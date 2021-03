Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿Puede una persona que tuvo el síndrome de Guillain-Barré recibir la vacuna contra el covid-19?

Noticias

(CNN Español) – Las vacunas contra el coronavirus siguen generando dudas en nuestra audiencia. En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde preguntas específicas sobre vacunas, la elegibilidad para recibirlas, además formas de contagio y otras dudas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre las vacunas contra el coronavirus

Dr Huerta uno de mis hijos es asmatico, no tiene grandes crisis pero puedo visitarlo sin complicaciones o deberia vacunarse aunque fuera con la de J &J. Las personas q tuvieron COVID deben vacunarse con 2 dosis o serviria la J&J y cuanto tiempo despues pueden vacunarse ?. Gracias

— Gloria Bruno (@GloriaBruno12) March 10, 2021

Excelente pregunta, Gloria. Con respecto a lo primero, no hay nada dispuesto en ese sentido y me parece que la persona que ha ya tuvo covid-19 debe ponerse la vacuna que esté disponible en su ciudad.

Con respecto a lo segundo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la persona que ya tuvo covid-19 puede ponerse la vacuna desde el día 14 de su infección, aunque se recomienda que lo haga después de los 90 días.

@drhuerta He recibido mis dos dosis de Pfizer, quiero saber si después de las dos semanas puedo reunirme con mis hijos que han tenido COVID-19 pero que no han sido vacunados por la edad. Gracias.

— Elizabeth Nazarett (@lichabet) March 10, 2021

Excelente pregunta, Elizabeth.

Claro que sí, los CDC recomiendan que una persona vacunada puede visitar a su familia, siempre y cuando en esa casa no viva también una persona con riesgo a presentar complicaciones si se enfermara de covid-19.

Eso debido a que la persona vacunada podría infectarse con una variante del virus y llevar el virus a la casa que visita, infectando a la persona susceptible de presentar complicaciones.

Doctor. Se vé muchas personas preocupadas tratando de elegir la vacuna que tenga mayor eficacia como la Pfizer ou Moderna..es recomendable eso?? En países subdesarrollados no hay opción de elegir y están esperando que llegué la vacuna..otros intentando comprar…

— Dra.erikinha (@ErickaCharito) March 10, 2021

Muy buena pregunta, Erikinha.

En realidad, los diferentes números que se escuchan corresponden a la eficacia que nos da la vacuna para no enfermarnos leve o moderadamente.

Pero en realidad, lo que importa es que la vacuna nos proteja de las infecciones severas y, por lo tanto, de ser ingresados a un hospital.

En ese sentido, casi todas las vacunas tienen una alta eficiencia para evitar la enfermedad grave que nos lleve al hospital, por lo que se recomienda que uno debe usar la vacuna que tenga en su ciudad.

@drhuerta Dr Huerta. La prueba de efectividad y eficacia de una vacuna se hacen en el mismo ensayo?

— Eliana Jimenez (@elianajimenezy) March 8, 2021

Esta es una muy buena pregunta, Eliana.

Como lo vimos en el episodio del 4 de marzo, la eficacia de una vacuna se calcula al enfrentar a la candidata de vacuna contra un placebo, y eso ocurre en un ensayo de fase 3.

Por otro lado, la efectividad se calcula ya cuando la vacuna empieza a usarse en la vida real, y para eso, se compara a los vacunados contra los no vacunados.

@drhuerta doctor yo me vacune la primera dosis de la vacuna sinovac la China y a los 20 días me vacuna con otra un ejemplo la rusa que me puede pasar. Otra pregunta y si a los tres meses de vacunarme decidí ponerme otra vacuna se puede?

— jabier baron (@jabibibaron) March 7, 2021

Hola, Jabier, tu pregunta es muy interesante. En primer lugar, se recomienda que una persona debe recibir las dos dosis del mismo tipo de vacuna.

La única excepción a esta regla es bajo circunstancias extremas y que las vacunas tengan la misma plataforma tecnológica, como la de Pfizer y Moderna, por ejemplo.

Por otro lado, si bien es cierto que se está estudiando la posibilidad de administrar una tercera dosis de vacuna para potenciar su efecto, aún no se sabe en qué momento se daría esta tercera dosis y si la vacuna sería la misma u otra de segunda generación, activa contra las variantes.

Preguntas sobre quiénes pueden recibir las vacunas

@drhuerta Le escribo desde Quito-Ecuador he preguntando varias veces acerca de que si una persona que sufrió de Guellan Barre hace años atrás puede recibir la vacuna para el covid.. y cuál sería la mejor opción

— Naty Velasquez (@NatyVelasquez16) March 8, 2021

Hola, Naty, claro que sí.

Los CDC en Estados Unidos dicen que las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson se pueden administrar a personas con historia del síndrome de Guillain-Barré.

Con respecto a las demás vacunas, deben esperarse las recomendaciones de las entidades reguladoras de cada país.

@drhuerta leí un reportaje vía internet donde usted hablaba sobre el avance de vacunas contra covid para niños, pero ¿qué sucede con los infantes recién nacidos o con pocos meses de vida? Saludos cordiales.

— Victor Senodram (@vmardones1) March 11, 2021

Hola, Víctor. A fines de febrero, la farmacéutica Johnson & Johnson anunció que empezará estudios para probar su vacuna en menores de 17 años, incluyendo niños pequeños y recién nacidos.

Aún no se sabe cuándo estarán listas.

@drhuerta Buenas tardes, por consulta..Un infectado Con Covid 19 en estado crítico (UCI) puede recibir la vacuna. Ud. cree que pueda favorecer o empeorar al paciente.

— Josel74 (@joluperdir) March 10, 2021

La vacuna no es un tratamiento para covid-19, José.

En los pacientes, se usan medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, que son concentrados de anticuerpos específicos contra el virus.

Recuerda que la vacuna despierta el sistema de defensa de la persona que la recibe, demorando aproximadamente dos semanas en producir anticuerpos.

@drhuerta Estimado Dr. Mi abuela de 77 años tiene un linfoma pulmonar. Ya ha tenido 5 sesiones de quimioterapia. Es recomendable que acceda a la vacuna de COVID-19 dado su estado de salud? Le agradezco mucho su respuesta.

— Jorge Tapia (@profslays) March 9, 2021

Hola, Jorge, siento mucho lo de tu abuelita.

Claro que sí, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica recomienda que las personas que están recibiendo quimioterapia se vacunen contra el covid-19, solo que deben hacerlo entre curso y curso de su quimioterapia.

Obviamente, te pido que hables con su oncólogo antes de tomar cualquier decisión.

Hola Dr. Huerta! Me dio coronavirus en agosto del año pasado y me dicen que no puedo ser vacunada por que ya me dio coronavirus y las vacunas son para las personas que no se hayan contagiado por Coronavirus. Existira alguna vacuna para las personas que ya se hayan contagiado.

— idania pereira (@idaniapereira) March 9, 2021

Hola, Idania, ese no es un consejo médico adecuado.

En Estados Unidos y muchos países, se recomienda que las personas que ya han tenido covid-19 se vacunen desde el día 14 de la enfermedad, siendo preferible que lo hagan después del día 90.

@drhuerta dr.consulta a mi abuelita de 93 dio positivo a covid y segun tomografia neumotitis viral. La vio un neumologo. Puede ella vacunarse? Su programacion es el 12 de marzo. Y llamo a Padomi-Essalud desde que enfermo y nada. El medico que viene con el grupo de vac puede decir

— Jacqui (@jacqui2320) March 9, 2021

Hola, Jacqui, siento mucho lo de tu abuelita, pero esa es una decisión del médico que la trata.

Pero si te refieres a que la vacuna pueda ser administrada a una persona con covid-19, como una especie de tratamiento, te digo que no.

Los pacientes como tu abuelita deben usar medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, que son concentrados de anticuerpos específicos contra el virus.

@drhuerta buenas tardes Dr. una pregunta: mi tía de 70 años es portadora de marcapaso, y es alérgica a los lácteos, pescados y mariscos. Es recomendable la administración de la vacuna?

— Carlos Ruiz Hurtado (@carlinruizh) March 8, 2021

Hola, Carlos, claro que sí.

La única contraindicación para recibir una vacuna contra el covid-19, hasta el momento, es que la persona tenga una historia de severa alergia después de haber recibido una inyección intramuscular.

Preguntas sobre el contagio de coronavirus

@drhuerta alguien con quien vivo dió positivo a covid tuvo incluso los sintomas. Nos hicimos, con otra persona que vive conmigo, una prueba 8 dias despues y salen negativo ambas, ¿que podria pasar?

— ricardo AMCarrillo (@ricardo83250038) March 10, 2021

Hola, Ricardo, ese es uno de los misterios que nos tiene la infección.

La verdad es que no se sabe por qué no resultan infectadas todas las personas que viven en una misma casa.

Habrá que esperar más investigaciones.

@drhuerta hola Dr vivo con mi Mama que tiene 79 años y quiero saber por favor que pasa si yo me vacuno primero y ella aún no, o viceversa, que medidas se deben tomar entre nosotras. La vacunada debe guardar cuarentena?. Gracias.

— Gochita linda (@esperanzareda) March 9, 2021

Buena pregunta, Gochita. En caso de que una de ustedes se vacune primero, la otra deberá seguir la misma rutina de vida que estuvo teniendo.

Recuerda que la vacunación no causa la enfermedad, por lo que la persona no vacunada no tiene que preocuparse de ser contagiada.

Es verdad o falso que se crea que el covid-19 solo se manifiesta perdiendo olor o sabor? mi papá tuvo sintomas d reflujo eso dijeron los medicos antes d pensar en hacer un izopado. Y salio positivo entonces Cuantos sintomas se pueden presentar para saber si se tiene el virus??

— Solecito🍷🎶☕🍩😘 (@LibreySencilla) March 9, 2021

Hola, Solecito, eso no es cierto.

El rango de síntomas que da covid-19 es muy amplio, y va desde las personas completamente asintomáticas, a las personas con síntomas muy variados que comprometan varios órganos.

@drhuerta buenos dias doctor como puedo saber que tiempo ya tiene el covid 19 un familiar. Si recien se a hecho la prueba y le salio positivo. Y desde q dia contagian x q es un pasiente q recien le sparecio los sintomas.Gracias

— Ambar (@Ambar20161634) March 9, 2021

Es más probable que la prueba molecular salga positiva entre el día 5 y 7 después del contagio, justo cuando empiezan también los síntomas.

Es justamente ese momento en que la persona es más contagiosa, aunque se sabe que puede ya empezar a contagiar desde los dos a tres días antes de iniciar los primeros síntomas.

@drhuerta Dr. Huerta, ya que los bebés no pueden usar mascarilla, qué probabilidad de contagio tiene una bebé de 4 meses que debe asistir a un centro de vacunación y a su control de rutina que señala la cartilla de ESSALUD?

— Patricia (@patriciacchu) March 8, 2021

Muy buena pregunta, Patricia.

La posibilidad de contagio existe, siempre y cuando en ese centro de salud haya gente aglomerada, que no usa mascarillas y que no guarda la distancia física de dos metros entre persona y persona.

@drhuerta me puedo contagiar al hacerme la PCR? Al bajarme la mascarilla donde muchos otros se han bajado la mascarilla minutos antes? 🤔

— Angel Espinoza (@angelesp) March 8, 2021

Esa es una posibilidad teórica, pero puede ser real, Ángel.

Lo ideal es que esa habitación sea amplia y ventilada para evitar esa remota posibilidad.

