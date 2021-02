Cuatro conciertos para celebrar el Día de San Valentín: desde Carla Morrison hasta Justin Bieber

Noticias

(CNN Español) – Si te gusta celebrar el Día de San Valentín yendo a conciertos pero por la pandemia no lo puedes hacer, no desesperes. Artistas como Carla Morrison, Danna Paola y Justin Bieber estarán ofreciendo conciertos virtuales este fin de semana.

Día de San Valentín con… Carla Morrison

La cantante mexicana Carla Morrison se presentará el domingo 14 de febrero desde el Paramount en Los Ángeles. Este supone su regreso a un escenario en 5 años.

Conversamos con Morrison este jueves vía Zoom sobre la presentación y nos dijo que inicialmente se concibió como un show acústico: guitarra y voz. La idea evolucionó hasta convertirse en un concierto virtual.

Morrison contó que su setlist estará compuesto de algunos de sus éxitos como «Disfruto», pero también interpretará sus nuevos temas, «Ansiedad» y «No me llames».

El concierto se emitirá a las 9:30 p.m. hora de Miami.

Día de San Valentín con… Danna Paola

Si el desamor tocó a tu puerta durante la pandemia entonces los conciertos de San Valentín de Danna Paola pudiesen ser para ti. La cantante y actriz mexicana presentará su “Break Up Party” en el evento “Danna Paola Worldwide Live Experience”.

El mismo se llevará a cabo en la plataforma Streamtime este sábado 13 de febrero, para el continente americano, y el domingo 14 de febrero, para Europa.

El concierto de Danna Paola contará con 3 escenarios, efectos especiales y contará con un séquito de 16 bailarines, dio a conocer su disquera, Universal Music, a través de un comunicado.

Día de San Valentín con… Justin Bieber

Uno de los conciertos gratuitos de esta lista es el que ofrecerá Justin Bieber a través de su cuenta de TikTok.

Este además será el primer concierto en formato «long-form» en la historia de TikTok, según dio a conocer la disquera de Bieber, Def Jam, a través de un comunicado.

El espectáculo se emitirá el 14 de febrero a las 9:00 p.m. hora de Miami y contará con una repetición el lunes 15 de febrero a la 1:00 p.m. hora de Miami.

Día de San Valentín con… Boyz II Men

Si creciste en los noventa, entonces recordarás el éxito «I’ll Make Love To You» de Boyz II Men. Este domingo podrás revivir esa y otras canciones en la presentación virtual que realizará la boy band estadounidense a través del canal de Twitch y la cuenta oficial de Facebook de la compañía DoorDash.

El concierto es una colaboración entre el trío, la compañía de entrega de comida a domicilio y la cadena de comida rápida Shake Shack.

