Hilton Valentine, guitarrista de The Animals, falleció a los 77 años

(CNN) — El guitarrista de The Animals, Hilton Valentine, mejor conocido por el icónico riff de apertura del arreglo de la banda de rock inglesa «The House of the Rising Sun», murió a los 77 años.

El sello discográfico de la banda, ABKCO Music, anunció la muerte de Valentine en un comunicado el viernes, diciendo que se enteró de la muerte del guitarrista por su esposa, Germaine Valentine. El comunicado no identificó la causa de la muerte.

Hilton Valentine comenzó a tocar la guitarra cuando era adolescente y crecía en North Shields, Northumberland, dijo el sello. Después de perfeccionar sus habilidades tocando con otros grupos, Valentine fue contratado en 1963 para formar The Animals, junto con Eric Burdon, Alan Price, el bajista Chas Chandler y el baterista John Steel.

The Animals posan para una foto promocional en 1964. De izquierda a derecha: John Steel, Alan Price, Eric Burdon, Chas Chandler y Hilton Valentine.

‘The House of the Rising Sun’

La fama de la banda alcanzó nuevas alturas con su versión de 1964 de «The House of the Rising Sun», una balada folclórica tradicional que había sido interpretada previamente por cantantes populares como Woody Guthrie y Bob Dylan.

Pero la versión de The Animals transformó la canción en un éxito de rock ‘n’ roll, comenzando con el icónico riff de guitarra eléctrica de Valentine. Fue un éxito en ambos lados del Atlántico, encabezando las listas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Rolling Stone la ubicó en el puesto 123 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

En 1994, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, que llamó a The Animals «maestros intérpretes de canciones existentes, que las actualizan con una dureza de clase trabajadora y les dan una nueva vida».

Hilton Valentine se quedó con The Animals durante cuatro años y luego participaría en varias reuniones. Lanzó un álbum en solitario en 1969. Tocó con varios grupos en los últimos años, tiempo durante el cual vivió en Connecticut.

«¡El opus de apertura de Rising Sun nunca sonará igual!», escribió Burdon en Instagram sobre la muerte de Valentine. «¡No solo lo tocaste, lo viviste! Con el corazón roto por la repentina noticia del fallecimiento de Hilton. Lo pasamos muy bien juntos, Geordie muchacho. Desde North Shields hasta el mundo entero … Rock In Peace».