Las 5 cosas que debes saber este 29 de enero: La peor contracción económica de EE.UU. en 70 años

La economía de EE.UU. tuvo en 2020 su peor contracción desde 1946

La economía estadounidense creció a una tasa anualizada y ajustada estacionalmente del 4% en el cuarto trimestre de 2020, tal como lo habían pronosticado los economistas, informó el jueves el Departamento de Comercio. Sin embargo, eso no compensó un primer trimestre malo y un histórico y terrible segundo trimestre.

Biden firma un decreto para reabrir la inscripción a Obamacare

El presidente Joe Biden reabrió la inscripción en los mercados de seguros de salud para la Ley del Cuidado de Salud Asequible, como parte de una serie de acciones ejecutivas relacionadas con la atención médica, dando un paso para ayudar a los estadounidenses sin seguro médico que el expresidente Donald Trump rechazó.

Ivermectina: el medicamento no probado que estalló en América Latina

No hay una base científica sólida para decir que la ivermectina se puede usar contra el covid-19 o no. ¿Qué dicen los médicos? Entrevistamos a varios para que sepas los hechos médicos, no los rumores de redes. Además, esto es lo que sabemos sobre la colchicina y plitidepsina, otros medicamentos relacionados con tratamientos para el covid-19.

México ya es el tercer país con más muertes por covid-19 en el mundo

La vacuna AstraZeneca solo se recomienda para menores de 65 años, dicen los funcionarios de salud alemanes

Inteligencia de EE.UU. advierte sobre el extremismo interno

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de amenazas debido al continuo potencial de violencia a raíz de la toma de posesión presidencial, incluidas las preocupaciones de que extremistas internos puedan envalentonarse por el ataque al Capitolio en Washington.

¿Cómo termina la fiebre por las acciones de GameStop?

Desde Wall Street hasta la Casa Blanca, todos están viendo las acciones de GameStop. ¿Qué está pasando? Te lo explicamos.

A la hora del café

Usar doble mascarilla para protegerse del covid-19: una tendencia con propósito

Los funcionarios de salud pública sugieren usar doble mascarilla como una forma de aumentar el nivel de protección ante el coronavirus.

Las poblaciones de tiburones y rayas caen un 70%, acercándose al ‘punto de no retorno’

Algunas especies de tiburones y rayas podrían desaparecer de nuestros mares por completo después de una fuerte caída en su número debido a la sobrepesca en los últimos 50 años.

España lanza tren bala de bajo costo entre Madrid y Barcelona

La ambiciosa expansión del servicio ferroviario de alta velocidad del país parece ir a toda marcha este año.

Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas

La exestrella de televisión y su guardaespaldas, Dan Hayhurst, se casaron en Nochebuena en su casa en la isla de Vancouver, confirmó un representante de Anderson a CNN.

La cifra del día

US$ 3.500 millones

La aerolínea Southwest reportó que perdió un récord de US$ 3.500 millones en 2020.

La cita del día

«Vacunarse no significa tener un pase gratuito para viajar»

El Dr. Anthony Fauci pide cautela sobre viajar, una vez que se recibe la dosis de la vacuna contra el covid-19.

Selección del día

Y para terminar…

Esta es la serie original de Netflix más exitosa de todos los tiempos

Netflix dio a conocer el nombre de la serie original más exitosa de la plataforma hasta el momento. La compañía reveló que la audiencia de esta producción es de aproximadamente 82 millones de personas. Conoce cuál es.

