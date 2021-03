La mejora en las cifras de covid-19 en EE.UU. puede ser engañosa, advierten expertos

Noticias

(CNN) — Las cifras de covid-19 parecen estar disminuyendo en Estados Unidos después de un año de dolor colectivo. Pero en los próximos meses se prevén decenas de miles de muertes y los expertos advierten que los estadounidenses no deben bajar la guardia todavía.

«Creo que nos vamos a engañar», dijo el jueves el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. «Creo que lo que va a pasar es que van a ver que a medida que entremos en los meses de verano, los números van a bajar, la gente pensará genial, estamos bien».

«Y luego, si no llegamos a lo que creo que será al menos el 80% de inmunidad de la población contra la infección natural o a la inmunización, cuando llegue el invierno, volverá a ver un aumento», añadió.

Durante los últimos siete días, EE.UU. ha promediado 56.240 casos nuevos por día, la cifra más baja desde mediados de octubre, y 1.437 muertes por día, que es el número más bajo en el país desde el 19 de noviembre.

Pero si las actuales políticas siguen vigentes, alrededor de 23.000 personas más podrían morir a causa del virus en abril, según una proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, muchos estados han comenzado a relajar las medidas, incluidos los mandatos de uso de mascarilla. Y debido a que hay menos cubrebocas y más personas moviéndose con más variantes transmisibles, el IHME elevó su predicción de muertes por covid-19 para el 1 de julio en 22.000 personas adicionales.

En total, el IHME predice casi 600.000 muertes por covid-19 para el 1 de julio, frente al número actual de alrededor de 530.000 muertes registradas.

Lo que se haga a continuación en Estados Unidos podría afectar la trayectoria de la pandemia, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), Rochelle Walensky, en una entrevista con NBC Nightly News.

«Creo que marzo y abril son momentos muy importantes y críticos», dijo. «Por un lado, tienes este virus hipertransmisible que podría resultar en otro aumento después de las vacaciones de primavera.

«Por otro lado, estamos aumentando el ritmo de la vacunación muy rápido, y lo que realmente queremos hacer es simplemente dar esas vacunas una oportunidad de lucha para vencer y no dejar que este virus surja de nuevo».

‘Tenemos que ser humildes ante este virus’

Para aquellos que ya están vacunados, los CDC publicaron nuevas pautas el lunes, manteniendo las recomendaciones de viajes.

Algunos cuestionan si las pautas son demasiado estrictas.

«Tenemos que ser humildes con este virus», dijo Walensky en la entrevista con NBC Nightly News. «Cada vez que sentimos que lo teníamos bajo control, tuvimos un enorme aumento».

Una vez que se vacunen más personas y disminuyan los números de casos, los CDC podrían revisar su guía, dijo Walensky.

Un año después de que gran parte del país fuera cerrado por el virus, más de 98 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 se han aplicado en Estados Unidos, según datos de los CDC publicados el jueves.

Aproximadamente 1 de cada 10 personas en EE.UU., unos 33,9 millones, están completamente vacunadas y cerca de 1 de cada 5 personas, más de 64 millones, han recibido una dosis.

En un discurso el jueves, el presidente Joe Biden prometió que las citas para vacunas se abrirían a todos los adultos estadounidenses antes del 1 de mayo, y que para el 4 de julio Estados Unidos podría estar celebrando su independencia de la pandemia.

«Si llega el 4 de julio y su familia ha sido vacunada y sus vecinos de la calle han sido vacunados, sí, pueden reunirse para una barbacoa», dijo el jueves el Dr. Jonathan Reiner a Don Lemon de CNN.

«Recibir una inyección no es solo el boleto para estar vacunado, es el boleto para que la gente vuelva a las oficinas, para abrir los cines, para llenar los estadios de béisbol, para que la gente vuelva a los aviones», dijo.

El ‘covid prolongado’

Pero incluso si la propagación del virus dentro de EE.UU. se controla en los próximos meses, la nación seguirá luchando por los sobrevivientes de covid-19 que sufren los efectos de la enfermedad mucho después de haber sido infectados, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

«Sabemos que 525.000 de nuestros compatriotas han muerto, pero también sabemos que decenas de millones se han infectado, no murieron, afortunadamente, y se recuperaron. Pero quiero saber cuáles son los efectos a largo plazo para esos individuos», dijo Jha a Erin Burnett de CNN.

«Me preocupa que en realidad estemos viendo la punta del iceberg cuando pensamos en covid a largo plazo, que habrá mucha discapacidad, mucho sufrimiento que nos acompañará durante mucho tiempo», dijo Jha. «Espero que eso no sea verdad. Pero eso es lo que me preocupa y me gustaría entenderlo mejor».

Un estudio reciente encontró que el 30% de las personas con covid-19 continúan teniendo síntomas hasta nueve meses después de la infección inicial, y los Institutos Nacionales de Salud han lanzado un esfuerzo de investigación de mil millones de dólares para estudiar los efectos sobre la salud a largo plazo.

Christopher Rios, Brandon Miller, Lauren Mascarenhas, Ryan Prior y Deidre McPhillips de CNN contribuyeron a este informe.