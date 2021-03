Fauci: Me pondría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí

Noticias

(CNN) — El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., instó el domingo a los estadounidenses a tomar cualquiera de las tres vacunas contra el coronavirus «altamente eficaces» que ahora disponibles para ellos y no demorar en recibir una vacuna para esperar cualquier otra.

Sus comentarios se producen después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autorizara la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, agregando una tercera opción de vacuna para los estadounidenses.

«Estas son tres vacunas altamente eficaces. Puedo decirles que me han vacunado completamente con una que estaba disponible. Era la Moderna», le dijo a Dana Bash de CNN en «State of the Union». «Si no estuviera vacunado ahora y tuviera la opción de recibir una vacuna J&J ahora o esperar otra vacuna, tomaría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí lo más rápido posible por la simple razón de lo que dije hace un momento: queremos vacunar a la mayor cantidad de personas de la forma más rápida y expedita posible».

La vacuna Johnson & Johnson es la primera vacuna contra el covid-19 de dosis única disponible en Estados Unidos y se considera que tiene una efectividad del 72% específicamente para Estados Unidos y ofrece un 86% de protección contra las formas graves de la enfermedad en el país. La vacuna se probó en más de 44.000 personas en Estados Unidos, Sudáfrica y América Latina. A nivel mundial, tuvo una eficacia del 66,1% contra el covid-19 de moderado a grave o crítico, al menos cuatro semanas después de la vacunación, según un análisis de la FDA.

Pero si bien Fauci y los expertos en salud han promocionado la eficacia de la vacuna contra el virus, existe cierta preocupación entre los estadounidenses acerca de su eficacia en comparación con las vacunas de Pfizer y Moderna que tienen un 95% de protección.

«Puedo comprender ese tipo de preocupación, pero para comparar realmente las vacunas, se debe compararlas cara a cara y no se compararon cara a cara», le dijo Fauci a Bash.

Y aunque el suministro inicial de la vacuna Johnson & Johnson es limitado —la compañía dice que solo tiene alrededor de 4 millones de dosis de su vacuna listas para enviarse «inmediatamente»— debería tener 20 millones listas para fines de marzo.

Vacunas y variantes de covid en EE.UU.

La vacuna J&J llega a medida que circulan nuevas variantes de covid-19 en Estados Unidos, una de ellas en la ciudad de Nueva York, que preocupa a los investigadores.

Los investigadores le habían dicho al comité VRBPAC que la vacuna Johnson & Johnson se probó en un momento diferente: cuando circulaba más virus y después de que habían surgido nuevas variantes que tienen la capacidad de evadir parte de la respuesta inmunitaria. Aunque no pudieron demostrar que estas variantes fueran responsables de la aparente menor eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson, le dijeron al comité que podría haber sido un factor.

Se ha demostrado que las vacunas Pfizer y Moderna protegen contra algunas variantes, pero las empresas también están compitiendo para adelantarse a las variantes del virus probando nuevas vacunas de refuerzo y variantes específicas.

Los virus mutan todo el tiempo. Cuantas más personas estén infectadas y más tiempo estén infectadas, mayor será la probabilidad de que los virus cambien. Pero a veces una mutación o patrón de mutaciones se afianza y se transmite. Si los virus con tales patrones se vuelven más comunes, se denominan variantes.

Fauci dijo el domingo que las variantes deben tomarse en serio y que la mejor manera de abordar las variantes es no solo continuar con las medidas de salud pública, sino también vacunar a la mayor cantidad de personas posible «porque incluso cuando haya variantes, las vacunas serán importantes en prevenir la propagación».

«Obtienes variantes cuando el virus tiene una especie de campo completo de ir a donde quiera ir porque la gente es vulnerable. Si lo previene mediante medidas de salud pública y vacunación, amortiguará el efecto de estas variantes», dijo él.

Restricciones por covid-19

Algunos estados, incluidos Nueva York y Virginia, han comenzado a aliviar algunas restricciones de covid-19 a medida que aumentan las vacunas. Pero los expertos en salud, incluida la directora de los CDC, Rochelle Walensky, advirtieron que podría ser demasiado pronto.

Existe preocupación por un estancamiento reciente en la disminución de casos de covid-19 y hospitalizaciones en Estados Unidos, que ahora parece estar «estabilizándose», advirtió Walensky durante una sesión informativa en la Casa Blanca el viernes.

«En las últimas semanas, los casos y las admisiones hospitalarias en Estados Unidos han estado disminuyendo desde principios de enero y las muertes habían disminuido en la última semana», dijo Walensky. «Pero los últimos datos sugieren que estos descensos pueden estar estancados, posiblemente estabilizándose en un número todavía muy alto. Nosotros en los CDC consideramos que este es un cambio muy preocupante en la trayectoria».

Fauci estuvo de acuerdo y dijo el domingo que la medida para relajar las restricciones es «riesgosa» a medida que continúan extendiéndose nuevas variantes.

«Si miras esa pequeña meseta, particularmente en el ámbito de tener variantes como las que tenemos en California y como las que tenemos en Nueva York, es muy arriesgado decir ‘se acabó, estamos saliendo, retrocedamos ‘porque lo que podemos ver es que aparecimos”, dijo. «No es hipotético, Dana, porque solo mira históricamente a fines del invierno, principios de la primavera de 2020 … el verano de 2020, cuando comenzamos a retroceder prematuramente, vimos el repunte».

— Jen Christensen, Christina Maxouris y Maggie Fox de CNN contribuyeron a este informe.