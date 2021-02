Trump rechaza rápidamente la solicitud para testificar en su juicio político que hicieron los fiscales

Noticias

(CNN) –– El expresidente Donald Trump no testificará durante su segundo juicio político, le dijo a CNN Jason Miller, exasesor de Trump, después de que los fiscales de la Cámara designados para el proceso solicitaran este jueves que el exmandatario diera su testimonio en el juicio político.

«El presidente no testificará en un proceso inconstitucional», aseguró Miller.

La solicitud de los fiscales de juicio político fue una acción drástica para intentar que Trump dejara registro sobre su conducta en torno a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

ANÁLISIS | Trump pierde su equipo de juicio político en medio de la lealtad inquebrantable del Partido Republicano

Pero, el equipo legal de Trump rechazó rápidamente la solicitud en una respuesta concisa a los fiscales del juicio político. De esta manera, pone en manos de los demócratas la decisión de obligar o no a Trump a testificar a través de una citación judicial.

El fiscal principal de juicio político, Jamie Raskin, envió una carta al abogado de Trump este jueves. En la misiva pidió que Trump testificara antes o durante el próximo juicio político, que comienza este martes. Según argumentó Raskin, el testimonio del expresidente resulta necesario después de que él cuestionara las acusaciones de la Cámara sobre que incitó la insurrección en el Capitolio.

«Hace dos días, usted presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el cargo de juicio político», escribió Raskin. «Por lo tanto, ha tratado de poner en discusión hechos críticos a pesar de la evidencia clara y abrumadora de su delito constitucional. A la luz de su impugnación ante estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el juicio político del Senado, sobre su conducta el 6 de enero de 2021», continuó el demócrata de Maryland.

Los abogados de Trump respondieron a la solicitud de Raskin este jueves. En una carta de tres párrafos escribieron que la medida era una señal de que la Cámara no podía probar sus acusaciones contra Trump.

«Usar nuestra Constitución para tener un supuesto proceso de juicio político es algo demasiado serio para intentar jugar a estos juegos», escribieron Bruce Castor y David Schoen, abogados de Trump.

Presentan argumentos para el juicio político. Esto dicen 2:11

Altos asesores convencieron a Trump en enero de no acudir a la Cámara de Representantes para defenderse antes de su segundo juicio político. Una táctica similar que también consideró la primera vez que fue acusado.

El rápido rechazo a la solicitud para que Trump testifique en el juicio político plantea el asunto de si los demócratas intentarán citarlo. La carta de la Cámara no menciona una citación. En cambio, Raskin sugirió que los fiscales de juicio político usarían su negativa en su contra, escribiendo: «Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte inferencia adversa sobre sus acciones».

Ante la pregunta de si citaría a Trump en caso de que este se negara a comparecer, Raskin evitó comentar al respecto.

ANÁLISIS | El juicio político complica los esfuerzos de Biden de unir al país

En el primer juicio político, los demócratas buscaron el testimonio del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, no del propio presidente. Pero el intento por citar a Bolton fracasó. En ese momento, los republicanos votaron en contra de escuchar a testigos en el juicio antes de que Trump fuera absuelto.

La pregunta acerca de si los fiscales de la Cámara buscarían testigos ha estado en el aire desde comienzo del juicio político. Justamente, senadores de ambos partidos han instado a un proceso rápido para que el Senado avance y trabaje en la agenda del presidente Joe Biden. Pero los fiscales del juicio político y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, guardaron silencio sobre el asunto de los testigos hasta la carta de este jueves.

Los senadores de ambos partidos parecieron rechazar la idea.

El senador Joe Manchin, un demócrata moderado de Virginia Occidental, dijo que sería una «pantomima». El senador Chris Coons, demócrata de Delaware, lo llamó una «idea terrible».

«¿No conocen al presidente Trump?», dijo Coons a los periodistas cuando se le pidió que ahondara en su respuesta.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y un aliado cercano del expresidente, dijo que no sería «del interés de nadie» que Trump testificara.

«Es solo un alarde político para hacer esto, y no lo llamaron a la Cámara», dijo Graham.

¿Someter a juicio político a Trump es constitucional? 1:15

Si bien el testimonio de Trump durante su juicio político en el Senado sería un gran momento mediático en el proceso, no está claro si cambiaría el resultado del juicio. Cuarenta y cinco de los 50 senadores republicanos votaron la semana pasada para que se desestime el juicio político. Esto sobre la base de que realizarlo contra un expresidente es inconstitucional.

A Pelosi se le preguntó este jueves si los fiscales de la Cámara de Representantes iban hacia una posible absolución de Trump debido a dicha votación. La líder demócrata respondió en concreto: «Ellos no saben eso».

«¿Por qué no esperamos y dejamos que expongan su caso?», agregó Pelosi. «Si no siguiéramos con esto, también podríamos eliminar cualquier sanción de la Constitución», completó.

La Cámara de Representantes acusó a Trump el mes pasado de incitar a la insurrección en el Capitolio. En un escrito previo al juicio político presentado este martes, los fiscales señalaron al expresidente de ser «singularmente responsable» de los disturbios mortales. Según indicaron, las acciones de Trump difundiendo falsas teorías de conspiración acerca de que las elecciones fueron robadas incitaron a sus partidarios a atacar el Capitolio. Y, por lo tanto, a alterar la transferencia pacífica del poder al impedir que el Congreso certificara la elección.

Los abogados de Trump argumentaron en un escrito legal el martes que el juicio político del Senado era inconstitucional. De acuerdo a su argumento, Trump ya no era presidente y no incitó a los agitadores. El equipo legal del exmandatario también argumentó que el discurso de Trump estaba protegido por la Primera Enmienda. Además, señaló que las afirmaciones falsas de Trump sobre las elecciones no podían probarse como inexactas.

En la carta de este jueves, Raskin le pidió a Trump que testificara en algún momento entre el lunes y el jueves de la próxima semana. Está previsto que el juicio comience el martes.

Kaitlan Collins y Jim Acosta, los dos de CNN, contribuyeron a este reporte.