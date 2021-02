Los cheques de estímulo por US$ 600 dólares ya se enviaron a todos los beneficiarios, anuncia el IRS

Noticias

(CNN) –– El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) ya envió los cheques de US$ 600, aprobados en el paquete de estímulo de diciembre, a todos los contribuyentes elegibles que tiene registrados. Un proceso que culminó mientras el Congreso sigue negociando una tercera ronda de pagos directos.

Es posible que algunos cheques de papel o tarjetas débito todavía estén en el correo. Sin embargo, también podría haber algunos destinatarios elegibles que no hayan recibido su dinero y deban reclamarlo en su declaración de impuestos de 2020.

Al IRS se le pidió emitir los pagos a mediados de enero, con el fin de poder pasar a procesar las declaraciones de impuestos de este año.

Puede que personas elegibles que se hayan mudado de casa o cambiado de cuenta bancaria desde que presentaron sus declaraciones de impuestos de 2019 no hayan recibido el dinero. Pero, pueden reclamarlo en su declaración de impuestos de 2020. En el caso de aquellos que no están obligados a declarar impuestos federales porque sus ingresos son muy pocos y tampoco recibieron el pago de estímulo deberán presentar una declaración este año para obtener el efectivo.

Más de 147 millones de pagos se emitieron para la segunda ronda de estímulo, que fue autorizada por el Congreso a finales de diciembre. Se enviaron alrededor de US$ 142.000 millones, lo que ayudó a impulsar las ventas minoristas en enero y lograr el primer aumento en meses.

¿Quien es elegible?

No todos los que recibieron dinero en la primera ronda de pagos directos por US$ 1.200, durante la primavera pasada, fueron elegibles para el segundo cheque de estímulo de $ 600.

Los pagos menores se eliminaron más rápido. De manera que se excluyó a quienes ganan más de US$ 87.000 al año. También a las parejas sin hijos que ganan más de 174.000 al año.

Las primeras dos rondas de pago de estímulos se basaron en los ingresos de los contribuyentes reportados en 2019. Eso significa que alguien que haya perdido su trabajo o cuyos ingresos disminuyeron en 2020 puede ser elegible para recibir más dinero del que obtuvo inicialmente.

Si ese es el caso, la persona puede reclamar un «Crédito de Reembolso de Recuperación» en su declaración de impuestos de 2020. La elegibilidad del crédito y el monto dependerán de los ingresos del año fiscal 2020.

Ahora bien, aquellos que hayan ganado más en 2020 que en 2019 no están obligados a devolver el dinero que ya han recibido.

El Congreso considera una tercera ronda de cheque de estímulo

El Congreso negocia un nuevo paquete de estímulo que puede incluir una tercera ronda de cheques. Los demócratas en la Cámara han propuesto enviar pagos directos de hasta US$ 1.400 por persona. Una familia de cuatro miembros podría recibir hasta US$ 5.600.

A las personas que ganan menos de US$ 75.000 al año y las parejas casadas que ganan menos de US$ 150.000 se les enviará el monto total.

Sin embargo, no todos los que recibieron un cheque de estímulo previo serían elegibles para esta ronda. Los pagos se eliminarían gradualmente más rápido y excluirán por completo a las personas que ganan más de US$ 100.000 y las familias que ganan más de US$ 200.000, independientemente de cuántos hijos tengan.

El pago se calculará en función de los ingresos de 2019 o 2020. A diferencia de las dos rondas anteriores, los adultos dependientes serían elegibles para los cheques de estímulo.

Los legisladores esperan que la iniciativa se apruebe a mediados de marzo. La Cámara en pleno puede votar sobre el proyecto de ley la próxima semana, pero podría enfrentar obstáculos en el Senado.