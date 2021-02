Usar dos mascarillas podrían dar mayor protección contra el coronavirus, según los CDC

Noticias

(CNN Español) – Usar dos mascarillas, o usar una mascarilla quirúrgica más ajustada, podría reducir significativamente la transmisión del coronavirus, según una nueva recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta analiza el experimento que dio paso a esta recomendación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Los CDC recomiendan usar dos mascarillas

Hoy veremos por qué los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan ahora usar una mascarilla quirúrgica mejor ajustada, o una doble mascarilla en medio de la actual pandemia de covid-19.

Como lo hemos escuchado durante varios episodios de este podcast, el uso de las mascarillas ha pasado por varias etapas durante la pandemia.

Se pensaba que —al igual que la gripe— el contagio era principalmente por las gotas gruesas que se despiden al toser o estornudar. Al comienzo las mascarillas solo fueron recomendadas para las personas con síntomas, no alentándose su uso por las personas sin síntomas.

El uso eficaz de las mascarillas

No fue sino hasta el 3 de abril de 2020 que los CDC cambiaron su recomendación, pidiendo que las mascarillas sean usadas por la población en Estados Unidos. Y el 5 de junio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud pidió que se alentara el uso de las mascarillas en áreas donde continuara intensa la propagación del coronavirus.

La razón de ese cambio fue que se demostró científicamente que la principal ruta de contagio del SARS-CoV-2 no eran solamente las gotas gruesas producidas al toser o estornudar, sino los aerosoles, partículas microscópicas que se producen solo con hablar, gritar o cantar.

1 de 8

| N95: Cuando se ajustan a la cara del usuario y se usan correctamente, las máscaras tipo N95 pueden atrapar el 95% de las partículas de alrededor de 0,3 micrones. El Dr. Abraar Karan dijo a CNN que si todos los estadounidenses usaran este tipo de mascarilla esto “detendría la epidemia”. Pero ten cuidado con las máscaras N95 con válvulas de exhalación, ya que devuelven el flujo de aire al medio ambiente. Y también con las N95 de imitación. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

2 de 8

| FFP2-FFP3: Algunos países europeos exigen el uso de máscaras FFP1 y FFP2, que significan “respirador con máscara filtrante”. Un filtro FFP1 tiene una eficiencia de filtración mínima del 80%, un FFP2 es 94% efectivo y un FFP3 es 99% efectivo contra enfermedades infecciosas transmitidas por el aire. (Foto: LENNART PREISS/AFP via Getty Images)

3 de 8

| KN95: Están certificadas según los estándares chinos y también filtran y capturan el 95% de las partículas de 0,3 micrones. Pero hay diferencias: las capas de filtro de los respiradores N95 eran “8 veces más gruesas y tenían una densidad de carga dipolar 2 veces mayor que la de los respiradores KN95”, según un estudio publicado en diciembre. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

4 de 8

| Quirúrgicas: Diseñadas para ser utilizadas por cirujanos y otros profesionales de la salud, las máscaras de grado quirúrgico son dispositivos sueltos y desechables; no “filtran ni bloquean partículas muy pequeñas en el aire que puedan transmitirse al toser, estornudar o ciertos procedimientos médicos”, enfatizó la FDA. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, y si están sucias o se dificulta la respiración, la mascarilla debe desecharse y reemplazarse con cuidado, dijo la FDA. (Foto: GEORGES GOBET/AFP via Getty Images)

5 de 8

| De tela: La eficacia depende del tipo de tejido utilizado y del número de capas. Pueden tener tan solo un 26% de efectividad. Según los CDC, “varias capas de tela con mayor número de hilos han demostrado un rendimiento superior en comparación con las capas individuales de tejido con menor número de hilos, en algunos casos filtrando casi el 50% de las partículas finas de menos de 1 micrón”. (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

6 de 8

| Doble mascarilla:Para aumentar sus probabilidades, la gente ha comenzado a colocar máscaras de tela sobre las quirúrgicas para mayor protección. En la foto, el candidato a secretario de Transporte, Pete Buttigieg. (Foto: Stefani Reynolds – Pool/Getty Images)

7 de 8

| Cuellos/bufandas/polainas: No uses bufandas o pasamontañas tejidos como medida de protección, dicen los CDC. No uses un protector facial sin máscara, advierte la agencia, ya que no protegerá contra las pequeñas gotas en el aire que pueden flotar debajo y dentro del protector. Y olvídate de los pañuelos y bufandas. (Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

8 de 8

| Si vas a usar una mascarilla de tela, usa la prueba de luz para comprobar el tejido: si puedes ver fácilmente el contorno de las fibras individuales cuando sostienes la máscara a la luz, es probable que no sea eficaz. “Una mascarilla quirúrgica con una mascarilla de tela encima puede conseguir una eficacia de eliminación de partículas superior al 91%”, dijo el profesor Joseph Allen de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. (Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images)

Desde entonces, a pesar de saberse que el uso de mascarillas es una medida muy efectiva en proteger a la población del contagio por el nuevo coronavirus, en algunos países —como Estados Unidos y Brasil— su uso se politizó y segmentos de la población no la usaron.

El uso de mascarillas puede hacer que quien contraiga covid-19 sea asintomático

Al respecto, como lo vimos en el episodio del 28 de octubre, investigadores de la Universidad de California postularon que el uso de las mascarillas actuaría como un elemento de variolización, es decir, que si una persona se infecta usando una mascarilla, la carga viral sería tan poca, que termine causando una forma asintomática de la enfermedad.

En ese sentido mencionan que en sociedades en donde el uso de las mascarillas es casi universal, la proporción de casos asintomáticos es de más del 80%. Mientras que en sociedades en donde el uso de las mascarillas no es generalizado, la proporción de casos asintomáticos es del 40%.

La importancia de usar dos mascarillas o una mascarilla quirúrgica ajustada

Y este miércoles los CDC han dado a conocer sus últimas recomendaciones con respecto al uso de las mascarillas. Aconsejan que el uso de una mascarilla quirúrgica ajustada, o el uso de dos mascarillas, pueden reducir significativamente la transmisión de covid-19. Y así se puede retrasar la propagación de nuevas variantes más contagiosas.

En un estudio publicado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, los investigadores reportan que si dos personas usan una mascarilla quirúrgica, en la que el lazo que va a la oreja se anude en el extremo que da a la mascarilla para que se ajuste bien a la cara, o si ambas usan doble mascarilla, una de tela sobre una quirúrgica, la exposición a partículas virales se reduce en más del 95%.

Datos revelados por el experimento

En un experimento de respiración simulada, se demostró que el uso de una mascarilla quirúrgica pudo bloquear el 42% de las partículas originadas por un simulador de aerosol en el modelo. Mientras que el uso de una mascarilla de tela bloqueó poco más del 44% de los aerosoles.

Pero si se usan dos mascarillas, una de tela sobre una quirúrgica, se aumenta la protección en el modelo, bloqueándose hasta 92% de los aerosoles.

Variantes del covid-19

Sin duda que estos hallazgos son muy importantes, pues como lo vimos en el episodio del 25 de enero, ante la aparición de variantes más contagiosas del SARS-CoV-2, algunos países europeos han ordenado que sus pobladores usen mascarillas N95 en vez de las de tela.

Ante la ausencia de una mascarilla N95, las recomendaciones de los CDC son importantes pues más personas van a poder conseguir y usar una combinación de mascarilla quirúrgica y de tela.

Recordemos, como lo vimos en los episodios del 27, 28 de enero y 8 de febrero, que las variantes B.1.1.7, descubierta en el Reino Unido y la B.1.351, descubierta en Sudáfrica, al ser más infecciosas, y al causar más casos, pueden causar más muertes, e incluso pueden ser resistentes a las vacunas actuales y causar reinfecciones. Hasta el momento no se ha probado que estas variantes causen enfermedades más letales.

Ajustar la mascarilla bien para que funcione

En resumen, usar una mascarilla N95 o dos mascarillas, una de tela sobre una quirúrgica, puede reducir significativamente la infección por las nuevas variedades del coronavirus.

Pero lo importante, como lo dijo la directora de los CDC, es que estén bien ajustadas y no dejen espacios abiertos por los que entre el virus. Es decir, no solo se necesita que se usen mascarillas, sino que estas se usen correctamente.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

