Conor McGregor dice que su retiro fue un ‘viaje salvaje’ mientras se prepara para regresar de su tercer retiro

(CNN) — Conor McGregor está de regreso, otra vez.

El ‘Notorious’ de UFC regresa este sábado al octágono después de un tercer retiro donde enfrentará a Dustin Poirier en el UFC 257. Será una revancha de 2014 donde McGregor tardó menos de dos minutos en noquear al estadounidense.

Después de haber pasado más de un año fuera del UFC desde su última pelea, McGregor dijo que su tiempo fue un «viaje salvaje».

«Ha sido un paseo, lo he logrado y estoy aquí», dijo McGregor durante su conferencia de prensa previa a la pelea.

«He pasado por todo. Ha sido un viaje salvaje para mí. No ha sido fácil a veces. Qué vida y te digo, no quisiera que fuera de otra manera. Estoy muy emocionado de estar de regreso. Estoy muy emocionado de tener fans aquí. Me siento revitalizado. Voy a pintar una hermosa imagen dentro de este octágono el sábado por la noche y estoy muy emocionado de hacerlo».

Sin embargo, Poirier dice que aprendió mucho de esa derrota y seis años después, es un luchador muy diferente.

«Estoy más preparado ahora en el aspecto mental», le dijo Poirier a Don Riddell de CNN Sport. “Antes, cuando era más joven, no ponía mucho en el lado mental de las peleas. Escuché a los críticos. Escuché las opiniones de la gente. Escuché a Conor. Me sentí frustrado y atrapado en toda la guerra de palabras que condujo a la pelea. Y él es uno de los mejores en eso, meterse debajo de tu piel, molestarte. Ahora, eso es solo ruido para mí».

Conor McGregor regresa al octágono este sábado para enfrentar a Dustin Poirier en UFC 257.

Una caótica lucha en silencio

Habrá muy poco ruido en la Fight Island en Abu Dhabi este sábado con solo 2.000 fanáticos autorizados a asistir debido a la pandemia de coronavirus.

Después de haber vencido a Dan Hooker frente a ningún fanático en Las Vegas en junio pasado, Poirier dice que prefiere el sonido del silencio.

«Me gustaba pelear sin una multitud. Sí, como si supiera que algunos peleadores se alimentan de la energía de la multitud y quieren animarse y cosas así. Por primera vez en mi carrera, peleé sin nadie presente en 2020, el año pasado. Y pensé que estaba tranquilo. Era más tranquilo.

«La lucha es caótica. Tu cerebro se mueve a un millón de millas por hora y en una noche de pelea regular tienes gente que se cierne sobre las cosas que intentan agarrarte cuando entras en el octágono y gente gritando y cosas así. Simplemente lo hace más caótico”.

«También hace que la pelea sea más íntima. Cuando estás parado frente a ese tipo, no estás escuchando miles de gritos, estás escuchando tus propios pensamientos, estás escuchando a los locutores hablar. Es realmente extraño, hombre. Fue una gran experiencia ir a eso».

Dustin Poirier derrotó a Dan Hooker el 27 de junio de 2020 en una arena vacía en Las Vegas, Nevada.

Campeón por derecho propio

Un excampeón interino de peso ligero, Poirier ha ganado 26 de 33 combates de artes marciales mixtas. Es el único hombre que se ha enfrentado a McGregor y Khabib Nurmagomedov, perdiendo ante ambos.

McGregor también perdió ante el invicto ruso en 2018. El excampeón de dos divisiones regresó a la jaula hace un año para vencer a Donald Cerrone antes de anunciar un tercer retiro en junio.

Se produjo un cambio de opinión después de que el irlandés y Poirier intercambiaran tuits sobre una exhibición benéfica, antes de que la UFC se subiera a bordo.

Pase lo que pase el sábado, Poirier sabe que habrá ganadores gracias a él. Ha subastado su equipo de combate usado para ayudar a financiar su organización sin fines de lucro: The Good Fight Foundation. Ha cambiado la vida de personas a nivel local en Louisiana y mucho más allá también.

«Cuando luché contra Khabib el año pasado aquí en Abu Dhabi», explica Poirier, «recaudamos mucho dinero y pudimos construir pozos de agua en África para los pigmeos [en Uganda] y también comprarles más de 16 hectáreas de tierra.

«Y creo que es increíble, hombre. Trasciende las peleas. Y no me lo tomo a la ligera. Estoy muy agradecido por la posición en la que estoy y la plataforma en la que tengo que crear conciencia, ser una voz para los que no la tienen».

Poirier está especialmente orgulloso de construir un parque infantil accesible para niños discapacitados en su ciudad natal, que el luchador de UFC dice que era el deseo de un niño moribundo de tener un espacio en el que él y sus amigos pudieran jugar. «Eso es muy importante para mí», añade Poirier.

Dustin Poirier se convirtió en campeón interino de peso ligero en UFC 236 el 13 de abril de 2019 en Atlanta, Georgia.

McGregor ya se ha comprometido a donar US$ 500.000 del concurso de peso ligero del sábado a la fundación. Mientras que Poirier venderá ropa de la pelea.

«Todo lo que llevo puesto en el octágono será subastado la semana siguiente. Guardo recuerdos. Y guardo una parte de esa meta en la que el dinero se destina en mi corazón cada vez. Eso es más valioso para mí que un par de guantes».