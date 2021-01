Bernie Sanders recauda US$ 1,8 millones para caridad con mercancía inspirada en el meme de inauguración

Noticias

(CNN) — El senador Bernie Sanders ha recaudado US$ 1,8 millones para la caridad a través de la venta de mercancía inspirada en la foto viral de él y sus guantes el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

El equipo del senador de Vermont comenzó a vender sudaderas y camisetas con la foto, que inspiró innumerables memes, en su tienda de campaña el jueves pasado.

La sudadera negra de cuello redondo de US$ 45 parece ser tan popular como el meme: la primera tirada del producto se agotó en menos de 30 minutos el jueves por la noche, según un comunicado de prensa de la oficina de Sanders.

«Se agregaron más artículos durante el fin de semana y se agotaron el lunes por la mañana», dijo el comunicado de prensa.

Todo el dinero recaudado se distribuirá a varias organizaciones benéficas en su estado natal de Vermont, según el comunicado.

Bernie Sanders, el atuendo de Gaga y otros momentos memorables de la investidura de Biden. (Pero sobre todo Bernie)

«Jane y yo quedamos asombrados por toda la creatividad mostrada por tanta gente durante la última semana, y estamos contentos de poder usar mi fama en Internet para ayudar a los habitantes de Vermont que lo necesitan», dijo Sanders en el comunicado.

«Pero incluso esta cantidad de dinero no sustituye la acción del Congreso, y haré todo lo que pueda en Washington para asegurarme de que los trabajadores de Vermont y de todo el país obtengan el alivio que necesitan en medio de la peor crisis que hemos enfrentado desde la Gran Depresión».

Estas son las sudaderas que vende la campaña de Bernie Sanders.

Los fondos recolectados por Sanders apoyarán a varias organizaciones caritativas

Las organizaciones benéficas que Sanders eligió para beneficiarse de las ventas de mercadería incluyen: Agencias del área para personas mayores para financiar Meals on Wheels en Vermont, Agencias de acción comunitaria de Vermont, Feeding Chittenden, Vermont Parent Child Network, The Chill Foundation, Centros para personas mayores en Vermont a través de las Agencias del área y Bistate Primary Care para mejoras en la atención dental en Vermont.

Age Well, el mayor proveedor de Meals on Wheels en Vermont, dijo en Twitter que está «ASOMBRADO por el apoyo a nuestro programa Meals on Wheels» a través de las ventas de sudaderas.

«En nombre de todas las agencias del área y nuestros socios en la comunidad que nos ayudan a brindar servicios de comidas, este es un regalo tremendo y no podríamos estar más agradecidos», dijo Jane Catton, directora ejecutiva de Age Well, a WCAX, afiliada de CNN.

Mujer que hizo los guantes de Bernie Sanders dice que no tiene más para vender

Sanders no es el único que usa el momento viral como una oportunidad para recaudar dinero para organizaciones benéficas.

Como parte del acuerdo de licencia para poner la famosa foto en camisetas, sudaderas y calcomanías, Getty Images donará sus ganancias de la licencia a Meals on Wheels America, según el comunicado de prensa.

Burton Snowboards, que fabrica el abrigo que Sanders usó el día de la inauguración, donó 50 chaquetas al Departamento de Niños y Familias de Burlington en nombre del senador.

Inspirado por las donaciones de Sanders, una mujer de Texas, Tobey King, subastó una muñeca hecha a mano de Sanders y recaudó más de US$ 40.000 para Meals of Wheels America.

«El senador Sanders ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores defensores de Meals on Wheels», dijo a CNN Jenny Young, vicepresidenta de comunicaciones de Meals on Wheels America, antes de que terminara la subasta, «y es increíble ver cómo su inesperado momento en el centro de atención está inspirando a otros a unirse a la lucha para abordar también el hambre y el aislamiento de las personas mayores».