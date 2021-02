Fiscales de juicio político terminan de exponer su caso contra Trump. Esto es lo que sigue ahora

Noticias

(CNN) –– Los fiscales de juicio político concluyeron la presentación de su caso contra el expresidente Donald Trump en el Senado este jueves. La siguiente sesión, que es el turno de la defensa, empezará el viernes al medio día, hora del este.

«Nosotros, humildemente, les pedimos que condenen al presidente Trump por el crimen del que es abrumadoramente culpable. Porque si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién dirá que esto no volverá a suceder?», señaló Joe Neguse, fiscal de juicio político, en sus comentarios de cierre.

Jamie Raskin, principal fiscal del juicio político, agradeció a los miembros del Senado la «atención y seriedad de propósito» que demostraron durante sus presentaciones.

«Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para exponer cada hecho relevante que conocemos de la manera más objetiva y honesta. Confiamos, esperamos, que la defensa comprenderá la gravedad constitucional y la solemnidad de este juicio político al enfocarse como un rayo láser sobre los hechos y no volver al argumento constitucional que ya ha sido decidido por el Senado», destacó Raskin en sus comentarios finales.

«Senadores, Estados Unidos, necesitamos ejercer nuestro sentido común sobre lo que sucedió. No nos dejemos atrapar por muchas teorías extravagantes de abogados aquí. Ejerzan su sentido común sobre lo que acaba de ocurrir en nuestro país», instó Raskin a sus colegas.

Durante su último día de presentaciones, los fiscales de juicio político afirmaron que los agitadores realizaron su ataque al Capitolio de EE.UU. en nombre de Trump. También usaron las propias palabras de los insurrectos antes y durante el ataque para demostrar que ellos creían que actuaban bajo las órdenes de Trump.

El equipo de defensa de Trump tendrá la oportunidad de argumentar su caso contra la acusación hasta por 16 horas durante dos días.

Los senadores tendrán tiempo de hacer preguntas a los dos equipos legales después de que concluyan los días iniciales de argumentos. Luego de la sesión de preguntas y respuestas, las dos partes debatirán sobre la necesidad de citar testigos y documentos. El Senado votará y se requerirá una mayoría para llevar adelante estas citaciones.

Después habrá hasta cuatro horas de argumentos finales y una cantidad de tiempo no especificada para que los senadores deliberen. Finalmente ocurrirá la votación sobre el cargo de acusación.

Zachary B. Wolf, de CNN, contribuyó con este artículo.