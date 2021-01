Tesla presenta rediseño del Model S con nuevo interior y rango de 836 km

Noticias

(CNN Español) — Tesla anunció este miércoles el primer gran rediseño del Model S, el vehículo eléctrico que la empresa californiana lanzó en 2012.

Esta nueva generación del Model S no solo trae cambios importantes en la cabina, sino también pequeños cambios en el exterior, un sistema que le permite tener un rango de más de 836 kilómetros, y un tren motriz que le permite acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de dos segundos. Tesla dice que esto hace que sea el «vehículo de producción con aceleración más rápida jamás fabricado».

Más allá de la potencia y el rango de carga que ofrece este Tesla, lo que más emocionará a muchos a es el nuevo diseño de la cabina, una de las principales críticas que ha tenido la empresa por no renovar mucho este aspecto en comparación con otros fabricantes en la industria, como lo han expresado múltiples usuarios en el foro de Tesla.

La gran pantalla vertical del anterior Model S ha sido eliminada en favor de una pantalla horizontal que se parece mucho a lo que tienen el Model X y el Model Y, pero con biseles más pequeños que le dan un aspecto hasta más moderno.

El volante de este nuevo vehículo de Tesla llega también con una forma de «U», similar al incorporado en la segunda generación del Roadster. Además, Tesla está incluyendo la pantalla detrás del volante (algo que no tienen el Model 3 y Model Y) y una nueva pantalla que está ubicada en la consola central para que los pasajeros en la parte trasera puedan consumir contenido o jugar videojuegos.

La nueva generación del Model S está dividida en tres versiones, denominadas como Long Range, Plaid y Plaid+. El Long Range logra una velocidad máxima de 249 kilómetros por hora y un rango de 663 kilómetros. El Plaid+, que es el más avanzado, logra una velocidad máxima de 321 kilómetros por hora y más de 836 kilómetros de rango. El Plaid, por su parte, ofrece la misma velocidad máxima del Plaid+, pero tiene un rango de 627 kilómetros.

El nuevo Model S de Tesla tiene un precio inicial de US$ 79.990 por el Long Range, seguido del Plaid con un precio de US$ 119.990 y Plaid+ con precio de US$ 139.990. Cambios en colores en la pintura y el interior, al igual que los rines y el sistema de «piloto automático» representan costos adicionales. Estos modelos estarán disponibles en marzo, con excepción del Plaid+ que estará «más adelante en 2021».

El anuncio de este nuevo auto de Tesla llegó justo con los reportes financiaros del cuarto trimestre de 2020, los cuales resultaron con unos ingresos ajustados de US$ 903 millones (excluyendo ítems especiales) que representan más del doble del mismo periodo el año anterior. Sin embargo, esta gran suma se quedó corta de los US$ 1.100 millones pronosticados por analistas. A pesar de esto, Tesla logró unos ingresos de US$ 10.700 millones, un incremento del 46 % comparado con el año anterior.

Además, este es el primer año en el que Tesla es rentable al incrementar un 31% los ingresos durante todo el año y uno ingresos ajustados con un incremento de más del 6.700% en comparación con 2019.

La empresa estima que tendrá ventas con un incremento de al menos un 50% anualmente, comenzando en 2021.

Con información de Chris Isidore de CNN Business