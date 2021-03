Tercer cheque de estímulo: una guía de lo que puedes esperar del paquete de US$ 1,9 billones

Noticias

(CNN Español) — El paquete de estímulo económico por coronavirus de US$ 1,9 billones incluye una amplia gama de beneficios, como el cheque de pago, para ayudar a los estadounidenses que todavía luchan contra las consecuencias económicas de la pandemia.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley este miércoles. Ahora se espera que el presidente Joe Biden lo firme a finales de esta semana.

Aquí te explicamos cómo se podrían beneficiar los estadounidenses de la legislación.

Si tu familia gana menos de US$ 160.000 por año

El proyecto de ley proporciona cheques directos de estímulo de hasta US$ 1.400 por persona a las parejas casadas que ganan menos de US$ 160.000 al año, a las cabezas de hogar con ingresos menores a US$ 120.000 al año y a los individuos que ganan menos de US$ 80.000 al año.

Ahora bien, los pagos se eliminan gradualmente más rápido esta vez que en las ocasiones anteriores. Sin embargo, para aquellos que califican, los nuevos pagos completarán los cheques de estímulo de US$ 600 aprobados en diciembre. Así, los beneficiarios tendrán un total de US$ 2.000 cada uno.

Las personas que ganan menos de US$ 75.000 recibirían los US$ 1.400 completos de los cheques de estímulo. Las parejas casadas cuyos ingresos son menores a los US$ 150.000 anuales recibirían US$ 2.800. Además, las familias con hijos serían elegibles para recibir otros US$ 1.400 por cada dependiente. También, los jefes de familia que ganen menos de US$ 112.500 al año recibirán el total de US$ 1.400 más otros US$ 1.400 por dependiente.

Los ingresos se determinarán de acuerdo a la declaración de renta más reciente de un contribuyente. Si las personas ya presentaron su declaración de 2020 para el momento en que se envíe el pago, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) basará la elegibilidad en el ingreso bruto ajustado de 2020. De lo contrario, tomará como referencia la declaración de 2019 o la información enviada a través de una página web creada el año pasado para las personas que usualmente no presentan declaraciones de impuestos.

Si estás desempleado

Las personas que están sin trabajo recibirán una ayuda federal semanal de US$ 300 para subsidios de desempleo. Esos pagos se extenderán hasta el 6 de septiembre. Además, dos programas clave de asistencia por desempleo se ampliarán durante el mismo período.

La legislación también establece que los primeros US$ 10.200 de pagos por desempleo estén libres de impuestos para los hogares con ingresos anuales inferiores a US$ 150.000.

Los trabajadores autónomos, los gig, los contratistas independientes y otras personas afectadas por el coronavirus podrán recibir subsidios a través del programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia. Mientras que la Compensación de Desempleo de Emergencia Pandémica aumenta la duración de los pagos para aquellos en el sistema tradicional estatal de desempleo.

Los estadounidenses sin trabajo comenzarán a quedarse sin los subsidios de ambos programas este fin de semana, cuando las provisiones en el paquete de ayuda de US$ 900.000 de diciembre empiecen a desaparecer.

La mejora de US$ 300 que formaba parte del acuerdo de diciembre también termina este fin de semana.

Si necesitas ayuda para comprar alimentos

Los beneficiarios de cupones para alimentos tendrán un aumento del 15% en las ayudas hasta septiembre, en lugar de que estas expiren a fines de junio.

Y las familias con niños cuyas escuelas permanecen cerradas pueden recibir los beneficios de Pandemic-EBT durante el verano si su estado opta por continuarlo. La medida proporciona fondos para reemplazar las comidas gratuitas o de precio reducido que se les hubiera entregado a los niños en la escuela.

Si estás atrasado con el alquiler o la hipoteca

El proyecto de ley destinará cerca de US$ 20.000 millones a los gobiernos estatales y locales para ayudar a los hogares con ingresos bajos a cubrir alquileres atrasados, así como asistencia para pagar la renta y las facturas de servicios públicos.

También autoriza alrededor de US$ 10.000 millones para ayudar a los dueños de propiedades que tienen dificultades con el pago de sus hipotecas, los servicios públicos y los impuestos.

Además la ley proporciona US$ 5.000 millones para ayudar a los estados y localidades a asistir a quienes están en riesgo de quedarse sin lugar donde vivir al entregar viviendas seguras y con distanciamiento social, por ejemplo. Otros US$ 5.000 millones adicionales se destinarán vales o cupones de alojamiento de emergencia para las personas sin hogar.

Si tienes hijos

Muchas familias con hijos menores podrán solicitar un beneficio fiscal superior para 2021. Los padres de ingresos bajos, en especial, se beneficiarán.

Las familias que califiquen recibirán una bonificación fiscal por hijo de US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y US$ 3.000 por cada menor de 18 años. Esta cifra supone un aumento en comparación al beneficio actual de hasta US$ 2.000 por cada niño menor de 17 años.

La porción adicional de este beneficio estará disponible para padres solteros con ingresos anuales de hasta US$ 75.000 y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año.

Además, la bonificación será completamente reembolsable. Por lo que que más padres de ingresos bajos podrán beneficiarse. A eso se suma que los hogares recibirán pagos mensuales en lugar de un monto global una vez al año. Medida que les haría más fácil cubrir sus gastos.

Las familias que pagan por servicios de guardería pueden tener ayuda adicional. La legislación proporciona US$ 39.000 millones para quienes prestan servicios de guardería. Parte de estos fondos deben utilizarse para ayudar a las familias que tienen dificultades con asumir este costo.

Si estás enfermo

Si estás enfermo, haciendo cuarentena o cuidando a un ser querido enfermo o un niño cuya escuela está cerrada, el proyecto aprobado brinda a tu empleador un incentivo para que te ofrezca licencia remunerada por enfermedad o por cuestiones familiares.

A diferencia de la propuesta original de Biden, la legislación del Congreso no restablece la licencia familiar obligatoria remunerada ni la licencia por enfermedad aprobadas en un paquete anterior de ayuda por covid-19. Aunque, seguirá entregando créditos fiscales a los empleadores que elijan voluntariamente ofrecer el beneficio hasta el 1 de octubre.

El año pasado, el Congreso garantizó a muchos trabajadores un pago de dos semanas se contagiaban de covid-19 o estaban en cuarentena. También proporcionó 10 semanas adicionales de licencia remunerada por cuestiones familiares a quienes se quedaban en casa con niños cuyas escuelas estaban cerradas. Esos beneficios expiraron en diciembre.

Si necesitas seguro médico

Una mayor cantidad de estadounidenses califica para recibir más subsidios federales a las primas de las pólizas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible durante dos años.

Los afiliados no pagarían más del 8,5% de sus ingresos por la cobertura, en comparación con el casi 10% actual. Además, quienes ganen más del actual tope del 400% del nivel federal de pobreza —unos US$ 51.000 por persona y US$ 104.800 por familia de cuatro miembros en 2021— podrán recibir ayuda.

A los afiliados de bajos ingresos se les pueden eliminar las primas por completo. Además, aquellos que cobran subsidios por desempleo podrán inscribirse para obtener cobertura sin primas en 2021.

También, aquellos que perdieron sus trabajos y quieren permanecer en los planes de seguro médico de sus empleadores a través de COBRA no pagarán ninguna prima desde abril hasta finales de septiembre.

Si eres dueño de un negocio pequeño

El proyecto de ley destina US$ 15.000 millones al programa de préstamos por desastres. Esta iniciativa ofrece créditos a largo plazo y con interés bajo de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. A los pequeños negocios gravemente afectados con menos de 10 trabajadores se les dará prioridad para que reciban parte del dinero.

También asegura US$ 25.000 millones para un nuevo programa de subvenciones destinado específicamente a bares y restaurantes. Las empresas elegibles pueden recibir hasta US$ 10 millones y pueden usar el dinero para una variedad de gastos. Entre ellos, la nómina, hipoteca y alquiler, servicios públicos y alimentos y bebidas.

El Programa de Protección de Pago, que actualmente acepta solicitudes para préstamos correspondientes a la segunda ronda, recibiría US$ 7.000 millones adicionales. Los proyectos harían que más organizaciones sin fines de lucro fueran elegibles.

Otros US$ 175 millones se usarían para acciones de divulgación y promoción, creando lo que se conoce como un Programa de Navegador de la Comunidad para ayudar a identificar las empresas elegibles.

¿Quiénes no tuvieron suerte?

Los trabajadores que cobran el salario mínimo federal de US$ 7,25 la hora o un poco más no recibirán un aumento en el pago.

La parlamentaria del Senado dictaminó a finales de febrero que el aumento del salario mínimo por hora a US$ 15 no cumple con el conjunto estricto de pautas necesarias para avanzar en el proceso de conciliación.