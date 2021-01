Bolivia recibe el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19

Noticias

(CNN) — Bolivia recibió su primer lote de vacunas Sputnik V. Con esto se convierte en el segundo país de América Latina en utilizar la vacuna de fabricación rusa en su lucha contra el covid-19, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

El envío, en total 20.000 dosis de vacunas, llegó el jueves a la ciudad boliviana de La Paz, informó el ministerio en un comunicado.

El 30 de diciembre, Rusia firmó un acuerdo con Bolivia para proporcionar al país sudamericano dosis suficientes de la vacuna Sputnik V para 2,6 millones.

Argentina fue el primer país de la región en administrar el uso de vacunas Sputnik V, de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa de Rusia. Argentina comenzó a vacunar a sus ciudadanos con Sputnik V a finales de diciembre, según su presidente Alberto Fernández.

Varios países de América Latina también han llegado a acuerdos con Rusia para importar la vacuna. El martes, México dijo que la vacuna Sputnik V se entregará al país «pronto», mientras que Venezuela también formalizó un acuerdo con Rusia para comprarla a fines de diciembre.

