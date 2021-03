Premios Grammy: Bad Bunny, Fito Páez, Natalia Lafourcade, Grupo Niche, entre los latinos ganadores en la edición 63 de los premios

Noticias

(CNN Español) — La ceremonia previa de los premios Grammy se llevó a cabo durante la tarde del domingo. En la misma se conocieron los primeros ganadores, entre ellos, la mayoría de las categorías latinas.

Premio Grammy: mejor álbum pop latino/urbano

Bad Bunny ganó su primer Grammy anglosajón con «YHLQMDLG» (Yo hago lo que me da la gana). Este es uno de tres álbumes que Bad Bunny lanzó en 2020.

Bad Bunny competía en esa categoría contra artistas como Camilo, Kany García, Ricky Martin y Debi Nova.

Premio Grammy: mejor álbum de rock latino o alternativo

El primer latinoamericano ganador durante la ceremonia previa fue Fito Páez, quien se llevó el premio Grammy al «mejor álbum de rock latino o alternativo» por su disco La conquista del espacio.

En su cuenta de Twitter, el cantante dijo que estaba en estado de shock y que no sabía qué decir tras el galardón. También recordó a Gustavo Cerati.

«Estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que a mi respecta y me siento infinitamente agradecido», dijo el ícono argentino en Twiter.

La producción se lanzó hace exactamente un año: el 13 de marzo de 2020.

En entrevista con Zona Pop CNN en 2020, Páez dijo que con este álbum le ocurrió algo que no es común.

«Pasó algo muy curioso con este álbum, ¿sabes? Que no es muy habitual que suceda. Te diría que en dos o tres oportunidades me ha sucedió nada más, que es comenzar a trabajar, uno nunca sabe dónde se está metiendo y en el andar del álbum fue todo relajado y fue saliendo y no hubo inconvenientes. Por ejemplo, La ciudad liberada, el disco anterior fueron sólo problemas: logísticos, financieros, técnicos, o sea fue un disparate. Al contrario, este fue desde el comienzo… Lo arrancamos me acuerdo el 13 de marzo del 2019 en un pueblito en el sur del estado de Bahía en Brasil, en Trancoso. Allí esos diez o doce días compuse doce canciones, las cuales nueve forman el álbum casi con las letras terminadas, con las estructuras que quedaron en el álbum, te diría en un noventa y pico por ciento», dijo Páez a Zona Pop CNN.

Este es el primer Grammy que gana Fito Páez en su carrera.

Premio Grammy: mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano)

Natalia Lafourcade siguió a Fito Páez en la victoria en las categorías latinas. La cantautora mexicana se llevó el Grammy al «mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano)» por «Un Canto Por México, Vol. 1».

Este disco recibió el Latin Grammy 2020 al «álbum del año». Además, «Mi religión», uno de los sencillos del disco, fue galardonada con la «mejor canción regional».

Este es el segundo Grammy de Lafourcade. El primero lo ganó en 2015 por «Hasta la raíz».

Lafourcade describió en entrevista con Zona Pop CNN que este disco le recuerda a un platillo mexicano.

«El disco me sabe a mole. El mole es un platillo tan complejo de preparar. La señora que me ayuda en la casa prepara uno mole delicioso desde cero, desde moler todos los chiles, los polvos y todo el platillo de cero. El mole tiene tantos ingredientes y es tan exótico y va bien con con tantas cosas y para mí, eso es este disco, con tantos ingredientes musicales, de talento y de colaboración. Me gusta compararlo mucho con un platillo o con esta parte del árbol de la vida que es nuestra artesanía al que le ponen hasta la olla, la cabra, la gallina y el molcajete. Realmente eso es un canto por México, un disco con mucha alegaría, vida y de lo que somos, de nuestra historia y la cotidianidad del mexicano», dijo Lafourcade en Zona Pop CNN.

Premio Grammy: mejor álbum tropical latino

La agrupación colombiana Grupo Niche se llevó el Grammy al «mejor álbum tropical latino» por su disco «40».

Esta es la primera vez que los salseros colombianos ganan en esta ceremonia.

En su cuenta de Twitter, la banda agradeció al fallecido maestro Jairo Varela, el fundador de la banda.

«Agradecimientos a Dios, al maestro Jairo Varela que desde el cielo siempre nos ha guiado, a la Academia por este gran reconocimiento y por supuesto a los ¡salseros y nichistas del mundo!», dijo la agrupación.

Premio Grammy: mejor interpretación orquestal

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ganó el premio Grammy en la categoría «mejor interpretación orquestal» por su trabajo en el álbum «Ives: Complete Symphonies» junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Este es el tercer Grammy para el director venezolano.

Premio Grammy: mejor álbum de jazz latino

El músico mexicano Arturo O’Farrill y el Afro Latin Jazz Orchestra fueron los ganadores en la categoría «mejor álbum de jazz latino» por la producción «Four questions».

Este es el tercer premio Grammy que gana la agrupación.

