McConnell quiere retrasar el juicio político hasta febrero para que el equipo de Trump se pueda preparar

Noticias

(CNN) — En una llamada con los senadores republicanos, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo en su conferencia que no tiene prisa con respecto al juicio político, según varios senadores republicanos.

Su punto: la Cámara actuó rápidamente en el juicio político, pero el Senado necesita tiempo para prepararse para un juicio completo.

Propone retrasar el inicio del juicio hasta algún momento de febrero. Quiere darle al equipo de Trump dos semanas para preparar su caso, según una fuente.

La oficina de McConnell dice que pronto se emitirá una declaración formal sobre sus comentarios.

Queda por verse si los demócratas, que ahora tienen una escasa mayoría en el Senado, aceptarán el cronograma propuesto por McConnell.

Si bien la decisión sobre cuándo comenzar el juicio depende de los demócratas, hay razones por las que los demócratas del Congreso, y la Casa Blanca de Biden, pueden estar dispuestos a retrasar el juicio, ya que le daría al Senado la oportunidad de confirmar más escogidos del gabinete de Biden.

Los demócratas de la Cámara de Representantes aún podrían enviar el cargo de juicio político en cualquier momento, y el Senado se vería obligado a comenzar el juicio al día siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha divulgado los planes de tiempo para entregar el cargo de juicio político.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó este jueves las peticiones republicanas para retroceder en el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Incluso aunque Pelosi no informó en qué momento enviará el cargo de incitación a la insurrección al Senado para comenzar el proceso.

El comienzo del juicio político al expresidente Trump en el Senado, después de que la Cámara lo acusara de un solo cargo la semana pasada, no se ha establecido. Cuando eso suceda, el proceso paralizará los demás asuntos del Senado. Todo, mientras que la cámara alta aún tiene dificultades para lograr un acuerdo de poder compartido en un Senado 50-50.

Hay otro factor que complica el momento del juicio político: la pregunta de quién representará a Trump sigue sin respuesta.

Pelosi dijo en una conferencia de prensa este jueves que la Cámara estaba «lista» para comenzar el juicio político. Sin embargo, añadió que esperaría hasta que el Senado estuviera preparado antes de transmitir formalmente el cargo de acusación. Justamente, el paso que desencadenaría el comienzo del juicio político al día siguiente.

«Ahora nos han informado que están listos para recibir. La pregunta son otras cuestiones sobre cómo se desarrollará un juicio político. Pero nosotros estamos listos», señaló Pelosi sobre el Senado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes están en conversaciones para enviar el cargo de juicio político al Senado este viernes, según dos fuentes. Pero, un factor que complica el proceso es el hecho de que Trump todavía no tiene un abogado que lo represente en el juicio político en el Senado.

«Los cargos podrían revisarse el viernes», dijo una fuente a CNN.

También hay discusiones sobre cómo garantizar que un juicio político pueda avanzar rápidamente y no afecte la agenda del presidente Joe Biden. Sin embargo, en última instancia no se ha definido el momento de inicio. La falta de abogados de Trump para el proceso subraya el caos que el expresidente sigue inyectando en el Capitolio. Incluso después de que dejó Washington este miércoles antes de la toma de posesión de Biden.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y aliado del expresidente, dijo que Trump tendría su equipo legal preparado «muy pronto». Y agregó que tendrá «personas que sean competentes y versados en situaciones como esta».

«Yo me concentraría en el argumento inconstitucional», dijo Graham. «No presentaron ninguna evidencia en la Cámara. Así que no sé si pueden presentar pruebas en el Senado que no se plantearon (antes). Supongo que se podría. Pero, tomaremos nuestras propias decisiones sobre si el presidente se excedió, si fue esto incitación bajo la ley y ¿cuál es el resultado correcto allí? Así que, francamente, debería ser un juicio rápido», completó.

Los republicanos han instado a los demócratas a abandonar el juicio político de Trump en el Senado. En ese sentido, argumentan que es inconstitucional y que socava directamente el mensaje de unidad de la toma de posesión de Biden en los primeros días de su presidencia.

Pelosi rechazó esas peticiones el jueves.

«No, no me preocupa eso», dijo. «El hecho es que el presidente de Estados Unidos cometió un acto de incitación a la insurrección. No creo que sea muy unificador decir ‘oh, olvidémoslo y sigamos adelante’. No es así como unificas… Tú no le dices a un presidente ‘haz lo que quieras en los últimos meses de tu administración, obtendrás una tarjeta para salir de la cárcel gratis’», comentó Pelosi.

Los líderes demócratas del Senado dicen que no saben cuándo comenzará el juicio político. Aunque, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, prometió que habría una votación sobre si condenar a Trump por el cargo de «incitación a la insurrección» de la Cámara.

«El líder (republicano) (Mitch) McConnell y yo estamos tratando de llegar a un acuerdo bipartidista sobre cómo realizar el juicio político», dijo Schumer este jueves. «Pero no se equivoquen al respecto. Habrá un juicio, habrá una votación a favor o en contra de condenar al presidente. Creo que debería ser condenado. Y tendremos que esperar para ver cuándo (Pelosi) envía los cargos para averiguar cómo hacer todo eso», destacó.

Ante la pregunta de cuándo se enviarían los cargos de juicio político, Dick Durbin, uno de los principales demócratas del Senado, dijo que eso aún no estaba resuelto.

«Sea o no un juicio completo con pruebas y testigos, o un ‘acelerado’ ––lo que sea que eso signifique––, esa decisión final ni siquiera está cerca», agregó Durbin.

Durante el juicio político de Trump en 2020, los fiscales de juicio político de la Cámara de Representantes centraron gran parte de su caso en la necesidad de tener testigos en el proceso. Esto, para demostrar sus cargos de que Trump buscó la ayuda de Ucrania para afectar a Biden antes de la campaña de 2020. En última instancia, ese impulso fracasó, ya que los republicanos votaron en contra de escuchar a los testigos antes de que Trump fuera absuelto.

Esta vez, los demócratas esperan un juicio rápido. Justamente, dado que es probable que el Senado se detenga mientras el juicio político está en curso. Lo que significa que los elegidos por Biden para su gabinete de Biden enfrentarían retrasos en su confirmación.

Los demócratas aún tienen que definir si buscarán testigos para este juicio. Pero, Pelosi insinuó este jueves que es posible que no necesiten hacerlo, y dijo que la decisión dependería de los fiscales.

«Veo una gran diferencia entre algo que todos presenciamos y la información que podría necesitar para fundamentar un artículo de juicio político basado en gran parte en una llamada que hizo el presidente y describió como perfecta», dijo Pelosi. «Este año, el mundo entero fue testigo de la incitación del presidente, de la ejecución de su llamado a la acción y de la violencia que se utilizó».

Los gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes se están reuniendo y preparándose para presentar su caso al Senado, y los demócratas tienen la esperanza de poder convencer a 17 republicanos de que condenen a Trump, especialmente dado que McConnell ha indicado que mantiene una mente abierta y escuchará el argumento.

Sin embargo, una facción de republicanos en el Senado advierte a McConnell que su respaldo disminuirá rápidamente en la conferencia republicana del Senado si vota para condenar a Trump.

