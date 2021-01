Esto es Robinhood, la aplicación gratuita que es clave en la locura por GameStop

Noticias

Nueva York (CNN Business) — La revolución de la negociación bursátil -o trading- libre de Robinhood ayudó a allanar el camino rumbo el reciente caos en Wall Street por las acciones de GameStop y otras impulsado desde Reddit.

El auge de Robinhood significa que la capacidad de comprar acciones, por capricho, está ahora al alcance de todos. Robinhood ha abierto la inversión a las masas.

Todo lo que necesitas saber sobre cómo un grupo de Reddit hizo que se dispararan las acciones de GameStop

Las corredurías en línea rivales se vieron obligadas a imitar el modelo comercial de cero comisiones de Robinhood, y algunas unieron sus fuerzas solo para sobrevivir.

Atrás quedaron los días en que las estrategias comerciales sofisticadas, como el comercio de opciones y el apalancamiento, se dejaban a los ricos de Wall Street. El trading libre, junto con los foros de mensajes de Reddit, ha nivelado el campo de juego, para bien o para mal.

«Se está produciendo un cambio cultural», dijo Vlad Tenev, codirector ejecutivo y cofundador de Robinhood, a CNN Business en una entrevista realizada antes de que la turba de Reddit se uniera para enviar GameStop, AMC y otras acciones a la luna. (Robinhood rechazó las preguntas de seguimiento sobre el fenómeno de Reddit).

«Hay un gran grupo de personas que piensan que invertir es una cosa seria solo para quien usa un traje frente a una terminal», dijo Tenev, quien nació en la Bulgaria de la era soviética. «Esa ha sido la escuela de pensamiento heredada».

WallStreetBets ha hecho añicos esa noción.

‘El acceso es la parte más importante’

Así es como pequeños inversionistas sacuden a Wall Street 1:05

La comunidad de Reddit ha cautivado al mundo financiero al unirse para desencadenar breves apretones épicos que están golpeando a los fondos de cobertura y otras empresas. GameStop por sí solo se ha disparado un insondable 1.500% este año.

Los Redditors se han centrado en empresas que son populares entre los vendedores en corto, que apuestan a que una acción caerá tomando prestadas las acciones y vendiéndolas, con la esperanza de volver a comprarlas a un precio más bajo y embolsarse la diferencia. Las ventas en corto son extremadamente riesgosas porque, en teoría, las pérdidas son infinitas.

Nada de esto sería posible sin el trading libre y el acceso a dinero prestado barato, lo que amplifica las apuestas.

«El acceso es la parte más importante: fácil, gratuito y disponible», dijo Jaime Rogozinski, quien fundó WallStreetBets hace nueve años, a Julia Chatterley de CNN Business el jueves. «Pueden ingresar instantáneamente y participar y comenzar a usar estas sofisticadas herramientas de apalancamiento que son capaces de explotar la asimetría del dinero. Están forzando las cartas de los grandes».

Tenev dijo que el pensamiento de la vieja escuela de que se necesita un traje para invertir está «correlacionado con el pensamiento de que la inversión es principalmente para personas ricas».

«Nuestro enfoque es un poco diferente, que no es necesario ser rico para hacerlo», dijo el cofundador de Robinhood. «No es necesario tener un doctorado en finanzas. No es necesario estudiar minuciosamente el análisis fundamental, o el análisis técnico en particular, y observar los promedios móviles».

De hecho, el movimiento de Wall Street Bets muestra el impacto que pueden tener los inversores minoristas cuando se unen. Aunque algunos usuarios de Reddit están haciendo sus apuestas basándose en un análisis fundamental, muchos están motivados por un deseo populista de castigar a los fondos de cobertura y otros inversores de élite.

Prohibición de las compras de GameStop

GameStop pronostica pérdidas, pero sus acciones suben 2:06

Robinhood ha sido objeto de críticas durante la saga GameStop, desde todos lados.

Algunos ven el episodio como una prueba de cómo el trading libre y las tasas de interés bajísimas pueden ser contraproducentes. En esencia, el funcionamiento normal de los mercados de capital ha sido interrumpido por una turba en línea.

Al mismo tiempo, Robinhood ha enfurecido a la comunidad de WallStreetBets y otros al restringir esta semana el comercio de acciones altamente volátiles.

Primero, Robinhood, al igual que otros corredores, aumentó los requisitos de margen tanto en GameStop como en AMC al 100%, lo que indica una profunda preocupación por la extrema volatilidad de las acciones.

Las cuentas de margen permiten a los inversores comprar acciones y otros valores con dinero prestado. Para protegerse de las fuertes liquidaciones, los inversores deben mantener una cantidad mínima de capital siempre que mantengan las acciones.

Robinhood fue un paso más allá el jueves al prohibir a los usuarios comprar acciones de GameStop, AMC, Best Buy, Bed Bath & Beyond, Nokia y otras favoritas de Reddit. Otros corredores tomaron medidas similares.

WallStreetBets enfocó su ira sobre Robinhood, argumentando que es injusto que los inversores minoristas no puedan comprar estas acciones, pero Wall Street sí.

Presentan demanda colectiva contra Robinhood tras la indignación por las restricciones a la compra de acciones de GameStop

«Imagina estar del lado de los pequeños como Robinhood», escribió un usuario. «Otra correduría encubridora pagada por los grandes jugadores. Me cambiaré a otra correduría una vez que esto termine y espero que todos aquí también lo hagan».

El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, criticó la decisión en una serie de tuits.

«O @RobinhoodApp permite el trading libre o es el final de Robinhood. Punto», dijo Portnoy.

Tanto el republicano Ted Cruz como la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez pidieron de inmediato una investigación sobre la decisión de Robinhood, una coincidencia de ideas poco probable.

Horas después de implementar las restricciones el jueves, Robinhood pareció dar marcha atrás y dijo que reanudaría las compras limitadas de esos valores a partir del viernes.

«Esta fue una decisión de gestión de riesgos y no se tomó en la dirección de los creadores de mercado a los que nos dirigimos», dijo Robinhood en una publicación de blog. «Estamos comenzando a abrir la negociación de algunos de estos valores de manera responsable».

La compañía dijo que la medida se tomó para mantener a Robinhood en línea con los requisitos que debe cumplir como firma de corretaje, como las obligaciones de capital neto de la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC) y los depósitos de la cámara de compensación.

«Algunos de estos requisitos fluctúan en función de la volatilidad en los mercados y pueden ser sustanciales en el entorno actual», dijo en la publicación. «Estos requisitos existen para proteger a los inversores y los mercados, y nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades para cumplirlos».

Durante una entrevista el jueves por la noche con CNBC, Tenev agregó que la compañía recurrió a líneas de crédito como una «medida proactiva» porque los requisitos de depósito de la cámara de compensación dictan cuánto la compañía podría permitir a los clientes comprar ciertas acciones.

«En consonancia con nuestra misión y lo que queremos hacer, queremos ponernos en condiciones de permitir que nuestros clientes sean lo más irrestrictos posible de acuerdo con los requisitos y la normativa», dijo. «Usamos esas líneas de crédito para poder maximizar, dentro de lo razonable, los fondos que tenemos que depositar en las cámaras de compensación».

Interrupciones y tragedia

El drama de Reddit es solo el último de una serie de controversias en torno a Robinhood.

Con su crecimiento de usuarios disparado, la aplicación emergió como ganadora de la pandemia. La gente atrapada en casa, algunos de ellos con cheques de estímulo para gastar, descubrió lo fácil que era apostar en acciones.

Robinhood recibió US$ 8.600 millones en una ronda de financiamiento en julio, solo para recaudar otros US$ 200 millones con una valoración aún mayor de US$ 11.200 millones en agosto.

Pero Robinhood no invirtió lo suficiente en la infraestructura necesaria para administrar a todos los usuarios que acudían en masa a la aplicación. Sufrió decenas de cortes e interrupciones en 2020, incluida una que impidió que los usuarios de Robinhood participaran en un rally épico a principios de marzo.

En la entrevista, Tenev dijo que Robinhood ha realizado «enormes mejoras» en la flexibilidad y redundancia del sistema para minimizar el riesgo de interrupciones similares. Sin embargo, Robinhood sufrió interrupciones a principios de esta semana durante el auge del volumen de operaciones, según Downdetector.

WallStreetBets, el foro de Reddit que está asustando a Wall Street, se apagó brevemente, lo que provocó otro frenesí

Robinhood también ha atraído el escrutinio de legisladores y reguladores.

En junio, la familia de un estudiante universitario de 20 años dijo que este murió por suicidio después de una confusión sobre un saldo aparentemente negativo de US$ 730.000 en su cuenta de Robinhood. El estudiante estaba usando la aplicación para intercambiar opciones y su familia cree que la interfaz de Robinhood lo confundió.

Los cofundadores de Robinhood dijeron que estaban «personalmente devastados por esta tragedia» y en respuesta anunciaron una serie de cambios en la oferta de opciones y la interfaz de usuario.

‘Duro pero extremadamente gratificante’

El grupo de inversores que sorprendió a Wall Street 30:22

El mes pasado, los reguladores acusaron a Robinhood de atraer a inversionistas sin experiencia con elementos de juegos como confeti de colores y otras técnicas de mercadotecnia agresivas. Robinhood no estuvo de acuerdo con las acusaciones.

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Robinhood de engaño por las revelaciones de la aplicación sobre el pago por flujo de órdenes, la práctica en la que se les paga a los corredores para enrutar las operaciones a través de los creadores de mercado, como las firmas comerciales de alta frecuencia. Sin admitir culpabilidad, Robinhood acordó resolver el caso de la SEC con una multa de US$ 65 millones.

¿Cómo termina la fiebre por las acciones de GameStop?

Para tratar con sus reguladores, Robinhood ha reforzado su equipo de gestión, incluso contratando a exejecutivos de Fidelity y Wells Fargo y nombrando al excomisionado de la SEC Dan Gallagher como su director legal.

«Fue difícil», dijo Tenev sobre 2020, «pero extremadamente gratificante superar estos desafíos y cruzar al otro lado. Somos mucho más fuertes como empresa de lo que éramos a principios de 2020».

Eso es bueno, porque las últimas semanas sugieren que el 2021 tampoco será un paseo por el parque.

– Clare Duffy contribuyó a este informe