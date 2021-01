Senado confirma al secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin. Será el primer hombre negro en dirigir el Departamento de Defensa

Noticias

(CNN) — El Senado de EE.UU. votó sobre una base abrumadoramente bipartidista para confirmar al secretario de Defensa del presidente Joe Biden, el general retirado Lloyd Austin. La votación fue 93-2.

Austin, quien se jubiló en 2016, será el primer hombre negro en dirigir el Departamento. Tuvo que recibir una exención de una ley que requiere que un secretario de Defensa espere siete años después del servicio activo antes de aceptar el cargo. La Cámara aprobó la exención el jueves por la tarde, seguida de la aprobación de la medida por el Senado ese mismo día.

La confirmación del secretario de Defensa le da a Biden otro jefe de departamento clave en su gabinete. El Senado confirmó al primer nominado al gabinete de Biden el miércoles por la noche, aprobando a la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, para tomar posesión del cargo.

«Es un honor y un privilegio servir como el secretario de Defensa número 28 de nuestro país y estoy especialmente orgulloso de ser la primera persona negra en ocupar la posición. Pongámonos a trabajar», tuiteó Austin.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 22, 2021