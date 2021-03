ANÁLISIS | A los estadounidenses vacunados se les permite saborear la libertad

Noticias

(CNN) — Por fin hay buenas noticias.

Se cumple exactamente un año horrible, desmoralizador y de división familiar desde que la oscuridad descendió sobre Estados Unidos. Pero, el lunes, los principales funcionarios de salud pública llegaron a una reunión informativa (virtual) sobre la estrategia del coronavirus en la Casa Blanca armados con una esperanza tangible.

Al anunciar las nuevas pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre cómo los ciudadanos completamente vacunados pueden comenzar a recuperar sus vidas, marcaron un punto de inflexión trascendental en una pandemia que ha matado a más de 525.000 estadounidenses.

«Está basado en la ciencia. Es sensato. Puedes abrazar a tus nietos de nuevo. Si has estado esperando que te corten el pelo, ir al dentista, puedes hacerlo», dijo el exdirector de los CDC Tom Frieden en «The Situation Room» de CNN.

Como ha sucedido en el peor desastre de salud pública en 100 años, a las buenas noticias hay que hacerles grandes salvedades. Aquellos en las largas filas para la vacuna no deben ceder. Se desaconseja viajar, incluso para aquellos que han sido vacunados, aunque algunos expertos médicos destacados dijeron que los CDC están siendo demasiado cautelosos. Y la amenaza de las perniciosas variantes del covid-19 pueden estar a punto de infligir otra oleada de muerte y enfermedad, poniendo nuevamente a prueba la paciencia de una nación cansada.

Si bien los nuevos casos de covid han disminuido drásticamente (rondan los 60.000 por día), la meseta elevada garantiza muchos miles de muertes más, especialmente a medida que más estados desafían la ciencia y se arriesgan a volver a la normalidad al eliminar los mandatos y restricciones de uso de mascarillas antes de que el virus se suprima adecuadamente.

Pero el anuncio de las directrices el lunes fue un momento sorprendente porque las reuniones informativas del covid-19 de la Casa Blanca generalmente han sido asuntos deprimentes, a menos que se cuente el optimismo delirante y políticamente egoísta del expresidente Donald Trump antes de que dejara de salir en cámara.

El nuevo presidente, Joe Biden, pronunciará su primer discurso en horario estelar el jueves para marcar el hito de un año en la lucha del país contra el coronavirus. Además de darle al país un impulso moral y resaltar la luz en el horizonte, espera mostrar su paquete de ayuda covid-19 de US$ 1,9 billones, que se espera que finalmente sea aprobado por el Congreso el día anterior.

¿Qué pueden hacer las personas vacunadas?

Bajo los nuevos protocolos, las personas vacunadas pueden visitar a otras personas vacunadas en el interior sin máscaras ni distanciamiento físico. También pueden ver a personas no vacunadas de un solo hogar sin ninguna precaución si las que aún no han recibido la inyección tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave. Y si están expuestas a alguien con covid-19 pero no presentan síntomas, pueden omitir las pruebas y la cuarentena.

Estas pautas permitirán un retorno real, si califican, de las libertades que antes se daban por sentadas para millones de personas. Se aplican dos semanas después de una segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna y 14 días después de la inyección de una sola dosis de Johnson & Johnson.

Ya 60 millones de estadounidenses conocen ese momento de euforia que viene con la primera dosis. Y más de 30 millones están completamente protegidos, una cifra que acaba de superar el número total de casos de covid-19 en EE.UU.

La Casa Blanca ha estado bajo una presión creciente para ofrecer alguna orientación a los estadounidenses sobre cómo pueden cambiar sus vidas cuando se vacunan.

El anuncio del lunes podría tener un impacto importante en la salud pública en sí mismo. Para la mayoría de los estadounidenses que todavía están esperando, la vislumbre de la liberación posterior a la vacunación podría ofrecer un nuevo incentivo para ceñirse al distanciamiento social y el uso de mascarillas durante unos meses más.

Hablar de devolver las libertades también podría alentar a los escépticos de las vacunas a dar un paso adelante para ayudar a crear la inmunidad colectiva en la población necesaria para detener la propagación del covid-19.

Un hecho trágico

La promesa comprobada de las vacunas y el ritmo acelerado en el que están llegando a los brazos estadounidenses, a un ritmo de aproximadamente 2 millones o más por día, ofrece algo así como la perspectiva de un verano normal.

Pero también trae una comprensión más punzante.

Las personas que se enfermen y mueran en las próximas semanas habrán estado al alcance de la mano de una vacuna que podría haberles salvado la vida.

«Hay tantas cosas críticas en juego en los próximos dos meses», dijo el lunes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. «La rapidez con la que vacunaremos frente a si tendremos otro aumento realmente depende de lo que suceda en marzo y abril».

Esa ecuación entre vacunación y aumento viral es lo que horroriza tanto a los expertos en salud pública de que cada vez más estados se están moviendo para levantar los mandatos de uso de mascarilla y están abriendo negocios. Después de que Texas y Mississippi anunciaron ese paso la semana pasada, otro bastión republicano, Wyoming, anunció que levantaría su mandato de máscaras y abriría bares, gimnasios y restaurantes.

También existe una creciente preocupación sobre el impacto de las vacaciones de primavera en Florida, donde la variante más contagiosa de covid-19 que se encontró por primera vez en el Reino Unido se está multiplicando a un ritmo rápido y podría sembrar nuevos brotes en todo el país cuando los jóvenes fiesteros regresen a casa.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, dijo el lunes que las tasas actuales de infección eran mucho más altas que los niveles en los que era prudente comenzar a eliminar las restricciones.

«La buena noticia es que estaba bajando. La noticia preocupante es que está empezando a estabilizarse un poco», dijo Fauci en una conferencia de la Liga Nacional de Ciudades. «La historia con este virus nos ha dicho que cuando comienzas a estabilizarte a un nivel tan alto como este, que es alrededor de 60.000 a 70.000 casos por día, de ninguna manera estás fuera de peligro».

Sin libertad para moverse por el país

A pesar del peligro continuo de una nueva oleada pandémica, la guía de viaje ofrecida por los CDC desconcertó a algunos expertos médicos experimentados.

La Dra. Leana Wen, excomisionada de salud de Baltimore, le dijo a Brooke Baldwin de CNN que el consejo desafiaba el sentido común, ya que era inconsistente con otras recomendaciones sobre a quiénes podían ver los estadounidenses vacunados.

«De hecho, iría más allá y diría que las personas que están completamente vacunadas deberían poder viajar, deberían ser alentadas a viajar, y ese es uno de esos incentivos que podemos ofrecer como una forma de restaurar las libertades, que ahora puedes viajar e ir a visitar a tus seres queridos e ir a museos e instituciones culturales una vez que estés completamente vacunado», dijo Wen.

El Dr. Jonathan Reiner, un renombrado cirujano cardíaco y profesor de la Universidad George Washington, estuvo de acuerdo en que la guía sobre viajes era demasiado restrictiva.

«Creo que realmente no han ido lo suficientemente lejos», le dijo Reiner a Erin Burnett de CNN, al tiempo que sugirió que los CDC estaban preocupados por enviar un mensaje que pudiera convencer a los estadounidenses no vacunados de comenzar a volar.

Pero antes, Walensky había explicado el fundamento de la precaución de los CDC.

«Cada vez que hay un aumento en los viajes, tenemos un aumento en los casos en este país», dijo.