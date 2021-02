Lo que debes saber sobre Jeff Bezos, el fundador de Amazon

Noticias

(CNN) — El fundador de Amazon Jeff Bezos dejará su cargo como presidente ejecutivo de la compañía a finales de este año y pasará a ser el presidente del directorio del gigante de comercio electrónico, anunció la empresa este martes.

Aquí hay un vistazo a la vida de Jeff Bezos.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1964

Lugar de nacimiento: Albuquerque, Nuevo México

Nombre de nacimiento: Jeffrey Preston Jorgensen

Padre: Ted Jorgensen

Madre: Jackie (Gise) Bezos

Matrimonio: MacKenzie (Tuttle) Bezos (1993-2019, divorciado)

Hijos: una hija adoptada de China y tres hijos

Educación: Universidad de Princeton, Licenciatura en ingeniería eléctrica e informática, 1986

Otros datos

Fue adoptado a una edad temprana por su padrastro, Miguel «Mike» Bezos , ingeniero de Exxon.

Cronología

1994 – Deja D. E. Shaw & Co. para desarrollar Amazon.

1999 – Es nombrado Persona del Año por la revista Time.

2000 – Funda Blue Origin, LLC, una compañía aeroespacial para brindar acceso de bajo costo a viajes espaciales privados.

2011 – Bezos y su esposa donan US$ 15 millones para crear el Centro Bezos de Dinámica de Circuitos Neurales en la Universidad de Princeton.

Noviembre de 2012 – La revista Fortune nombra a Bezos su Empresario del año 2012.

Marzo de 2012-2013 – Dirige el equipo del proyecto de recuperación del motor F-1 del Apolo 11, financiado con fondos privados, que, en marzo de 2013, recupera partes de dos motores de cohetes del fondo marino del Atlántico. Los cohetes de la misión Apolo 11 de 1969 siguen siendo propiedad de la NASA.

5 de agosto de 2013 – Se anuncia que Bezos comprará The Washington Post. Bezos se convierte oficialmente en propietario el 1 de octubre.

1 de enero de 2014 – Bezos es evacuado en un helicóptero de la Armada ecuatoriana de las Islas Galápagos después de desarrollar cálculos renales. Un portavoz de Amazon informa posteriormente que no requirió cirugía.

24 de noviembre de 2015 – La compañía de Bezos, Blue Origin, aterriza con éxito un cohete en la Tierra después de un vuelo espacial. En el pasado, los cohetes se desechaban después de lanzar naves espaciales. Los cohetes reutilizables reducirían sustancialmente el costo de los vuelos espaciales.

18 de julio de 2016 – Amazon confirma que Bezos tiene un cameo como extraterrestre en la película «Star Trek Beyond».

14 de diciembre de 2016 – Junto con otros ejecutivos de tecnología, Bezos se reúne con el presidente electo Donald Trump en la Torre Trump para discutir temas como educación, comercio e inmigración.

5 de septiembre de 2018 – Bezos contribuye con US$ 10 millones a With Honor, una organización no partidista y un súper PAC que tiene como objetivo aumentar el número de veteranos de guerra en la política.

13 de septiembre de 2018 – Bezos anuncia a través de Twitter que él y su esposa destinarán US$ 2.000 millones a un fondo llamado «Bezos Day One Fund». El fondo apoyará a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a familias sin hogar y crearán una red de centros preescolares en comunidades de bajos ingresos.

9 de enero de 2019 – En una declaración conjunta, Bezos y su esposa, MacKenzie, anuncian que se divorciarán después de 25 años de matrimonio.

31 de enero de 2019 – Por primera vez, Amazon tiene ventas anuales por US$ 200.000 millones.

7 de febrero de 2019 – En una publicación de blog, Bezos acusa a AMI, el editor del National Enquirer, de intentar extorsionarlo, alegando que AMI amenazó con publicar fotos comprometedoras de él.

6 de marzo de 2019 – Se anuncia Haven, el nombre de la empresa creada por Bezos, Warren Buffett y Jamie Dimon para mejorar el sistema de atención médica.

30 de marzo de 2019 – Un investigador que trabaja para Bezos para averiguar cómo la evidencia de su relación extramarital fue proporcionada al National Enquirer afirma que Arabia Saudita tuvo acceso a la información antes de que se filtraran las fotos y los textos. En un artículo de opinión para el Daily Beast, Gavin de Becker dice que el liderazgo saudí quería dañar a Bezos debido a la cobertura de The Washington Post sobre el asesinato de Jamal Khashoggi.

4 de abril de 2019 – Bezos y su esposa anuncian que acordaron los términos del divorcio y que MacKenzie Bezos se quedará con el 25% de las acciones de Amazon propiedad de la pareja, lo que le daría una participación del 4% en la empresa. Bezos mantendrá el control de voto sobre todas las acciones de MacKenzie y también mantendrá todos sus intereses en The Washington Post y Blue Origin.

9 de mayo de 2019 – Bezos presenta el nuevo motor de cohete de Blue Origin y una maqueta del módulo de aterrizaje lunar que quiere usar para transportar carga o personas a la Luna. La primera misión del módulo de aterrizaje lunar está programada para 2024.

17 de febrero de 2020 – Bezos destina US$ 10.000 millones al Bezos Earth Fund, una nueva iniciativa para respaldar a científicos, activistas y organizaciones que trabajan para mitigar el impacto del cambio climático.

7 de abril de 2020 – Bezos ocupa el primer lugar en la lista anual de multimillonarios de Forbes, con un patrimonio neto de 113.000 millones de dólares.

29 de julio de 2020 – Bezos, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, el presidente ejecutivo de la empresa matriz de Google, Sundar Pichai, y el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifican ante un subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de EE.UU. para abordar las preocupaciones de que sus negocios puedan estar dañando la competencia.

19 de octubre de 2020 – La Academia Bezos, la primera ubicación de una red de escuelas preescolares gratuitas que atienden a niños en comunidades desatendidas liderada por el fondo Day One Fund de Bezos, abre en Des Moines, Washington.

16 de noviembre de 2020 – Bezos anuncia que otorgará US$ 791 millones en subvenciones como parte de su Bezos Earth Fund a 16 organizaciones que trabajan para proteger el medio ambiente. El fondo es parte de la promesa de US$ 10.000 millones de Bezos para apoyar a científicos, activistas, ONGs y organizaciones que trabajan para proteger el medio ambiente.

