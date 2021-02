No, no publiques tu tarjeta de vacunación en redes sociales, advierte Better Business Bureau

Noticias

(CNN) –– No importa cuán emocionado estés por recibir tu vacuna, Better Business Bureau advierte que no debes compartir fotos de tu tarjeta de vacunación contra el covid-19.

«Desafortunadamente, tu tarjeta tiene tu nombre completo y fecha de nacimiento. Así como información sobre dónde recibió su vacuna», dijo BBB en un comunicado de prensa. «Si la configuración de privacidad de tus redes sociales no es alta, es posible que entregues información valiosa para que cualquiera la use».

Otro problema de compartir tu tarjeta de vacunación en redes sociales es que facilitas a los estafadores crear cartillas de imitación que pueden vender, como lo hicieron algunos en Gran Bretaña, según BBB. Better Business Bureau, que se traduce como Agencia de Mejores Negocios, es una organización sin fines de lucro. Esta asociación trabaja para exponer el fraude y proporcionar información a los consumidores.

En lugar de publicar tu tarjeta de vacunación, puedes compartir la etiqueta de la vacuna, sugirió BBB. También recomendó revisar la configuración de tus redes sociales para asegurarte de saber quién puede ver su información.

El Departamento de Defensa publicó en diciembre las primeras imágenes de la tarjeta de registro para la vacuna contra el covid-19 y de kits de vacunación.

Según la Dra. Kelly Moore, las tarjetas de vacunación serán la forma «más sencilla» de hacer seguimiento a las vacunas de covid-19. Moore es directora asociada de Immunization Action Coalition, que apoya a los trabajadores de primera línea que administrarán las vacunas contra el coronavirus.

Las clínicas de vacunación también reportarán a sus registros estatales de inmunización qué vacuna se administró. De modo que, por ejemplo, una entidad podría realizar una consulta si no sabe dónde recibió un paciente la primera dosis.

Se han administrado más de 31 millones de dosis de vacunas contrae el covid-19 en Estados Unidos. Así lo registraron datos publicados el domingo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

John Bonifield y Amir Vera de CNN, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.