La vacuna contra el coronavirus y el trasplante de órganos: la respuesta de pacientes que recibieron el antígeno

(CNN Español) – Los científicos continúan estudiando el efecto de la vacuna contra el coronavirus en pacientes con distintas patologías o enfermedades.

Un estudio publicado recientemente explora cómo reaccionaron los pacientes con trasplantes de órgano tras recibir la vacuna contra el covid-19. En este episodio, el Dr. Elmer Huerta analiza los resultados.

Hoy veremos cuál es la respuesta de las personas que han recibido un trasplante de órgano a la vacuna contra el covid-19.

Al momento de escribir este episodio, poco más de 390 millones de personas se han vacunado en el mundo, en lo que constituye el más grande esfuerzo de inmunización en la historia de la humanidad.

La vacuna de coronavirus y los estudios clínicos

Debido a que los estudios de fase 3 excluyeron a diversos grupos de personas -por ejemplo mujeres embarazadas y personas con enfermedades severas, entre otras- ahora que ya se están vacunando a millones de personas, es momento también de aprender cual es la respuesta de diferentes grupos humanos a la vacuna.

Uno de ellos es del numeroso grupo de personas que están viviendo después de haber recibido un trasplante de órgano.

Al respecto, según un estudio publicado en la revista Transplantation de julio de 2018, en 2015 se practicaron 126.670 trasplantes de órganos sólidos en 111 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que representaban el 82,2% de la población global. Para el 2018, el número total de trasplantes de órganos aumentó a 146.890.

Esas estadísticas nos dicen que el número de personas que viven con un órgano trasplantado mundo es muy numeroso y que es importante saber entonces cuál es la respuesta de esas personas a las vacunas contra covid-19.

La información sobre esto es más importante cuando se considera que esas personas constituyen un grupo de riesgo para complicarse si sufren covid-19.

El trasplante de órganos y la vacuna

Un reciente estudio, publicado el 15 de marzo en The Journal of the American Medical Association por investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, describe la respuesta de un grupo de personas trasplantadas a dos vacunas contra covid-19, las de Moderna y Pfizer.

Los investigadores reclutaron a 436 receptores de trasplantes a través del internet, y ninguno había estado infectado con el SARS CoV2 al momento de iniciarse el estudio.

La edad promedio era de 55,9 años, con un rango de entre 41,3 y 67,4 años, el 61% eran mujeres, el 89% eran de raza blanca, y la media de tiempo desde el trasplante era de 6,2 años, con un rango de 2,7 a 12,7 años.

El 52% de los trasplantados recibió una sola dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, y el 48% recibió también una sola dosis de la vacuna de Moderna.

Recordemos que para evitar que los pacientes rechacen el órgano trasplantado, las personas reciben diversos tipos de tratamiento de mantenimiento de inmunosupresión con medicamentos que disminuyen la actividad de sus sistema de defensa.

¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados indicaron que a una media de 20 días después de haber recibido la vacuna, se detectaron anticuerpos neutralizantes contra la espiga del SARS CoV2 en solo 76 de los 436 participantes, es decir en 17% de ellos.

En otras palabras, solo el 17% de las personas vacunadas tuvo una respuesta protectora a la vacuna.

Estos resultados contrastan con la sólida respuesta que se observó en los ensayos de fase 3 de las vacunas de ARN mensajero, en la que el 100% de los vacunados produjo anticuerpos contra la espiga del SARS Cov2 al día 15 después de la vacunación con Moderna y al día 21 después de la vacunación con la de Pfizer/BioNTech.

Los trasplantados que tuvieron menor probabilidad de responder a la vacuna fueron aquellos que habían recibido tratamiento con una familia de medicamentos inmunosupresores llamados antimetabolitos, y aquellos con edad avanzada.

Curiosamente, el 69% de los que recibieron la vacuna de Moderna respondieron con la producción de anticuerpos, mientras que solo 31% de los que recibieron la de Pfizer/BioNTech respondieron a la vacuna.

Los autores concluyen que los pacientes que han recibido un trasplante de órgano, no tienen una buena respuesta a una sola dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, y por lo tanto, pueden tener una mayor riesgo de sufrir covid-19 a pesar de la vacunación.

Con la finalidad de entender mejor la respuesta de las personas trasplantadas a las vacunas, los autores proponen estudiar la respuesta de los linfocitos B y T de memoria y ampliar el estudio para determinar si la respuesta aumenta después de una segunda dosis de las vacunas.

