Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela pide el arresto de Juan Guaidó

(CNN Español) — La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela Iris Varela cuestionó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público sobre el arresto de Juan Guaidó. Dijo que quería que le dijeran por qué el líder opositor no ha sido detenido.

“Me gustaría escuchar una explicación de Tarek William Saab y Maikel Moreno”, dijo Varela este miércoles en una entrevista con la televisora Globovisión sobre el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.

“Me gustaría que le dijeran al país cuál es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delito ‘en flagrancia’ no se le detiene. Eso es lo que le vamos a preguntar a nosotros en la Asamblea Nacional, ellos están invitados a comparecer a la comisión especial”, agregó.

En enero, el Parlamento electo en los cuestionados comicios de diciembre creó en su primera sesión una comisión especial dirigida a investigar los que llama “crímenes” presuntamente cometidos por varios diputados opositores electos en 2015. Una comisión que incluso antes había sido propuesta por la propia Varela.

¿Quién es Varela, la diputada que pide el arresto de Juan Guaidó?

La diputada, quien años atrás fuera ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario acusa a Guaidó y a quienes califica de “su pandilla”, sin presentar pruebas, de prometer al “gobierno de Inglaterra dejarles el oro y entregarles nuestro Esequibo a Guyana. Prácticamente renunciar a los derechos nuestros sobre el Esequibo a cambio de reconocimiento de una autoridad que ellos no tienen y que el pueblo no les ha dado”.

Durante la entrevista, Varela dijo que si se encuentra con Guaidó lo detendría. «Si me lo encuentro, lo detengo y lo pongo a la orden de la autoridad», dijo mientras sacaba de su cartera unas esposas. Contra el líder opositor no existe orden de arresto alguna, pero al ser interrogada sobre ello, la diputada dijo que según el artículo 44 de la Constitución, una persona no puede ser detenida sin orden judicial “a menos que sea sorprendida in fraganti. Esa es la excepción”, enfatizó.

Los equipos de prensa de Tarek William Saab y Juan Guaidó le indicaron a CNN que no emitirán comentarios ante las declaraciones de Varela. CNN está intentando comunicarse con Moreno para que conocer su reacción y con Varela para que amplíe sus comentarios.

