Asamblea Nacional opositora aprueba 30 millones de dólares para las vacunas de Covax

(CNN Español) — La Asamblea Nacional opositora de Venezuela aprobó este viernes destinar US$ 30.309.040 para la compra de al menos 12 millones de dosis para vacunar a 6 millones de personas contra el covid-19 a través del sistema Covax. El monto total contempla US$ 18.199.040 para Covax y US$ 12.110.000 para la inversión en cadena de frío. El acuerdo contempla que el manejo y la distribución de las vacunas esté a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.

La misión diplomática de Juan Guaidó en Estados Unidos será la encargada de realizar la gestión con las autoridades de Estados Unidos, dijo en un comunicado Carlos Vecchio, embajador designado por Guaidó quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos.

Representantes de Guaidó y del cuestionado presidente Nicolas Maduro desde el pasado 11 de febrero instalaron una mesa de negociación con el fin de facilitar el acceso a vacunas mediante la liberación de los recursos recuperados en el exterior, como parte de las sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos y algunos organismos públicos como el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela.

Países como Estados Unidos argumentan que han tomado estas medidas por considerar que estos organismos han violado Derechos Humanos y han actuado para socavar la democracia. Maduro y sus funcionarios se declaran inocentes y consideran que estas medidas constituyen un bloqueo y que han impedido el acceso de Venezuela a recursos para luchar contra el covid-19.

Hasta el momento no se conocen declaraciones de Maduro o sus inmediatos colaboradores, pero la viceministra para Temas Multilaterales, Daniela Rodríguez, volvió a citar las sanciones de Estados Unidos como la razón que obstaculiza la gestión contra la pandemia. CNN solicitó reacción oficial ante el Ministerio de Comunicación e Información sin hasta ahora haber recibido respuesta.