C. Tangana presenta “El Madrileño”, la reinvención que lo llevó a acercarse a Latinoamérica y encontrarse a sí mismo

(CNN Español) – C. Tangana presentó este jueves El Madrileño, su tercera producción discográfica. Un trabajo que inició el compositor e intérprete hace dos años en Cuba, mientras buscaba cómo revivir a lo que él llamó el cadáver creativo en el que se había convertido.

Gracias a esa inmersión en la cultura cubana y a su trabajo junto a Santos Bacana, Antón Álvarez Alfaro, nombre de pila de C. Tangana, creó —hasta el momento— el mejor disco de su vida, un reflejo de su madurez en las letras, composición y producción. O como lo define el cantante, «una novela de viajes de mil páginas».

«Cuba ha sido un punto de anclaje desde donde yo entiendo toda la música latina prácticamente. Ha sido muy importante», dice C. Tangana en entrevista con Zona Pop CNN.

«Además, Eliades (Ochoa) fue el primero de todos los maestros que salen en el disco, el primero que se metió conmigo al estudio y del que yo vi, en sus ojos, que me daba el respeto a mí, y que yo entendí que estaba al nivel como compositor y como productor como para enfrentarme a este disco con esta gente, con estos bestias que aparecen aquí», explica el cantante.

El nuevo C. Tangana

Para sus seguidores, los sonidos que trae C. Tangana en la producción distan de sus primeras dos producciones. El género urbano lo llevó a viajar, aprender, estudiar y explorar otros ritmos.

«La gente ha agradecido un cambio, sobre todo mi público. Ya venía un poco anunciándose desde «Un veneno», que es una canción que hice hace como dos años. Era un bolero tradicional, como un bolero cubano», cuenta C. Tangana.

El Madrileño es un proyecto global, que se forjó en diversas capitales del mundo, cuenta C. Tangana en el perfil de la producción. El álbum incorpora sonidos de Latinoamérica, en una especie de tributo a la región.

Desde el rock de Argentina y Uruguay, hasta los corridos de México, la bachata de República Dominicana y el son de Cuba, la bossa nova de Brasil, todos son, de una u otra forma, parte de los 14 temas que conforman el álbum.

El Madrileño y sus colaboraciones

Uno de los sencillos con los que dio a conocer esta producción fue “Tu me dejaste de querer”, una colaboración con La Húngara y Niño de Elche. En su momento, C. Tangana dijo que era la canción más importante de su carrera. El video de la misma acumula más de 89 millones de reproducciones en YouTube.

La canción suponía un experimento en la bachata, un sonido propio de República Dominicana y en el cual incorpora la rumba y el flamenco.

«La gente agradeció mucho la experimentación porque estamos en un momento en el que aunque hay mucho éxito, hay poca variedad y poca originalidad dentro de la música hecha en español», contó C. Tangana a Zona Pop CNN en noviembre de 2020, tras lanzar el sencillo.

En el álbum, el cantante está flanqueado por los Gipsy Kings, Toquinho, José Feliciano, Ed Maverick, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo, Omar Apollo, Eliades Ochoa, Carin León, Adriel Favela, Pepe Blanco, Kiko Veneno, Andrés Calamaro y Jorge Drexler.

Los corridos mexicanos con sello C. Tangana

Una de las uniones más arriesgadas fue “CAMBIA!”, junto a Carin León y Adriel Favela. Un corrido mexicano a la española.

«Yo soy muy fan del corrido y creo que comparto mucho con ellos esta intención de hacer algo que reivindique la música folclórica y la música de raíz, pero que sea contemporánea y que sea actual y que le hable a los jóvenes y que sea música para ahora», cuenta C. Tangana.

A pesar de ello, el cantante sentía reservas al enviarle el tema a Adriel Favela. «Yo supuse que me iba a decir ‘mira, los españoles a hacer música de españoles y los corrios, me los dejas a mí’, ¿no? Como… ‘nos tenemos confianza, hermano, pero esto no es lo tuyo’», cuenta.

Para su sorpresa, Adriel no solo escuchó la propuesta, sino que se grabó tocando la canción y cantándola. «Para mí eso fue un gesto muy significativo que me dio valentía para terminarla, para llamar a Carin, para subirles a los dos y para hacerlo el tema más grande. La verdad que estoy emocionado con esa canción, me parece una de las grandes canciones del álbum. No me podría quedar con ninguna, pero ahora mismo esa puede que sea mi favorita, es la que más me sorprende», dijo el cantante.

El Madrileño está disponible en las principales plataformas de streaming.

