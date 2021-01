Tom Brady contra Patrick Mahomes en el Super Bowl, es como ver a Michael Jordan enfrentar a LeBron James en una final de la NBA

Noticias

(CNN)– Es la reunión del, para muchos, más grande de todos los tiempos y su potencial sucesor, y los aficionados al fútbol americano están salivando ante ello. Tom Brady y Patrick Mahomes se enfrentarán en el Super Bowl LV, el 7 de febrero, después de llevar a sus equipos a la victoria el domingo de campeonato de cada conferencia.

Los Buccaneers de Tampa Bay, de Brady, sorprendieron a los Packers de Green Bay Packers al rojo vivo 31-26 en el campeonato de la NFC, mientras que los Chiefs de Kansas City, de Mahomes, derrotaron a los Bills de Buffalo 38-24 en el campeonato de la AFC.

(Ryan Kang / AP)

Y dada la diferencia de edad de 18 años entre los dos mariscales de campo estrella, los fanáticos están encantados con la idea de que Brady, de 43 años, se enfrente a Mahomes, de 25, en Tampa Bay dentro de dos semanas.

Tom Brady, de vuelta a un Super Bowl 1:30

Algunos los compararon con las dos ediciones de Yoda de las películas de Star Wars y la serie de televisión The Mandalorian.

Brady and Mahomes playing in the Super Bowl ⏳ pic.twitter.com/fbiK9SczpM

— SportsCenter (@SportsCenter) January 25, 2021

Otros tuitearon fotos que anunciaban el choque de los dos titanes con imágenes de dos cabras, lo que sugiere que tanto Brady como Mahomes son dos de los mejores jugadores de todos los tiempos (G.O.A.T por sus siglas en inglés), mientras que otros lo compararon con un joven Kobe Bryant frente a un Michael Jordan mayor.

Mahomes vs Brady pic.twitter.com/i2WixwcyB6

— Twitter Sports (@TwitterSports) January 25, 2021

El ex mariscal de campo de los Cowboys de Dallas y ahora comentarista de CBS, Tony Romo, lo describió como un «enfrentamiento de todos los tiempos» y lo comparó con «LeBron y Jordan jugando en las Finales (NBA)».

También será el primer enfrentamiento de Super Bowl entre los mariscales de campo ganadores de los dos Super Bowls anteriores.

Al ganar el domingo, Brady avanzó a su décimo Super Bowl: nueve con los Patriots de Nueva Inglaterra y ahora uno con los Buccaneers después de firmar con ellos antes de esta temporada.

Y como lo hizo la última vez que llegó al gran juego, en 2019, celebró con estilo con su compañero de equipo de los Patriots, Rob Gronkowski, quien también se mudó a Tampa Bay antes de esta temporada.

W pic.twitter.com/N8PhGC4KGK

— Tom Brady (@TomBrady) January 25, 2021

La forma en que Brady ayudó a transformar a los Buccaneers ha sido notable, llevando al equipo al Super Bowl cuando el año pasado ni siquiera lograron llegar a la postemporada.

Las claves de Brady para llevar a los Bucaneers a la postemporada

NFL: Buccaneers regresan a la postemporada con Tom Brady 4:38

Para Mahomes, por otro lado, sus acciones solo están aumentando. Jugará en su segundo Super Bowl consecutivo después de haberlo ganado el año pasado y se unió a Kurt Warner, Brady y Russell Wilson como los únicos mariscales de campo en llegar al Super Bowl dos veces en sus primeras cuatro temporadas en la NFL, según NFL Research.

Patrick Mahomes, el presente y futuro de la NFL 2:22