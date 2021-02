Los medicamentos para la artritis pueden ayudar a los pacientes con covid-19 críticamente enfermos, sugiere un estudio

Noticias

(CNN) — Los medicamentos que se usan típicamente para tratar la artritis reumatoide pueden ayudar a los pacientes con covid-19 críticamente enfermos en las unidades de cuidados intensivos, encontró un nuevo estudio.

Pero los expertos advierten que se necesita más investigación antes de que los médicos comiencen a usar los medicamentos de manera más amplia, porque otro estudio nuevo encontró que uno de esos medicamentos no ayudó a que los pacientes hospitalizados con neumonía por covid-19 mejoraran significativamente.

Los dos estudios se publicaron en el New England Journal of Medicine este jueves.

Los medicamentos reducen la inflamación y los médicos esperan poder ayudar a los pacientes a recuperarse de la abrumadora respuesta inmune que a veces desencadena el covid-19.

«Los pacientes se recuperaron más rápidamente»

El estudio que mostró una mejoría entre los pacientes incluyó datos sobre más de 800 adultos críticamente enfermos hospitalizados con covid-19 en unidades de cuidados intensivos entre el 9 de marzo y el 19 de noviembre en seis países.

Los pacientes fueron asignados al azar para recibir infusiones de dos medicamentos para la artritis reumatoide, tocilizumab o sarilumab, o recibir la atención estándar en ese momento, que incluía corticosteroides para la mayoría de los pacientes.

El equipo internacional de investigadores encontró que los pacientes que recibieron cualquiera de los medicamentos para la artritis reumatoide experimentaron significativamente más días en los que no necesitaron soporte orgánico en comparación con los que recibieron atención estándar.

Los datos mostraron que los pacientes que recibieron tocilizumab tuvieron una mediana de 10 días cuando no necesitaron soporte orgánico y los que recibieron sarilumab tuvieron una mediana de 11 días. Los pacientes que no recibieron ninguno de los fármacos tuvieron cero días sin soporte orgánico.

Los investigadores también encontraron que el 27% de los pacientes que recibieron cualquiera de los medicamentos para la artritis murieron en el hospital en comparación con el 36% de los que recibieron atención estándar.

«Eso es un gran cambio en la supervivencia», dijo anteriormente Anthony Gordon, investigador principal del ensayo y profesor del Imperial College de Londres en el Reino Unido, sobre la investigación durante una sesión informativa en enero.

«También vimos que los pacientes se recuperaron más rápidamente», dijo. «Estaban mejorando y podían ser dados de alta de la UCI más rápido, y eso fue en promedio y cada paciente es ligeramente diferente».

Se informaron algunos eventos adversos graves durante el estudio. Nueve se encontraban entre los que recibieron tocilizumab, incluida una infección bacteriana, cinco episodios hemorrágicos, dos episodios cardíacos y una persona tuvo deterioro de la visión. Once eventos adversos estuvieron entre los que recibieron atención estándar, incluidos cuatro eventos hemorrágicos y siete casos de coagulación sanguínea. No se informaron eventos adversos graves entre los que recibieron sarilumab.

A pesar de que el nuevo estudio sugiere que el tratamiento con tocilizumab y sarilumab puede mejorar los resultados de los pacientes con covid-19 en estado crítico, los investigadores anotaron que algunos estudios separados anteriormente no encontraron ningún beneficio con tocilizumab.

«Muchos ensayos informados anteriormente incluyeron pacientes menos graves y excluyeron a los pacientes que ya recibían asistencia respiratoria», escribieron los investigadores en el estudio. «En esos ensayos, ninguna evidencia clara sugirió que el tocilizumab fuera eficaz para prevenir la progresión de la enfermedad, y no se observó ningún beneficio con respecto a la supervivencia».

«Aún no está claro cómo usarlos mejor»

El otro estudio publicado en el New England Journal of Medicine el jueves encontró que tocilizumab no ayudó a los pacientes hospitalizados con neumonía por covid-19 a mejorar «significativamente» o reducir sus probabilidades de morir.

Entre 452 pacientes que fueron asignados al azar para recibir una sola infusión intravenosa de tocilizumab o un placebo, la tasa de muerte a los 28 días fue del 19,7% en el grupo de tocilizumab y del 19,4% en el grupo de placebo, según el resumen del estudio.

«En este ensayo en el que participaron pacientes hospitalizados con neumonía covid-19 grave, no encontramos diferencias significativas en el estado clínico entre el grupo de tocilizumab y el grupo de placebo el día 28. No se asoció ningún beneficio en la mortalidad con el uso de tocilizumab, aunque el ensayo fue no tiene el poder para este resultado», escribieron los investigadores del Baylor College of Medicine en Houston y varias otras instituciones alrededor del mundo.

El tocilizumab fue bien tolerado, dicen los investigadores, y sus datos sugieren que los pacientes posiblemente se beneficiaron del medicamento al ver estadías más cortas en el hospital o en las unidades de cuidados intensivos, aunque se necesita más investigación para saberlo con certeza.

«El ensayo sugiere que es menos probable que necesite un ventilador en el futuro si ingresa en el hospital para recibir tratamiento», dijo el Dr. Ivan Rosas, jefe de medicina pulmonar, cuidados intensivos y del sueño en el Departamento de Medicina del Baylor College of Medicine y autor principal del estudio, dijo en un comunicado el jueves. «Aunque no encontramos una mejora significativa en el estado clínico, el criterio de valoración principal del estudio, la reducción del número de días de hospitalización es importante para los pacientes y para nuestro sistema sanitario».

Un editorial que se publicó junto con los dos nuevos estudios el jueves señaló que varios factores podrían explicar por qué un ensayo mostró mejoría con tocilizumab, que pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la interleucina-6, mientras que otro estudio no mostró mejoría.

Las diferencias entre los estudios incluyen la gravedad de la enfermedad de los pacientes, el momento en que se administró el tratamiento y los otros tipos de tratamiento que los pacientes podrían haber recibido, como corticosteroides, escribieron el Dr. Eric Rubin, editor en jefe del New England Journal of Medicine, y sus coautores, el Dr. Dan Longo y el Dr. Lindsey Baden en el editorial.

«Estos puntos plantean cuestiones espinosas», escribieron los autores del editorial. «Por ahora, nos queda evidencia del beneficio de los inhibidores de la interleucina-6, al menos en algunas circunstancias, pero la mejor forma de usarlos sigue sin estar clara».