Reaccionan líderes extranjeros y en México al anuncio de que Andrés Manuel López Obrador tiene covid-19

(CNN Español) — Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara en Twitter que había dado positivo por coronavirus, líderes extranjeros, así como expresidentes mexicanos y funcionarios del país le enviaron mensajes de solidaridad.

Presidente de México da positivo por covid-19

Nicolás Maduro

El asediado presidente de Venezuela «se solidariza con su homólogo mexicano @lopezobrador_ tras contagiarse de COVID-19», dijo la cuenta oficial de Twitter de Prensa Presidencial de Venezuela.

#HaceMinutos 📰 | Presidente @NicolasMaduro se solidariza con su homólogo mexicano @lopezobrador_ tras contagiarse de COVID-19. Más información ➡️ https://t.co/g3fCzYEJbV pic.twitter.com/6MLmJ4jkvx

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 25, 2021

José Luis Alomía: El presidente López Obrador se encuentra estable

Alberto Fernández

En su cuenta de Twitter, el presidente de Argentina dijo que recibió con pesar la noticia del contagio de López Obrador y le deseo pronta recuperación. «Sé que su pueblo lo necesita y que América Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir».

Con sincero pesar recibí la noticia del contagio de COVID-19 de nuestro querido Andres Manuel @lopezobrador_ Deseamos que pronto se recupere. Sé que su pueblo lo necesita y que America Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir. https://t.co/raBx2UcKg1

— Alberto Fernández (@alferdez) January 25, 2021

Juan Orlando Hernández

El presidente de Honduras expresó su solidaridad con el mandatario mexicano y dijo que está en sus oraciones para que se recupere y «que pueda estar al 100% al frente de sus funciones».

Mi solidaridad con el Señor Presidente de 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 🇲🇽, y amigo de 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 🇭🇳, @lopezobrador_; nuestras oraciones por una pronta recuperación del Covid-19 para que pueda estar al 100% al frente de sus funciones. https://t.co/yZ9iRqyTt2

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) January 25, 2021

Justin Trudeau

«Lamento escuchar la noticia, @LopezObrador_ – Sophie y yo le deseamos una completa y veloz recuperación del virus», escribió el primer ministro de Canadá en un mensaje de Twitter dirigido al presidente mexicano.

Sorry to hear the news, @LopezObrador_ – Sophie and I wish you a full and speedy recovery from the virus.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2021

Enrique Peña Nieto

El expresidente de México, a quien López Obrador sucedió en el cargo, lamentó que el mandatario esté contagiado. «Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación».

Lamento que el Presidente @lopezobrador_ esté contagiado de COVID-19. Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) January 25, 2021

Felipe Calderón

El también expresidente de México y uno de los principales críticos de la gestión de López Obrador dijo que deseaba «sinceramente, una pronta recuperación al presidente @lopezobrador_».

Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al Presidente @lopezobrador_ https://t.co/QmROLh2RsJ

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 25, 2021

Marcelo Ebrard

El canciller mexicano le envió sus mejores deseos al presidente López Obrador y dijo que «saldrá adelante».

Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación de México le deseo pronta recuperación a López Obrador y confirmó que lo reemplazará en las conferencias matutinas que a diario realiza el presidente mexicano.

Le deseo pronta recuperación, Señor presidente, y, por supuesto, de acuerdo a su instrucción atenderemos las conferencias matutinas para seguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso. https://t.co/jdQ4sLMQjM

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 25, 2021

Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confió en que el presidente saldrá bien. «Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza», escribió.

Vas a salir bien Presidente. Segura de ello. Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza. Aquí estamos desde la Ciudad en el trabajo para salir adelante. Ánimo. https://t.co/ITqjBygtDt

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 25, 2021