunidad.

El sospechoso ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato, según su orden de arresto. Su primera comparecencia en la corte está programada para el jueves a las 8:15 a.m. (10:15 a.m. ET), según los registros en línea de la Rama Judicial de Colorado.

La orden judicial describe a Alissa como un hombre armado con un rifle de asalto o «AR-15 negro» y que vestía un chaleco «táctico» o «blindado».

El sospechoso se había «quitado toda la ropa y estaba vestido sólo con pantalones cortos» cuando fue detenido, según la declaración jurada. Afuera de la tienda, dice el documento, Alissa no le dijo a la policía si había otros sospechosos, pero sí pidió hablar con su madre.

Usando bases de datos de las fuerzas del orden, según la declaración jurada, los investigadores determinaron que Alissa había comprado una pistola Ruger AR556 el 16 de marzo. Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder, dijo que Alissa es residente de Arvada, entre Boulder y Denver, que ha «vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos».

Ahmad Al Aliwi Alissa fue detenido después del tiroteo masivo.

El sospechoso habría sufrido una enfermedad mental y acoso, dice su hermano

El hermano del presunto atacante le dijo a CNN que cree que Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, sufría de una enfermedad mental y que fue acosado en la escuela secundaria por ser musulmán.

Su hermano, Ali Aliwi Alissa, de 34 años, dijo este martes que el acoso incluía burlarse del nombre de su hermano menor y pudo haber contribuido a que él fuera «antisocial».

Alrededor de 2014, Alissa sintió que lo seguían y perseguían y se volvió cada vez más “paranoico”, dijo su hermano, que vive con él. En un momento, puso cinta adhesiva sobre la cámara de su computadora para bloquear a cualquiera que creyera que lo estaba siguiendo, dijo.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo en Boulder, Colorado, que dejó 10 muertos

“Siempre sospechó que alguien estaba detrás de él, que alguien lo perseguía”, dijo Ali Alissa. “Lo vigilamos de cerca cuando estaba en la escuela secundaria. Él decía, ‘alguien me está persiguiendo, alguien me está investigando’, y nosotros decíamos, ‘vamos hombre, no hay nada’. … Se estaba aislando».

Las autoridades no han revelado un motivo potencial en el caso. Ali Alissa dijo que su hermano no era una persona muy política o particularmente religiosa. Agregó que nunca lo había escuchado amenazar con violencia.

«Todo me sorprendió, nunca pensé que haría algo así, nunca pensé que mataría a alguien”, dijo. “Todavía no puedo creerlo. Estoy realmente triste por las vidas que acabó, y lo siento por todas esas familias … Perdimos a un hermano incluso si él es el asesino».

El tiroteo en Boulder, Colorado, es el séptimo tiroteo masivo en 7 días en Estados Unidos

Sospechoso de tiroteo masivo en Colorado está detenido 6:58

Dijo que nunca supo que Alissa tuviera un arma. “No lleva ningún tipo de armas”, dijo. «Nunca vimos armas en él, la única arma en su mano es el cuchillo que usa para cocinar».

Dijo que no sabe por qué su hermano fue a King Soopers el lunes, y Alissa dijo que él mismo y otro hermano fueron interrogados por la policía y que las autoridades registraron su casa hasta las 5 a.m. del martes. «Registraron cada rincón, cada prenda de vestir».

Agregó que su familia emigró de Siria en 2002 y ha vivido en el área de Arvada desde 2014.

Ahmad Alissa asistió a Arvada West High School desde marzo de 2015 a mayo de 2018, según un portavoz de Jefferson County Public Escuelas.

Alissa fue declarado culpable de agresión en 2018

Alissa fue sentenciado a un año de libertad condicional y 48 horas de servicio comunitario después de ser declarado culpable de agresión en tercer grado en 2018 por un incidente que ocurrió el noviembre anterior, según la base de datos de la Oficina de Investigaciones de Colorado.

El caso se originó en un incidente en el que Alissa, que entonces tenía 18 años, fue acusado de atacar a un compañero de clase en la secundaria Arvada West High School.

Un informe de un agente de policía incluido en el expediente del caso dice que Alissa «se levantó en (un) salón de clases, se acercó a (la) víctima y le dio un golpe en la cabeza».

Alissa «se puso encima de (la víctima) y le dio un puñetazo en la cabeza varias veces más», dice el informe, y agrega que la víctima «tenía moretones, hinchazón y cortes en (la) cabeza, así como dolor».

«Ningún testigo pudo ver ni oír ninguna razón» del ataque, y Alissa dijo que la víctima «se había burlado de él y lo había llamado con insultos raciales semanas antes», escribió el agente.

Con información de Ray Sanchez, Blake Ellis y Amir Vera