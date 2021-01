Vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus: lo que sabemos de su fabricación, estudios clínicos y ventajas

Noticias

(CNN Español) – La vacuna de Johnson & Johnson está a punto de convertirse en la séptima contra el coronavirus en ser aprobada en el mundo.

En este episodio, el doctor Huerta nos habla de la tecnología detrás de su fabricación. Además vemos una de las ventajas que la pone, quizás, en la delantera con respecto a las otras vacunas aprobadas.

El desarrollo de vacunas contra covid-19 continúa a paso seguro.

Como lo describimos en el episodio del 4 de enero, hasta el momento, las vacunas que han sido autorizadas en calidad de emergencia por autoridades de varios países son las de:

Moderna

Pfizer

AstraZeneca

Instituto Gamaleya

Sinopharm

Cansino

La vacuna de Johnson & Johnson: ¿qué se sabe de ella?

Ahora, una nueva vacuna, desarrollada por el laboratorio Janssen, una empresa belga subsidiaria de la farmacéutica Johnson & Johnson, en alianza con el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston es probable que sea la próxima en aprobarse.

En primer lugar, es importante saber que la tecnología que usa esta vacuna es la del vector viral, una tecnología también usada por la de AstraZeneca, Cansino y el Instituto Gamaleya, entre otros.

Este tipo de tecnología requiere de conocimientos básicos de biología molecular para ser entendida.

En palabras sencillas, los científicos han logrado inactivar un virus de resfrío humano llamado Ad26. Por ello el virus no puede replicarse dentro de la persona ni causar enfermedad.

Luego, han insertado dentro del genoma del Ad26 un gen de ADN que tiene la plantilla para fabricar las espigas del nuevo coronavirus.

Al vacunar a la persona, el virus Ad26 es tomado por las células y es llevado al núcleo, en donde -gracias al ADN con la plantilla para fabricar espigas- se elabora el ARN mensajero que tiene las instrucciones precisas para elaborar las espigas del nuevo coronavirus.

Con esas instrucciones, las células empiezan a producir las proteínas de las espigas del coronavirus, las que son reconocidas por el sistema de defensa de la persona vacunada, el cual cree que el organismo está siendo atacado por el coronavirus completo, por lo que empieza a producir anticuerpos y células de memoria contra el SARS CoV2. Esa es la vacuna.

Los resultados de estudios de fase 1 y 2 de la vacuna de Johnson & Johnson

El 13 de enero se publican en The New England Journal of Medicine los resultados preliminares de los estudios de fase 1 y fase 2 de la vacuna de Johnson & Johnson, fases que, como se ha descrito en episodios anteriores de este podcast, tienen como objetivo saber si la vacuna es segura y si es eficaz, es decir, si provoca la producción de anticuerpos neutralizantes y células de defensa de memoria contra el SARS CoV2.

Un total de 805 voluntarios fueron divididos en dos grupos, de acuerdo con su edad: aquellos entre 18 y 55 años, y aquellos mayores de 65 años.

Los voluntarios fueron divididos en grupos que recibieron dosis altas y bajas de vacuna comparadas con un placebo y grupos que recibieron una dosis o dos dosis de la vacuna.

Los resultados demostraron que la vacuna fue eficaz y -ya sea que recibieron una o dos dosis- provocó la producción de anticuerpos neutralizantes al día 57 en el 100% de los voluntarios.

Esto es importante, pues demuestra que este tipo de vacuna necesitaría una sola dosis.

Por otro lado, la cantidad de anticuerpos permaneció alta y estable hasta el día 71 de seguimiento después de la vacunación.

¿Tuvo efectos secundarios la vacuna de Johnson & Johnson?

Además de provocar la producción de anticuerpos, la vacuna logró estimular también la producción de células de defensa de memoria, las cuales fueron menos numerosas en las personas mayores de 65 años.

Con respecto a la seguridad, los efectos secundarios fueron mínimos, con dolor en el sitio de la inyección, fiebre, fatiga y dolor muscular, siendo los jóvenes los que más efectos secundarios presentaron.

En la actualidad, se están realizando ya los estudios de fase 3 en alrededor de 45.000 personas, cuyos resultados deben estar disponibles este mes.

Si se demuestra que la vacuna es efectiva en prevenir la infección, se espera que Johnson & Johnson solicite a la FDA la autorización de uso de emergencia en febrero, por lo que es posible que en ese mes se tenga una vacuna más en el portafolio de inmunizaciones.

Las grandes ventajas de la vacuna de Johnson & Johnson es que solo se necesita una dosis y que puede almacenarse en una refrigeradora común y corriente a entre 2 y 8 grados Celsius hasta por tres meses.

