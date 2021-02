Las alergias al maní afectan a más de 4,6 millones de adultos en EE.UU., según un estudio

Noticias

(CNN) — Más de 4,6 millones de adultos estadounidenses tienen alergia al cacahuate, y muchos de ellos desarrollaron la alergia en la edad adulta, encontró un nuevo estudio.

Más de 800.000 de esos adultos, más del 17%, desarrollaron alergia después de cumplir los 18 años, según un estudio publicado el martes en The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

En general, se ha pensado que la alergia al maní es un problema pediátrico, pero más adultos que niños tienen la alergia, dijo el autor del estudio, el Dr. Ruchi Gupta, director del Centro de Investigación de Alergias Alimentarias y Asma de la Universidad Northwestern en Illinois. Pero solo del 15% al ​​20% de los niños con alergia al cacahuate superarán su alergia en la edad adulta, según el estudio.

Los adultos que informaron haber desarrollado una alergia al maní en la edad adulta tenían significativamente menos probabilidades de ser diagnosticados por un médico en comparación con los adultos que informaron haber desarrollado la alergia cuando eran niños, según la encuesta de más de 40.000 adultos estadounidenses.

MIRA: En los ensayos clínicos sobre las vacunas se excluyen a personas con historial de alergias: Dr. Elmer Huerta

Gupta dijo que ha notado que los adultos que tienen una reacción negativa a un determinado alimento tienden a evitar comerlo en lugar de hacerse una prueba de alergia. Cuando te diagnostican una alergia al maní, recibes la confirmación de que eres alérgico, lo que afecta la forma en la que vives tu vida, dijo.

Síntomas convincentes

Del 2,9% de los adultos estadounidenses que informaron tener alergia al cacahuate, solo el 1,8%, es decir, 4,6 millones de personas, tenían una alergia al maní convincente, según el estudio.

Los síntomas convincentes incluyeron vómitos, urticaria y dificultad para respirar, entre otros, dijo el autor del estudio Christopher Warren, consultor de Investigación del Centro de Investigación de Alergias Alimentarias y Asma. Algunos ejemplos de síntomas que no fueron convincentes incluyeron hinchazón y diarrea, dijo.

Los adultos que se autodiagnostican también se están imponiendo una carga innecesaria sobre sí mismos al evitar los cacahuetes cuando no es necesario, agregó Warren.

MIRA: El uso de antibióticos en bebés está relacionado con alergias, asma y otras afecciones, según un estudio

«Podrían estar viviendo su vida como si su próximo bocado pudiera conducir a un resultado muy malo, cuando en realidad es algo que sería muy fácil de evitar» a través de pruebas de alergia de rutina, dijo Warren.

Otra razón por la que es importante recibir un diagnóstico es porque los médicos pueden recetar epinefrina, dijo Gupta, que es un tratamiento de emergencia para la anafilaxia, una reacción grave a un alérgeno.

Solo el 44% de los adultos con alergia al maní de inicio en la edad adulta informaron tener una prescripción de epinefrina en comparación con el 56% de los adultos con alergia al maní de inicio en la infancia, según el estudio.

No hay una razón conocida por la que se desarrollen alergias al cacahuate en los adultos, pero el entorno de una persona o las hormonas podrían influir, dijo Gupta. Dijo que se están realizando investigaciones para ver si un cambio en el entorno de vida de una persona o una fluctuación en las hormonas de las mujeres cuando entran en la pubertad o la menopausia podrían causar una alergia.

Palforzia, el nuevo tratamiento contra la alergia al maní 2:31

¿Qué hacer si sospechas que tienes alergia al cacahuate?

Este estudio reveló que las alergias al maní en adultos son mucho más frecuentes de lo previsto, dijo Steve Danon, vicepresidente sénior y jefe de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Food Allergy Research & Education, que no participó en el estudio.

Si sospechas que tienes alergia al maní, Danon recomendó consultar a tu médico de atención primaria para hacerse la prueba.

Además de los cacahuetes, dice que debes hacerte la prueba de otros alérgenos comunes como las nueces de árbol. Los adultos con alergia al maní de inicio en la edad adulta tenían más probabilidades de informar alergias múltiples en comparación con los adultos con alergia al maní de inicio en la niñez, según el estudio.

MIRA: ¿Alergia al pescado? ¡Ya es posible superarla!

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos no ha aprobado ninguna terapia para la alergia al cacahuate para adultos, dijo Warren, pero existe una terapia para niños de 4 a 17 años. La terapia desensibiliza lentamente a los niños al maní, lo que les permite ingerir su proteína y tener una reacción más leve o ninguna en absoluto, según el estudio.

Otro beneficio de ser diagnosticado como adulto es que puedes participar en ensayos de terapia para la alergia al cacahuate, dijo Warren. Los ensayos clínicos son una parte importante del proceso para que las terapias para la alergia al maní sean aprobadas para adultos, dijo.

MIRA: ¿Cómo se puede diferenciar una alergia, una gripe común y el coronavirus?