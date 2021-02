Así puedes ayudar a las víctimas que deja la tormenta invernal en Texas

Noticias

(CNN) –– Las tormentas invernales sin precedentes que afectan a Texas han provocado temperaturas muy frías y cortes de energía generalizados en gran parte del estado.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia. La medida permite que las personas sean elegibles para recibir asistencia federal. Aún así, la necesidad de ayuda es inmediata, pues muchos tienen dificultades para encontrar refugio, comida y calor en estas peligrosas condiciones de frío. Puedes donar a cualquiera de las organizaciones en esta lista haciendo clic en este enlace.

Organizaciones para ayudar a la tormenta en Texas

El Salvation Army proporciona refugio, comida y otros artículos necesarios a los afectados en todo Texas.

La Cruz Roja Estadounidense apoya al menos a 35 centros de calentamiento con catres y mantas en todo el estado.

En Austin, la Urban League del área comenzó la campaña #LoveThyNeighborTX para recaudar fondos destinados a pagar habitaciones de hotel, alimentos, agua, ropa y otras necesidades básicas de las comunidades en situación de vivienda insegura.

La pequeña empresa local Free Lunch está entregando comidas caseras, mantas, calentadores de manos y kits de higiene a los residentes de Esperanza Community, un refugio/campamento autorizado por el estado en la ciudad.

La Fundación Other Ones también está proporcionando kits de resistencia para los residentes del campamento. Los kits incluyen artículos de necesidad básica para las personas sin hogar.

En el área de Dallas, las organizaciones Austin Street Center, OurCalling, The Stewpot, Union Gospel Mission y Oak Lawn United Methodist Church están reuniendo fondos para ayudar a pagar el refugio temporal y las pruebas rápidas de covid-19 para los necesitados.

Caritas de Austin también ayuda a quienes están en situación de vivienda insegura en el área de Austin. Puedes apoyar su trabajo haciendo una donación monetaria o pidiendo artículos de su lista de deseos de Amazon para que se envíen directamente al centro.

Austin Pets Alive! trabaja para mantener a las mascotas en Texas calientes y seguras durante las condiciones de frío extremo. El grupo necesita almohadillas térmicas, neveras portátiles de poliestireno, camas para perros, lámparas térmicas y donaciones monetarias.

Impacta tu mundo continuará actualizando esta lista a medida que respondan más organizaciones.