Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba plan de estímulo de US$ 1,9 billones propuesto por Biden

(CNN) — La Cámara de Representantes de EE.UU. votó y aprobó el plan de ayuda de covid-19 de US$ 1,9 billones del presidente Biden. Se enviará a la Casa Blanca para que se promulgue como ley. Sigue aquí las actualizaciones.

La legislación recibió aprobación final en la cámara después de que el Senado hizo una serie de revisiones al proyecto de ley y lo aprobó durante el fin de semana.

El paquete incluye cheques de estímulo de hasta US$ 1.400 para algunos estadounidenses, extiende los beneficios por desempleo pandémico y enviará miles de millones de dólares en ayuda a los estados y municipios.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki dijo: “El texto del proyecto de ley será revisado, impreso y firmado por los líderes correspondientes en la Cámara y el Senado”.

Los secretarios de la Cámara entregarán el proyecto de ley a la Casa Blanca para que lo firme el presidente.Después de que Biden firme el proyecto de ley, el tiempo de respuesta —entre que es un proyecto de 600 páginas y que el dinero llegue a los bolsillos de las personas— podría ser relativamente rápido.

La gente podría comenzar a ver que los subsidios de US$ 1.400 llegarán a sus cuentas bancarias a los pocos días de que Biden firme el proyecto de ley. Todos los pagos no saldrán de una sola vez. Aquellos cuya información bancaria está archivada en el IRS probablemente recibirían el dinero primero, porque se depositaría directamente en sus cuentas.

El presidente Biden elogió la aprobación del Plan de Rescate momentos después de que fuera aprobado por la Cámara el miércoles. Biden prometió firmarlo el viernes.

“Esta legislación trata de darle a la columna vertebral de esta nación —los trabajadores esenciales, la gente trabajadora que construyó este país, la gente que mantiene este país en marcha— una oportunidad de lucha”, dijo Biden en un comunicado.

«Espero que el Plan de Rescate de Estados Unidos se convierta en ley en la Casa Blanca el viernes, una ley del pueblo en la casa del pueblo”, dijo Biden.

El presidente agradeció “a todos los miembros que votaron a favor, especialmente a la presidenta de la Cámara [Nancy] Pelosi, la presidenta más excelente y capaz en la historia de nuestra nación”.

La firma de Biden no aparecerá en los cheques de estímulo programados para ser enviados a los estadounidenses como parte del paquete de ayuda, dijo el martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Los cheques de subsidio físicos enviados a los estadounidenses el año pasado incluía una nota en la parte inferior izquierda con el nombre del entonces presidente Donald Trump. Las personas que recibieron subsidios electrónicos también recibieron una carta firmada por el presidente.

Psaki dijo durante la rueda de prensa de la Casa Blanca del martes que Biden no creía que la inclusión de su firma en los pagos “era una prioridad o un paso necesario. Su objetivo era sacarlos lo más rápido posible”.

Esto es lo que debes saber:

Los legisladores están debatiendo el plan de ayuda, si se aprueba irá al escritorio del presidente Biden para que lo promulgue como ley.

Incluye pagos de hasta US$ 1.400 por persona que llegarán a aproximadamente el 90% de los hogares

Incluye un impulso federal de US$ 300 a los subsidios semanales por desempleo

Una expansión de la bonificación fiscal por hijos de hasta US$ 3.600 por hijo

Incluye US$ 350.000 millones en ayuda estatal y local, así como miles de millones de dólares para que las escuelas ayuden a los estudiantes a regresar al aula, para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia y para la investigación, el desarrollo y la distribución de vacunas

Extiende un aumento del 15% en los beneficios de cupones para alimentos hasta septiembre

Ayuda a los hogares de bajos ingresos a cubrir el alquiler

Hace que los subsidios federales a las primas para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio sean más generosos y proporciona US$ 8.500 millones a hospitales rurales y proveedores de atención médica