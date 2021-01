Reaccionan líderes extranjeros y en México al anuncio de que Andrés Manuel López Obrador tiene covid-19

Noticias

(CNN Español) — Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara en Twitter que había dado positivo por coronavirus, líderes extranjeros, así como expresidentes mexicanos y funcionarios del país le enviaron mensajes de solidaridad.

Nicolás Maduro

El asediado presidente de Venezuela «se solidariza con su homólogo mexicano @lopezobrador_ tras contagiarse de COVID-19», dijo la cuenta oficial de Twitter de Prensa Presidencial de Venezuela.

#HaceMinutos 📰 | Presidente @NicolasMaduro se solidariza con su homólogo mexicano @lopezobrador_ tras contagiarse de COVID-19. Más información ➡️ https://t.co/g3fCzYEJbV pic.twitter.com/6MLmJ4jkvx

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 25, 2021

José Luis Alomía: El presidente López Obrador se encuentra estable

Alberto Fernández

En su cuenta de Twitter, el presidente de Argentina dijo que recibió con pesar la noticia del contagio de López Obrador y le deseo pronta recuperación. «Sé que su pueblo lo necesita y que América Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir».

Con sincero pesar recibí la noticia del contagio de COVID-19 de nuestro querido Andres Manuel @lopezobrador_ Deseamos que pronto se recupere. Sé que su pueblo lo necesita y que America Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir. https://t.co/raBx2UcKg1

— Alberto Fernández (@alferdez) January 25, 2021

Juan Orlando Hernández

El presidente de Honduras expresó su solidaridad con el mandatario mexicano y dijo que está en sus oraciones para que se recupere y «que pueda estar al 100% al frente de sus funciones».

Mi solidaridad con el Señor Presidente de 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 🇲🇽, y amigo de 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 🇭🇳, @lopezobrador_; nuestras oraciones por una pronta recuperación del Covid-19 para que pueda estar al 100% al frente de sus funciones. https://t.co/yZ9iRqyTt2

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) January 25, 2021

Justin Trudeau

«Lamento escuchar la noticia, @LopezObrador_ – Sophie y yo le deseamos una completa y veloz recuperación del virus», escribió el primer ministro de Canadá en un mensaje de Twitter dirigido al presidente mexicano.

Sorry to hear the news, @LopezObrador_ – Sophie and I wish you a full and speedy recovery from the virus.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2021

Enrique Peña Nieto

El expresidente de México, a quien López Obrador sucedió en el cargo, lamentó que el mandatario esté contagiado. «Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación».

Lamento que el Presidente @lopezobrador_ esté contagiado de COVID-19. Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) January 25, 2021

Felipe Calderón

El también expresidente de México y uno de los principales críticos de la gestión de López Obrador dijo que deseaba «sinceramente, una pronta recuperación al presidente @lopezobrador_».

Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al Presidente @lopezobrador_ https://t.co/QmROLh2RsJ

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 25, 2021

Marcelo Ebrard

El canciller mexicano le envió sus mejores deseos al presidente López Obrador y dijo que «saldrá adelante».

Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación de México le deseo pronta recuperación a López Obrador y confirmó que lo reemplazará en las conferencias matutinas que a diario realiza el presidente mexicano.

Le deseo pronta recuperación, Señor presidente, y, por supuesto, de acuerdo a su instrucción atenderemos las conferencias matutinas para seguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso. https://t.co/jdQ4sLMQjM

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 25, 2021

Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confió en que el presidente saldrá bien. «Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza», escribió.

Vas a salir bien Presidente. Segura de ello. Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza. Aquí estamos desde la Ciudad en el trabajo para salir adelante. Ánimo. https://t.co/ITqjBygtDt

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 25, 2021

FOTOS | Gobernantes y políticos que se han contagiado de coronavirus

| El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo por covid-19, anunció el propio mandatario el domingo 24 de enero de 2021.

| El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo por coronavirus, anunció el Palacio del Elíseo el jueves 17 de diciembre de 2020. Macron se mantuvo aislado durante 7 días, trabajando de forma remota. (Photo by MARTIN BUREAU/POOL/AFP via Getty Images)

| Políticos y gobernantes que se han contagiado de coronavirus – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y la ex primera dama Melania Trump dieron positivo por coronavirus, junto con una de las principales asesoras de Trump, Hope Hicks, según anunció la Casa Blanca el 1 de octubre de 2020. Mira más en esta galería.

| Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, contrajo coronavirus y estuvo en casa recuperándose. (Crédito: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

| La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez anunció el 9 de julio de 2020 que tenía coronavirus. En su cuenta de Twitter publicó: “He dado positivo a covid-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante”.

| Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, anunció el 9 de julio de 2020 que había dado positivo por covid-19. “Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado”, escribió Cabello. (Crédito: Carolina Cabral/Getty Images)

| El 7 de julio de 2020, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio a conocer que dio positivo para covid-19, hablando en la televisión pública. Bolsonaro durante mucho tiempo había desestimado el coronavirus como una “pequeña gripe”. “Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí“, dijo el mandatario.

| El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo por covid-19, según informó el mandatario el 16 de junio de 2020 en cadena de radio y televisión. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)

| El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pasó una semana en el hospital, incluyendo tres noches en la unidad de cuidados intensivos, tras dar positivo por coronavirus, en marzo de 2020. El mandatario salió del hospital en abril, recuperado. (Foto: No 10 Downing Street via Getty Images)

| María Eugenia Vidal, exgobernadora Buenos Aires, confirmó a través de Twiter, el 16 de junio de 2020, que dio positivo para coronavirus, aunque fue asintomática. (JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

| El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Davi Alcolumbre, resultó positivo para coronavirus en marzo de 2020. Se recuperó en su hogar, pues no necesitó hospitalización. (SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

| Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, dio positivo en la prueba de coronavirus, según anunció el 16 de marzo de 2020. Torra continuó con sus labores en confinamiento y regresó a su oficina el 1 de abril tras dar finalmente negativo en los exámenes. (PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

| Nadine Dorries, ministra de Salud de Reino Unido, contrajo coronavirus en marzo de 2020. Fue la primera parlamentaria británica en dar positivo. Boris Johnson y su prometida Carrie Symonds estuvieron en una recepción con Dorries antes de que el primer ministro diera positivo. Dorries estuvo en aislamiento en su hogar y se recuperó. (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

| Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno español, se infectó de coronavirus según se informó el 25 de marzo de 2020. Tuvo que ser hospitalizada por una afección respiratoria y se reincorporó al trabajo el 14 de abril. (MARISCAL/POOL/AFP via Getty Images)

| Irene Montero, ministra de Igualdad de España, dio positivo por coronavirus, lo que llevó a que su esposo, el vicepresidente Pablo Iglesias, se pusiera en cuarentena. La ministra superó los síntomas y se reintegró a su trabajo el 21 de abril. Iglesias no se contagió. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

| Rand Paul, senador republicano de Kentucky, fue el primer senador de EE.UU. en contagiarse de coronavirus, según reveló él mismo el 22 de marzo de 2020 en un comunicado en Twitter. El 7 de abril anunció en la misma plataforma que se había recuperado.

| Alex Campbell, diputado bonaerense, dio positivo por coronavirus, según informó el 16 de junio de 2020. El legislador estuvo aislado en su casa. (Foto de Telam)

| Omar Fayad, gobernador del estado mexicano de Hidalgo, dijo el 28 de marzo de 2020 que había dado positivo por coronavirus. El 23 de abril tuiteó que había vencido la enfermedad. (Foto: @omarfayad)

| Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, México, dijo el 29 de marzo de 2020 a través de Twitter que se había contagiado de la enfermedad. El 4 de mayo le dieron de alta, según comunicó él mismo en sus redes sociales.

| Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, se sumó a la lista de políticos mexicanos con covid-19 el 28 de marzo de 2020. El 13 de abril fue dado de alta.

| Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, ciudad del suroccidente de Colombia, estuvo en el centro de una polémica pues el 20 de marzo de 2020 informó que tenía coronavirus, cinco días después de haber participado en una reunión con el presidente Iván Duque, quien a su vez se sometió a una prueba que salió negativa. La Fiscalía de Colombia imputó cargos a López Castrillón el 23 de abril, pues no informó de su estado de salud antes de reunirse con el presidente y lo señaló como “presunto responsable del delito de falsedad ideológica en documento público”. El 20 de marzo -por medio de un video– López Castrillón aseguró que no evadió protocolos sanitarios, ya que según él, cuando regresó de Marruecos el primero de marzo (habiendo pasado por España) no había cuarentena aún en Colombia y él no tenía síntomas. El 27 de abril la Fiscalía le retiró la medida de aseguramiento.

| El 19 de marzo de 2020, Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, anunció que dio positivo para covid-19. Estuvo aislado en casa y regresó a trabajar el 14 de abril. (JOHN THYS/AFP via Getty Images)

| Franck Riester, ministro de Cultura de Francia, fue diagnosticado el 8 de marzo de 2020 y estuvo confinado en casa hasta que se recuperó.

| Yaakov Litzman, ministro de Salud de Israel, de 71 años, contrajo coronavirus en abril de 2020 y permaneció en casa y realizando su trabajo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estuvo en contacto con Litzman y como manera preventiva se puso en autocuarentena en ese entonces. (JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

| El príncipe Carlos, hijo de la Reina Isabel y primero en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo por coronavirus y estuvo en autoaislamiento en Escocia. El 1 de abril de 2020 dijo en un video en Twitter que había superado la enfermedad.

| El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo en marzo de 2020. Permaneció aislado en su residencia sin síntomas graves. (Kevin Winter/Getty Images)

| Mikhail Mishustin, primer ministro de Rusia, se infectó con covid-19 en abril de 2020 y estuvo aislado.

