Así puedes participar de manera segura en la toma de posesión de Biden

(CNN) — En un típico día de toma de posesión, cientos de miles de estadounidenses acuden en masa a Washington para echar un vistazo al nuevo presidente.

No este año.

Los líderes gubernamentales y los funcionarios de salud están diciendo a la gente que se mantenga alejada. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, instó a la gente a no viajar a la capital de Estados Unidos para la toma de posesión.

«Nuestras metas en este momento son alentar a los estadounidenses a participar virtualmente y proteger a Washington de una repetición de la violenta insurrección experimentada en el Capitolio y sus terrenos el 6 de enero», dijo Bowser.

Incluso antes del ataque del 6 de enero al Capitolio, el aumento de los números de Ccvid-19 ya había obligado al comité inaugural del presidente electo Joe Biden a pasar a una ceremonia virtual.

Ya se han reportado más de 399.000 muertes en EE.UU. por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. predicen que unos 90.000 estadounidenses más podrían morir en las próximas tres semanas.

La ceremonia de inauguración se transmitirá en los principales canales de noticias, incluido CNN, para que todos puedan ver las festividades de forma segura desde casa. Las actuaciones de Lady Gaga y Jennifer Lopez encabezarán la ceremonia de toma de posesión. Gaga cantará el himno nacional.

Además de la transmisión, puedes unirte a eventos virtuales organizados por personas de todo el país para celebrar el día histórico.

Alma presidencial

Los gastrónomos pueden cenar con comida de inspiración presidencial y escuchar a los líderes negros en el evento virtual «Presidential Soul: A Virtual Presidential Inauguration Event». (Alma presidencial: un evento virtual de toma de posesión).

Chefs de todo el país se unieron para crear menús inspirados en el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Los participantes recibirán recetas para crear los platos ellos mismos, que incluyen salmón con tequila-agave y tarta de manzana.

A lo largo del evento, habrá presentaciones de bellas artes y entrevistas con personas negras que son pioneros en su industria. Uno de los invitados será la sargento primero senior de la Fuerza Aérea de EE. UU. (Retirada) Wanda Joell, quien fue la primera mujer negra en ser seleccionada para servir en el Air Force One.

Una parte de las ganancias se destinará a obras de caridad. Las entradas para el evento se pueden encontrar aquí.

La fiesta del Comité Nacional Demócrata

El Comité Nacional Demócrata ofrece un servicio en línea para que las personas organicen y realicen sus propias fiestas virtuales de inauguración.

Las personas pueden completar el formulario aquí con su enlace de video chat en línea, como un enlace de Zoom, y luego enviar la invitación a amigos y familiares. El enlace de videollamada se puede utilizar para compartir en pantalla la transmisión de la ceremonia de inauguración, que estará disponible en este sitio web.

Si los espectadores prefieren ver la inauguración en un televisor, pueden utilizar sus servicios de videollamadas para interactuar con otros.

Las mujeres y la vicepresidencia

El 20 de enero se hará historia cuando Kamala Harris preste juramento como la primera mujer vicepresidenta. El Museo de Historia Infantil DiMenna en la ciudad de Nueva York está organizando un evento en línea para que los niños de todas las edades conozcan lo que llevó a los Estados Unidos a este momento histórico.

El evento virtual, que se titula «Historia viva en casa: una primera estadounidense: las mujeres y la vicepresidencia», recorre la historia de las mujeres que se postulan para el segundo cargo más alto del país.

Comienza en 1984 con Geraldine Ferraro, quien fue la primera mujer en postularse para vicepresidente con un partido político estadounidense importante. Después de la parte de aprendizaje del evento, los niños pueden participar en un juego de preguntas y respuestas.

Puedes registrarte para el evento gratuito aquí.

Especial toma de posesión de Biden

Para culminar el día, Tom Hanks será el anfitrión de un especial de toma de posesión en horario estelar llamado «Celebrating America».

Biden y Harris están listos para dar comentarios durante el especial de televisión de 90 minutos. También honrará a los trabajadores de la salud, maestros y otros estadounidenses que han trabajado incansablemente durante la pandemia.

Jon Bon Jovi, Demi Lovato y otras celebridades actuarán en este evento.

| El programa especial en horario estelar de la toma de posesión será presentado por Tom Hanks y se transmitirá en vivo por ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC de 8:30 pm a 10 pm de Miami el 20 de enero.

| Jennifer López y Lady Gaga encabezarán la ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris, según anunció el jueves el Comité de Inauguración Presidencial. (Foto: Steve Granitz Wire Image / Getty Images)

| Jon Bon Jovi, quien hizo campaña con Biden en Pensilvania, se presentará en el evento. (Foto: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

| Eva Longoria, quien había hecho parte de eventos de campaña de Biden y Harris sobre herencia latina, estará presente el día de la toma de posesión. Además, es la presentadora del evento latino del 19 de enero, del que hacen parte Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Rita Moreno, Edward James Olmos, Ivy Queen, Becky G, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

| “Estoy TAN honrada de anunciar que acompañaré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial “Celebrando a Estados Unidos” el 20 de enero a las 8:30 pm ET. Me quedé sin palabras cuando me pidieron que participara”, escribió Demi Lovato en su Instagram. (Foto: Kevin Winter/Getty Images for Bud Light Super Bowl Music Fest)

| John Legend, quien ya se había presentado en Filadelfia en un evento de campaña de Kamala Harris, también actuará el miércoles. (Foto: Mark Makela/Getty Images)

| La actriz y activista Kerry Washington, quien hizo parte de la Convención Nacional Demócrata en agosto, estará también en el evento de toma de posesión. (Foto: DNCC via Getty Images)

| “¡DIOS ES EL MÁS GRANDE! ¡Decir que este es un sueño hecho realidad sería poco!”, escribió Ant Clemons en su Instagram cuando publicó que haría parte del evento. (Foto: Emma McIntyre/Getty Images)

| Justin Timberlake y Clemons cantarán su canción “Better Days” el miércoles. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

| Foo Fighters también tendrá una presentación en el especial, que durará 90 minutos. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

| Bruce Springsteen también hará parte del evento especial de la toma de posesión de Biden y Harris. (Foto: Ilya S. Savenok/Getty Images for Academy of Motion Picture Arts and Science)

El programa se transmitirá por CNN y otras cadenas de noticias importantes a las 8:30 p.m. ET el miércoles 20 de enero.